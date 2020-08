¿Hay más riesgo de contagio en una discoteca o en un vagón de metro?

El Ministerio de Sanidad acordó el pasado viernes junto a las comunidades autónomas 11 nuevas medidas para hacer frente a la covid-19. Entre ellas, el cierre de discotecas, bares de copas y salas de baile con o sin música en directo en toda España.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez argumenta que actualmente el origen de los brotes epidémicos con mayor número de casos asociados, una media de 31, es el ocio nocturno. "Dichos brotes son el origen de una gran parte de la transmisión comunitaria actual y de casos en varias CCAA", señalan desde la cartera que dirige Salvador Illa.

Tal y como han explicado los expertos en numerosas ocasiones, el riesgo de contagio de la covid-19es mayor en los espacios cerrados con poca o mala ventilación. El Consejo General de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales de España (COGITI) incide en un documento en el "talón de Aquiles" que suponen este tipo de lugares en la lucha contra el coronavirus, pero, ¿dónde hay mayor probabilidad de contagio, en una discoteca o en un vagón de metro?

En un vagón de metro no me voy a abrazar con el de al lado"

"En los dos sitios hay que tomar medidas", explica a preguntas de VozpópuliCarolina Varela, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Aunque considera que ambas situaciones no son comparables, en el caso de los locales de ocio nocturno "el mayor riesgo de contagio es de comportamiento, es psicológico". "En un vagón de metro no me voy a abrazar con el de al lado", afirma.

Varela admite que el transporte público "es una zona de contacto" y por ello cree que se debería aumentar la frecuencia, disminuir el aforo y controlar la ventilación, aunque insiste en que son los comportamientos que se han visto en algunas imágenes de conciertos o de fiestas, con gente sin mascarilla y sin respetar la distancia de seguridad, los que deberían evitarse porque "ponen en riesgo la salud pública".

"Muy seguro"

Metro de Madrid fue objeto de críticas estas últimas semanas por las aglomeraciones que se producen en los vagones. Numeros usuarios lo denunciaron en redes sociales. También Comisiones Obreras se hizo eco de la situación. La empresa pública, en cambio, argumenta que cumple con la normativa que han establecido las autoridades sanitarias, que limita el aforo a tres personas por metro cuadrado y permite utilizar el 100% de los asientos.

César Carballo, médico adjunto del Servicio de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal, asegura que el transporte público, "con precauciones" es "muy seguro"; también los vagones del suburbano, ya que cada pocos minutos se renueva el aire con la apertura de las puertas. Coincide Carballo con Fabrizio Pregliasco, virólogo y director sanitario del Hospital Galeazzi de Milán, que en una entrevista con el diario El Mundo aseguró que "el transporte público es más seguro que los bares".