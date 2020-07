¿Está España preparada para una segunda oleada de coronavirus antes del otoño?

Inquietud por los, hasta ahora, 67 rebrotes de coronavirus que salpican la geografía española: preocupan especialmente Lleida, Granada o A Mariña, en Lugo, donde además este fin de semana tienen las elecciones autonómicas... Incertidumbre ante la posibilidad de que una segunda oleada de la pandemia pueda adelantarse a antes del otoño. Por ahora, los hospitales se mantienen alerta y, sobre todo, les preocupa estar bien dotados de material y contar con refuerzo de personal. También con suficientes camas de UCI. Las autoridades sanitarias autonómicas de las zonas con más focos activos se mantienen expectantes y han dicho que no les temblará el pulso si tienen que ordenar confinamientos puntuales para evitar la propagación. Los sindicatos sanitarios denuncian falta de previsión.

Según explicaba en declaraciones a la agencia EFE la presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SoVaMFiC), María Ángeles Medina, "es imposible saber si la segunda oleada de la pandemia llegará en julio como consecuencia de la apertura de fronteras y aeropuertos o tendremos que esperar a otoño"."Visto lo visto, de la realidad de las calles y de cómo parece que se han olvidado muchas cosas, la verdad es que 'en cualquier momento' sería la respuesta adecuada", explicaba Medina, quien se ha mostrado convencida de que la sanidad española no estaría preparada ante una segunda ola si esta se adelanta al verano.

Faltan camas de UCI en toda España

La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) también ha hecho público su 'Plan de Desescalada para los servicios de Medicina Intensiva tras la pandemia producida por la COVID-19' cómo deberían dotarse estos servicios de cara a una segunda oleada del coronavirus.

La sociedad trabaja sobre un escenario en el que se produzcan "rebrotes significativos de la neumonía covid-19 en España después del verano, con un alcance que ahora es difícil de estimar". En el peor escenario, harían falta 6.720 camas de críticos en toda España, aseguran.

Recientemente también el Sindicato de Enfermería SATSE señalaba que hasta 36 provincias españolas, además de la Ciudad Autónoma de Ceuta, no tienen suficientes camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs) en sus hospitales para hacer frente a un posible rebrote de coronavirus. Recordaba que, entre otros criterios, el Gobierno determinó que resultaría necesario para que los distintos territorios pudieran avanzar en el proceso de 'desescalada' el disponer de entre 1,5 y 2 camas en las UCI por cada 10.000 habitantes, o, al menos, tener acceso o capacidad de instalarlas en un plazo máximo de cinco días.

Falta de previsión de Sanidad

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF)pedía este miércoles al ministro de Sanidad, Salvador Illa, una reunión urgente para analizar la situación de esos rebrotes que mantienen a España en alerta. En el último encuentro que mantuvieron los sindicatos y el departamento que dirige Illa, el pasado 13 de mayo, se constató "la falta de previsión en cuanto a políticas de personal antes de la crisis, durante los momentos de máxima presión asistencial, pero también ahora cuando estamos en fase de desescalada" indica el sindicato.

CSIF quiere conocer la previsión que se ha hecho ante los rebrotes y una posible segunda oleada de la pandemia. Pide que se detalle el material disponible, los refuerzos de personal previstos, la planificación de los hospitales para evitar la saturación y la situación que atraviesa Atención Primaria. "Debemos reforzar las plantillas, rastreadores y, de manera concreta, en zonas costeras vacacionales para no caer en los mismos errores", apuntan.

Según datos recabados por CSIF, se ha despedido ya a la mitad de los profesionales contratados durante la crisis del coronavirus. Coincidiendo con las vacaciones, añaden, muchas comunidades autónomas deben hacer frente a "un potencial aumento" de pacientes y de usuarios en Atención Primaria y Urgencias. Es fundamental, insisten, una mayor dotación de personal y medios para atender la presión asistencial y las nuevas necesidades que plantea la covid-19.

Al ministerio le preocupan los rebrotes

Desde CSIF piden más personal para la comarca del Segrià (Lérida) ante los nuevos brotes detectados, que están entre los más preocupantes. En un escrito remitido a la consellera de Sanidad, Alba Vergés, el sindicato le recuerda que "después de más de tres meses de trabajar sin horarios y con la tensión y la incertidumbre de luchar contra la covid-19", el personal vuelve a trabajar en "condiciones durísimas". Las plantillas están exhaustas y necesitan vacaciones y hace falta persona, añaden.

El propio ministro de Sanidad aseguraba este miércoles que los 67 brotes que están activos a día de hoy en nuestro país le preocupan. "Los seguimos con preocupación y a diario", ha apuntado en una entrevista con Catalunya Rádio. Desde el 11 de mayo, en total se han detectado 118 brotes, de los cuales 67 siguen activos. La comarca del Segriá, acumula al menos 14 de ellos.Esta comarca preocupa especialmente porque es un brote particularmente complicado de controlar, ya que se encuentra en lo que se conoce como fase de transmisión comunitaria. Esto implica que la trazabilidad de los contactos se ha perdido y se desconoce el origen exacto del foco. Esta semana, de acuerdo con la velocidad de transmisión del virus de los últimos días, es más que probable que los casos se dupliquen en la zona.

Un nuevo colapso del sistema sanitario

La consecuencia más temida de estos brotes es que deriven en un nuevo colapso del sistema sanitario. Los centros de Atención Primaria de la zona ya han comenzado a dar las primeras muestras de saturación, con gran parte del personal de vacaciones y algunos hospitales como el Arnau de Vilanova que ha tenido que multiplicar por dos sus camas disponibles. De hecho, ya se han comenzado a trasladar a pacientes a regiones cercanas.

CSIF denuncia "el descontrol y falta de coordinación entre administraciones local, autonómica y estatal" en la comarca del Segrià (Lleida)

Este miércoles, los miembros de la Junta Clínica del hospital, con la mitad de su personal de vacaciones, y la Dirección de Atención Primaria han hecho público un manifiesto en el que piden que "las instituciones pertinentes implicadas establezcan directrices claras y urgentes y que intensifiquen las medidas hasta ahora instauradas", ante el brote detectado en la comarca.

A principios de semana, CSIF denunciaba "el descontrol y falta de coordinación entre administraciones local, autonómica y estatal", al no implementarse ningún protocolo acorde con la situación de confinamiento perimetral que se aplica en la citada comarca. Reclamó de nuevo protocolos de protección eficaces, material de desinfección, mascarillas y equipos de protección individual, así como la vuelta a la fase 2.

Alerta en Lugo por el brote en A Mariña

Después de Lérida, los dos focos que más preocupan son el de Galicia, donde más de 70.000 habitantes de la comarca lucense de A Mariña están confinados desde el lunes, otro en Granada y el recién registrado en la localidad guipuzcoana de Ordizia donde, el Gobierno Vasco ha obligado al uso de las mascarillas en la calle y en espacios cerrados de uso públicoy se ha restringido el ocio para tratar de controlar un brote que ya suma 48 contagios. Su origen es una persona llegada de Lérida. En particular, este 'paciente cero' comió en una concurrida calle de bares de la localidad, que tiene más de 10.000 habitantes.

En A Mariña lucense, la Consellería de Sanidade ha informado que se confirman otros 23 casos positivos de personas afectadas por covid-19. Los nuevos casos detectados elevan a 144 el número de casos activos. El primero se detectó el pasado 23 de junio. La Xunta considera que el brote de A Mariña esta bajo control y se encuentra muy localizado. No obstante, han sido muchos los alcades y asociaciones que han criticado que el confinamiento acabe este domingo, día en el que justamente se celebran las elecciones gallegas.

Hoy mismo, diez alcaldes de la Mancomunidad de A Mariña, entre los que figuran el de Foz, Fran Cajoto; el de Ribadeo, Fernando Suárez o Alfredo Llano, alcalde de Burela -donde se concentran el grueso de los contagios- han firmado una declaración pública, tras reunirse de urgencia, en la que han pedido al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el retraso de las elecciones en el distrito sanitario de A Mariña para garantizar el ejercicio del voto en condiciones "seguras y legales" y mientras no se certifique el control del rebrote.

Los ediles de A Mariña, en Lugo, piden a la Xunta "datos contrastables y fiables" en lo que respecta a la situación del brote con el fin de conocer "la situación real

El presidente gallego ya ha advertido que no contempla esa opción. Los ediles vuelven a pedir a la Xunta contar con "datos contrastables y fiables" en lo que respecta a la situación del brote con el fin de conocer "la situación real y la posibilidad de actuación en los respectivos territorios". Piden, asimismo, la constitución con carácter urgente de un Centro de Coordinación Cooperativa. Los alcaldes firmantes de la declaración representan al 81% (55.000 habitantes) de la población del distrito sanitario gallego.

Una enfermera para la zona metropolitana de Granada

En Andalucía, la situación "también preocupa", dice CSIF. La inquietud se centra en la provincia de Granada. El brote esta relacionado con la asistencia al funeral de una joven de la localidad de Belicena, en el término municipal de Vegas del Genil, celebrado la semana pasada en Santa Fe. Por el momento, se han detectado seis casos pero, debido al alto número de personas que asistieron al velatorio, se teme que los positivos aumenten en los próximos días. La Consejería de Salud ya ha realizado a hasta 524 pruebas a posibles infectados tras el entierro.

En Granada, denuncia CSIF, solo hay contratada una enfermera para la zona metropolitana y del cinturón, y aunque se han mantenido los contratos de refuerzo realizados durante la crisis sanitaria, el sindicato reclama medidas de coordinación y planificación asistencial para hacer frente a un eventual empeoramiento de la situación. Las plantillas previstas para las zonas costeras en verano "no son realistas", aseguran.

Un edificio de Albacete confinado

En Castilla-La Mancha, el director general de Salud Pública, Juan Camacho, confirmó el miércoles el resultado negativo de 25 de las pruebas de diagnóstico molecular realizadas a los vecinos del edificio de Albacete confinado desde el pasado sábado 4 de julio. Ahora, se está estudiando un total de 30 contactos del inmueble, a los que se han realizado ya las pruebas diagnósticas.

Hasta el momento, informan desde la Consejería de Sanidad, siguen siendo nueve los casos confirmados de covid-19 en el edificio. Cinco pertenecen a un primer brotefamiliar, conocido y controlado por Sanidad, y cuatro de un segundo brote en el mismo inmueble. Del brote inicial, el director general comentó que el último caso está a punto de cumplir los 14 días de cuarentena, por lo que se considera controlado.

Del segundo brote, tres personas permanecen ingresadas en el Hospital General Universitario de Albacete, dos de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos Polivalente, con soporte de ventilación mecánica. El segundo brote comenzó el día 3 de julio, también de origen familiar, con cuatro personas afectadas. Tal y como ha explicado el director general, los vecinos del inmueble deben continuar con lacuarentena en sus domicilios y, en la próxima semana, se realizarán más pruebas dediagnóstico como parte del seguimiento a realizar a todos los contactos.

Acopio de material de protección

Según explica a Vozpópuli Chelo Cuadra, secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Castilla-La Mancha, en la comunidad se está haciendo acopio de material de protección suficiente para "poder afrontar una crisis, si no igual, parecida a la que hemos tenido". Cuadra añade que, según les ha trasladado el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) la idea de las autoridades sanitarias es desarrollar una normativa para poder "autoabastecerse de material, lo cual supone una garantía".

En cuanto al refuerzo de personal, Cuadra explica que el periodo de vacaciones comenzó el 1 de junio. Se están manteniendo, añade, la contrataciones que se hicieron en marzo a los sanitarios, en principio hasta el 30 de septiembre. Además, apunta, se han alargado los contratos a los residentes durante un año. "Lo que queremos es que se sigan manteniendo esos refuerzos, no sólo porque sean necesarios ahora, si no de forma permanente. No bajamos la guardia, estamos pendientes de que las medidas se mantengan. Esperando que no surja nada, pero a la expectativa para estar preparados", indica Cuadra.

Tranquilidad, por ahora, en Madrid

"En principio no se espera nada de eso. Esperemos que esto no se desmadre. En Madrid, hay tranquilidad absoluta. Eso sí, miedo a lo que pueda entrar por Barajas. Es ahí donde tenemos miedo, porque los turistas vienen sin PCR", dice a VozpópuliManuel de Castro, responsable de Atención Hospitalaria de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (AMYTS)desde Madrid sobre la posibilidad de que la temida segunda oleada del coronavirus se adelante antes del otoño. Todo depende, matiza a continuación, "del grado de concienciacion ciudadana y a ver qué pasa con los turistas e inmigrantes que están entrando", insiste.

Otra cosa, añade inmediatamente, es la situación que atraviesa la sanidad madrileña. "La estructura para hacer frente a una segunda oleada no es muy boyante porque no ha habido mucha inversión: en Salud Pública los contratos se cuentan con los dedos de las manos; la Atención Primaria está desmantelada y no se la espera; los centros de Urgencias de Primaria están cerrados todos...En Madrid, si llega, que esperemos que no, improvisaremos como hicimos entonces, con la diferencia de que estamos más preparados", señala De Castro.

Recuerda, esos sí, que los sanitarios están de vacaciones y con servicios mínimos e incide: "lo que tenemos es la experiencia y los medios que han quedado, como los relativos a cuidados intensivos", apostilla. En material de protección, añade, "nunca hubo excedentes. Ni al final del covid hubo una dotación adecuada. Ahora, algo tiene que haber".

Un hospital para el que no hay personal

El representante de AMYTS alude a la huelga indefinida convocada por los MIR de Madrid a partir del próximo 13 de julio y, también, a la que considera inexplicable decisión de la Comunidad de Madrid de construir un hospital nuevo para futuras pandemias "para el que no hay dotación porque no hay que recursos humanos; para llenar eso hay que desmantelar otros centros. No entiendo nada. Ahora mismo en España no hay posibilidad de dotarlo si no se saca el personal de donde está trabajando", critica Manuel de Castro.

El martes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visitaba las obras del nuevo Hospital público de Emergencias que estará ubicado en Valdebebas y que seguirá el modelo del temporal instalado por el Gobierno regional en IFEMA para pacientes con coronavirus durante la emergencia sanitaria. Las obras se acabarán a finales de otoño, lo que permitirá, según la Consejería de Sanidad, contar para entonces con 1.000 nuevas camas dedicadas al coronavirus o a otras contingencias que se presenten,

Acompañada del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, la presidenta pisaba los terrenos de un centro que, tras una inversión de más de 50 millones de euros, contará con tres pabellones, un gran almacén central y otros edificios que sumarán más de 45.000 metros cuadrados.

Un millón de madrileños en lista de espera

"Todas las recomendaciones iban encaminadas a planes de contingencia en todos los hospitales de la comunidad. ¿Eso lo han hecho? Que sepamos, en la mayoría no", indica a VozpópuliAlda Recas, enfermera y presidenta de la Asociación Madrileña de Enfermería (AME). Recas asegura que no hay personal suficiente para "atender las necesidades ordinarias de salud de la población, como demuestra que se estimen en más de un millón los madrileños en lista de espera, que aún haya centros de salud cerrados o que el personal se vaya a otras comunidades donde les ofrecen mejores condiciones".

En la Comunidad Valenciana, CSIF pide que la Consellería de Hacienda apruebe de inmediato 40 plazas que tiene bloqueadas de técnicos en prevención para la Consellería de Sanitat. Las unidades de prevención "deberían de estar al 100% para poder adelantarse a los brotes", indican. Por otro lado, piden refuerzos en Atención Primaria para garantizar la cobertura de todas las plazas y poder atender a los usuarios. Además, un plan de contingencia por escrito en hospitales y centros sanitarios, ya que en la actualidad no existe como tal.