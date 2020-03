La Comunidad Valenciana anuncia por sorpresa un muerto por coronavirus de hace 19 días

A última hora de este martes, la consellera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Ana Barceló, ha anunciado que el pasado 13 de febrero se produjo el primer muerto por coronavirus. La Generalitat valenciana lo ha comunicado 19 días después de que falleciese, ya que su muerte fue atribuida en un principio a "una neumonía de origen desconocido".

Esto implica que el número de contagiados y fallecidos no detectados podría ser mucho mayor de los conocidos hasta ahora. Por otro lado, mientras que la expansión del coronavirus en nuestro país -que ya registra 167 contagios- se atribuyó en un primer momento al brote italiano, es importante tener en cuenta que el primer fallecido de Italia fue el 21 de febrero, una semana después de que falleciese este hombre en España.

Así lo ha confirmado la consellera en una rueda de prensa convocada este martes por la tarde, en la que ha explicado que este caso se ha detectado después del cambio de criterio de definición de casos que el Ministerio hizo el 27 de febrero, que instaba a realizar un segundo análisis a fallecidos por neumonía de origen desconocido.

No ha sido hasta hace unos días que desde el Ministerio de Sanidad han comenzando a plantearse realizar exámenenes médicos a todas las personas ingresadas por neumonía en los hospitales españoles, una medida reclamada por los profesionales sanitarios desde hace semanas.

Según ha informado la consellera, se le ha practicado una necropsia, tras lo que han descubierto la verdadera causa de su muerte. De acuerdo con Barceló, se trata de una persona "que no era joven" ingresada en el hospital Arnau de Villanova y que había viajado recientemente a Nepal.

Valencia lleva 19 casos

Por otro lado, la consellera ha informado de otro caso de coronavirus registrado en las últimas horas, el de mujer ingresada en el Hospital de Manises. Con estos dos nuevos ya son 19 el número de casos en la Comunidad Valenciana.

Antes de este caso, Valencia ya se había convertido en uno de los focos de preocupación a raíz del brote de coronavirus en Italia, ya que el pasado 19 de febrero, más de 2.000 valencianos viajaron a Milán con motivo del Valencia Fútbol Club contra el Atalanta de Milán. El hombre fallecido por coronavirus anunciado hoy, no obstante, murió 6 días antes de que tuviera lugar el partido.

El equipo de la Consellería de Sanidad protagonizó hace unos días una polémica, ya que al ser preguntada por este suceso, la subdirectora general de Epidemiología de la Conselleria de Sanidad, Hermelinda Vanaclocha, admitió que desconocía que el partido había tenido lugar: "No me gusta el fútbol y no tenía por qué saberlo", espetó a los periodistas entonces. Vanaclocha es la número dos de Sanidad y la persona designada por la Generalitat para ser la portavoz en todo lo que respecta al coronavirus.