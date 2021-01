Madrid estudia cómo vacunar a religiosos ancianos de centros que no son residencias

La polémica generada por la vacunación del obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, quien ha sido inmunizado contra la covid-19 en la residencia Sant Pere i Sant Bernat de Palma, donde residen sacerdotes mayores y jubilados de la diócesis, ha sacado a la luz un problema no resuelto. El de una bolsa casi oculta de religiosos muy ancianos que viven en centros dependientes de congregaciones o en conventos y monasterios, donde los más jóvenes les cuidan. Espacios que no se consideran sociosanitarios por lo que, al menos en Madrid, no están siendo vacunados.

Así lo explican a Vozpópuli desde la Archidiócesis de Madrid que, en estos días, estudia junto a la Comunidad, la fórmula para vacunar a ese grupo de religiosos mayores especialmente vulnerables. "Se está en conversaciones para proteger a este colectivo", apuntan las mismas fuentes al tiempo que, aclaran, el cardenalarzobispode Madrid, Carlos Osoro, de 76 años, no ha sido vacunado.

Precisamente hoy se ha conocido que la Comunidad de Madrid suspende, al menos durante dos semanas, el suministro de las primeras dosis de la vacuna contra la covid-19 por falta de suministro.

En realidad, añaden desde la Archidiócesis, en la región sólo se ha vacunado a algunos sacerdotes o religiosos que están en primera línea en la lucha frente al coronavirus (personal que trabaja en residencias o capellanes de hospital, por ejemplo) y a los sacerdotes mayores que viven en la Residencia Sacerdotal San Pedro, que sí se considera espacio sociosanitario.

Un colectivo vulnerable

El resto de religiosos mayores, algunos de edad muy avanzada, con múltiples enfermedades y dependientes, están sin vacunar porque, aunque viven en estas comunidades, no figurarían en ese primer grupo establecido por la Estrategia diseñada por el Ministerio de Sanidad ya que esos centros no tienen el estatus de residencias.

A todos los efectos, esos mayores se consideran como personas no institucionalizadas, pese a vivir en comunidad y a edad, por lo que, por ahora, no les tocaría vacunarse. Desde la Archidiócesis explican a este digital la diferencia donde se produce ese vacío. Por ejemplo, hay congregaciones religiosas, sobre todo las más grandes, que tienen centros específicos para la atención a sus mayores, que se suelen llamar 'enfermerías'.

Además, estarían los mayores que viven en conventos o monasterios, con una media de edad muy alta y cuidados y atendidos por los más jóvenes. En ninguno de esos dos supuestos se consideran espacios sociosanitarios contemplados como prioritarios en la Estrategia ya que su régimen no se considera de mayores institucionalizados. Por eso, insisten, actualmente se está viendo la fórmula para poder inmunizarles dada su especial vulnerabilidad.