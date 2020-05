Todas las incongruencias de los informes de cambio de fase publicados por el Gobierno

Sobre las 22.00 horas de este lunes, el Ministerio de Sanidad publicó todos los informes de cambio de fase de las comunidades autónomas, después de semanas recibiendo peticiones por parte de los periodistas para que se hicieran públicos, sobretodo a raíz de la polémica que han levantado ciertos procesos, como el de la Comunidad de Madrid.

Este "ejercicio de transparencia", de acuerdo con las palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, permite arrojar algo de luz en cómo ha sido el proceso estos días por parte de su equipo para decidir qué autonomías pasan de fase. El propio Illa ya anunció que se publicarían estos informes sólo cuando todo el país estuviera ya en la fase 1 de la 'desescalada', condición que se cumplió este mismo lunes.

No obstante hay algunos detalles que llaman la atención en estos informes, más allá de los argumentos que ofrece el Gobierno para explicar qué autonomías cambian de fase y cuáles no. El primero de ellos que es la muchos de los documentos, PDFs escaneados, fueron creados con fecha de 25 de mayo, lo que implica que probablemente no fueron escaneados hasta ayer por la tarde.

Illa anunció que Madrid no pasaba antes de que se firmase el informe

Uno de los detalles que más destaca es uno de los tres informes que ha publicado sobre la Comunidad de Madrid. Se trata del fechado con 15 de mayo y es el único de todos los informes que está firmado digitalmente y no escaneado, por lo que se recoge la hora a la que fue firmado.

La cuestión es que la hora de la firma -21:57 horas- es posterior a la rueda de prensa que ofreció ese mismo día de Salvador Illa para informar de los cambios de fase, que tuvo lugar sobre las ocho de la tarde, aproximadamente. Esto implica que la directora de Salud Pública, Pilar Aparicio Azcárraga, no firmó el documento hasta después de que se produjese el anuncio por parte del ministro.

Por último, el último detalle que llama la atención se encuentra en el informe de las Islas Baleares. En particular, se trata del primero de sus informes, que hace referencia al primer proceso de cambio de fase, el del 4 de mayo. Curiosamente, si bien la orden ministerial que recogía este proceso no se publicó hasta el 3 de mayo, desde Sanidad adelantaron trabajo y contaban con el informe listo el día anterior, el dos de mayo.

La realidad es que desde un primer momento Sanidad siempre se mostró muy a favor de que Formentera pasara directamente a la fase 1, como terminó haciendo y Baleares fue una de las primeras autonomías en presentar su solicitud aquella semana.