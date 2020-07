Los rebrotes fuerzan a las autonomías a plantear el uso obligatorio de mascarillas

Este mismo jueves, el Govern balear se sumaba a Cataluña e imponía el uso obligatorio de las mascarillas incluso cuando se pueda respetar la distancia de seguridad. Una medida cuya única excepción serán las playas, piscinas o el consumo de comida y bebida. No es la única comunidad, ya que el Gobierno de Cantabria también estudia hacer lo mismo y en Andalucía, el presidente de la Junta ya ha asegurado que no descarta tener que imponer la medida.

La realidad es que a día de hoy contamos con más de 70 brotes repartidos por toda España, que han obligado a confinar a más de 200.000 personas en la comarca de Segriá, en la provincia de Lérida. En la comarca de A Mariña, que también se encuentra en confinamiento, ya se han detectado 165 casos activos. En Granada acaba de aparecer un nuevo foco relacionado con un velatorio y en la localidad vasca de Ordizia se ha decretado el uso obligatorio de mascarillas al detectarse un nuevo brote procedente de una persona recién llegada de Lérida.

Como consecuencia de la situación en Lérida, ayer la Generalitat de Cataluña optó por decretar el uso obligatorio de mascarillas, con multas de hasta cien euros por no salir con ella puesta. Las únicas excepciones son cuando se esté llevando a cabo una actividad incompatible con su uso, como comer, hacer deporte o bañarse. Este jueves, se ha sumado el Govern balear, cuya medida se publicará este viernes en el Boletín Oficial de Baleares.

La decisión se produce después de que este miércoles el Servicio balear de Epidemiología detectase un total de nueve brotes activos en las islas, con un total de 56 contagiados. En total, hay 134 casos activos en el archipiélago, una de las primeras regiones en España en abrirse al turismo.

Cantabria se lo plantea

Cantabria, por otro lado, también estudia la medida, si bien todavía no se trata de una decisión firme. Es un anuncio que ha hecho este jueves el vicepresidente del Gobierno de Cntabria, Pablo Zuloaga. "No quiero adelantar escenarios", establecido, aunque ha reconocido que las "opiniones personales" de los miembros del Consejo de Gobierno "avanzan hacia ese uso obligatorio".

Por ahora esta cuestión es un "elemento de debate" que está "sobre la mesa" del Consejo de Gobierno, ha explicado Zuloaga durante la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos adoptados este jueves en su reunión semanal.

El vicepresidente ha reconocido que se ve "cierta relajación" a la hora de adoptar medidas de seguridad frente a la covid-19, sobre todo en espacios lúdicos, y por ello ha vuelto a realizar un llamamiento a la "responsabilidad" personal de los cántabros y de los visitantes en sus comportamientos. No obstante, al mismo tiempo, el Gobierno cántabro está trabajando en una norma para permitir "algún tipo de actividades" relacionadas con las fiestas y celebraciones populares, según ha transmitido el propio Zuloaga.

Andalucía no lo descarta

En Andalucía, por otro lado, donde preocupa especialmente el brote de Granada y que ya acumula como comunidad autónoma 18 focos activos, con más de 289 casos. Este jueves, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado que si bien por el momento no descarta aplicar confinamientos parciales, por el momento "no es necesario" y no se contempla a corto plazo. Lo que sí que no quita encima de la mesa es el imponer el uso obligatorio de mascarillas si la situación empeora.

En este contexto, ha sostenido que la Junta estará "muy pendiente" de la evolución epidemiológica en los próximos meses para tomar una decisión respecto a la posibilidad de imponer uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos aunque pueda mantenerse la distancia social, como ha hecho Cataluña o Baleares. "No me parece una idea que haya que desechar", "hay que tenerlo encima de la mesa, tal como están los acontecimientos y la evolución de la pandemia en algunas zonas de España, especialmente Cataluña", ha agregado.