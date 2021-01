¿Catarro, gripe o covid-19?: los médicos lanzan una app para diferenciar los síntomas

Mientras no se demuestre lo contrario, cualquier resfriado común puede ser sospechoso de coronavirus. En plena tercera ola de la pandemia, los médicos admiten que se siguen encontrando en consulta numerosos casos de catarros leves osupuestas gripes que acaban siendo diagnosticadas como covid-19. Para ayudar a diferenciar los síntomas, la Sociedad Española de Inmunología (SEI) acaba de lanzar una aplicación diseñada mediante el análisis de los datos de 6.000 pacientes en Europa.

La capacidad de infección del SASR-CoV-2 plantea un "desafío sin precedentes" para la detección temprana de síntomas asociados a la enfermedad del coronavirus, la gripe y el resfriado común, según los inmunólogos. La aplicación, denominada SEICoV,es gratuita y de acceso libre. Incorpora 28 síntomas comunes de infecciones virales respiratorias a un algoritmo bayesiano que determina la probabilidad final.

Desde la SEI explican que está destinada a la población en general y no recoge datos personales. El resultado final, precisan, no se almacena ni se comunica a ninguna entidad por lo que el usuario puede realizar este test predictivo todas las veces que quiera. Eso sí, advierten que los resultados no son una pruebadiagnóstica y no sustituyen al consejo médico.

Médicos de diferentes países

La app lanzada por la SEI, se ha diseñado de forma conjunta entre esta sociedad, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Bayesia (Francia) -que proporciona el software de Inteligencia Artificial- y médicos de diferentes institutos, entre ellos el Hôpital Foch (Francia), la Universidad de Mons (Bélgica), la Bristol Royal Infirmary (Reino Unido) y el Hospital Universitario Donostia, en España.

Ha sido configurada de acuerdo con la investigación bibliográfica publicada mediante el análisis de los datos de 6.000 pacientes en Europa, junto con indicaciones adicionales comunicadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Aunque algunos síntomas son similares, el doctor Jordi Cano Ochando, miembro de la junta directiva de la SEI y científico titular del Instituto de Salud Carlos III, recuerda a Vozpópuli que la principal diferencia entre un resfriado común y la covid-19 radica en que en el catarro se caracteriza por la congestión y secreción nasal, dolor de garganta, tos productiva (con mucosidad) y estornudo. Suele durar entre tres y cinco días.

La pérdida de olfato, clave

La gripe, por su parte, se presenta con fiebre y dolor de cabeza y dura entre siete y catorce días. Cuando se trata de coronavirus, continúa, la característica es que causa fiebre y síntomas respiratorios como la tos seca (sin moco). "Algunos pacientes pueden presentar dolor de garganta, conjuntivitis, cansancio, dolor muscular o diarrea", añade el especialista.

La pérdida de olfato y de gusto sigue siendo uno de los síntomas característicos de los pacientes infectados por covid, apostilla. Ante cualquier duda, recomienda, siempre, consultar a un médico. Hacerse un test es recomendable, sobre todo "si obtiene una probabilidad mayor del 50% para covid-19".

Hay que recordar que, este año, la campaña de vacunación frente a la gripe se adelantó a la primera quincena de octubre al coincidir la epidemia con la de la covid-19. El Ministerio de Sanidad se marcó el objetivo de alcanzar coberturas de vacunación del 75% en personas mayores de 65 años y profesionales de centros sanitarios y sociosanitarios, y el 60% en embarazadas y personas con patologíacrónica. Las cifras conseguidas en la mayoría de las comunidades han sido de récord.