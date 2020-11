Médicos y enfermeras de los centros de salud desconfían del plan de vacunación

Primeras críticas al plan de vacunación presentado por el Gobierno. Líneas maestras, pero sin bajar al detalle, dicen los sanitarios que echan en falta mayor concreción. Médicos y enfermeras quieren conocer cómo se organizará la vacunación masiva en los centros de salud. Y, por supuesto, piden contar con más personal y medios. Demasiada presión sobre una Atención Primaria que, recuerdan, sigue asfixiada entre la covid-19, la gripe y sus pacientes crónicos. El plan de Alemania, donde se ha previsto, al menos en una primera fase, administrar las vacunas en grandes espaciosespecíficos e, incluso, contar con el Ejército, esun modelo a seguir, según estos profesionales.

Vozpópuli ha hecho un tanteo entre diferentes sanitarios que bregan día a día en Atención Primaria sobre qué les parece la Estrategia de Vacunación covid-19 en España, aprobada este martes por el Consejo de Ministros y, presentada, después, por el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Un documento en el que se lleva trabajando desde el pasado septiembre y que, como ya había avanzado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contempla que, desde enero, y en una primera etapa, a medida que vayan llegando las vacunas,España comience a inmunizar a su población, comenzando por usuarios y personal en residencias de mayores y con discapacidad, en 13.000 puntos de vacunación.

Aunque el documento no lo especifica, la cifra equivale a los centros de salud que existen en nuestro país que es dónde se administrarán esas vacunas. Según el Gobierno, el sistema sanitario español tiene la capacidad suficiente para poder realizar esta vacunación masiva y cita como ejemplo la campaña de vacunación de la gripe. Este miércoles, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aborda precisamente esa estrategia de vacunación contra la covid y, además, el plan del Gobierno de cara a las Navidades.

Una estrategia común y 17 comunidades

El Ministerio de Sanidad ha insistido en que se busca una estrategia común para todo el país. Pero son ahora las comunidades las que deben articular esos detalles tan importantes de cara a que, durante 2021, esté inmunizada gran parte de la población española. De hecho, ya son varias las regiones que han anunciado que tendrán sus propios planes. Algunas, como Galicia, ya han criticado que no se les ha tenido en cuenta a la hora de redactar esa estrategia. Otras, como Cataluña, Madrid o País Vasco, ya han avanzado que tendrán sus propios planes.

Lo cierto es que, desde Atención Primaria, se mantienen a la expectativa. Sobre sus hombros recae un enorme peso añadido al que ya tenían, subrayan. No les asusta, dicen varias fuentes consultadas, pues están acostumbrados y es su responsabilidad. Eso sí, con matices. "Esto parece más un 'corta y pega' de otros proyectos que se han hecho por ahí. No se baja al detalle", señalan algunas fuentes a Vozpópuli en alusión a los planes que han presentado otros países europeos (el más detallado el de Alemania) que les convence más.

80 millones de vacunaciones

"El problema es que todavía no conocemos ese plan al detalle. Antes, tendremos que conocer cómo piensan hacerlo. Sólo sabemos que piensan en Primaria y en algo común en todas las comunidades. Si vamos a tener el mismo personal con covid, no covid, no se da más de sí. Habrá que ver qué se necesita para hacerlo bien", dice desde MurciaMaría José Campillo, portavoz de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) en la región.

"Se está hablando de vacunación poblacional de un país con 47 millones de habitantes, en el caso de Valencia, cinco millones. Eso hay que multiplicarlo por dos, porque las dos vacunas que se van seleccionar en un primer momento tienen dos dosis", señala a VozpópuliVíctor Pedrera, secretario general de CESM en la Comunidad Valenciana.

Eso implica hacer unas 80 millones de vacunaciones. "Cuando el presidente se refiere a esos centros de vacunación entendemos que se refiere a los centros de Atención Primaria, porque son 13.000 los que hay, pero no tenemos más información. Claro que nosotros tenemos capacidad sobrada y experiencia, lo que no hay es capacidad logística y de profesionales", añade Pedrera.

Las enfermeras, un papel protagonista

-la número 15- que se incluirá en el calendario español. "Los profesionales de la Atención Primaria y, muy especialmente las enfermeras, nos sentimos como meras marionetas que manejan tanto el Gobierno de la nación, como los gobiernos regionales, para anunciar planes grandilocuentes sin importarles un ápice en las condiciones en las que atendemos a nuestros usuarios" critican desde la Son las enfermeras las que, como llevan años haciendo, tendrán que encargarse del pinchazo de esta vacunaque se incluirá en el calendario español. "Los profesionales de la Atención Primaria y, muy especialmente las enfermeras, nos sentimos comoque manejan tanto el, para anunciar planes grandilocuentes sin importarles un ápice en las condiciones en las que atendemos a nuestros usuarios" critican desde la Asociación Madrileña de Enfermería (AME). "Este nuevo pomposo plan de vacunació, si no conlleva un refuerzo de las plantillas de enfermeras, sólo agravará el colapso que arrastra la Atención Primaria desde hace más de 8 meses", señalan desde AME. Para AME "este nuevo pomposo plan de vacunación contra la covid, si no conlleva un refuerzo de las plantillas de enfermeras, sólo agravará el colapso que arrastra la Atención Primaria desde hace más de ocho meses y sumirá en un grave abandono a los usuarios con patologías crónicas e invalidantes". En Madrid, hablan de una "nefasta gestión" en Primaria o del colapso que ha supuesto la campaña de la gripe, con "una avalancha de peticiones de cita, que ha provocado que haya gente sin cita para vacunarse hasta el mes de enero". Atención a los efectos adversos un registro de vacunación, en el que se contemplen todas las incidencias, también los efectos adversos. "Sobre todo porque María José García, secretaria general del sindicato, quien, admite, se ha leído una estrategia que, señala, "tampoco profundiza mucho más" en el papel que tendrán los profesionales desde Primaria. Desde el Sindicato de Enfermería SATSE ven acertado que haya, en el que se contemplen todas las incidencias,. "Sobre todo porque es una vacuna totalmente nueva ", señalasecretaria general del sindicato, quien, admite, se ha leído una estrategia que, señala," en el papel que tendrán los profesionales desde Primaria. "Hay que esperar un poco para ver las instrucciones concretas en las comunidades. Que lo asuma Primaria es una obviedad, pero necesitamos los recursos adecuados: enfermeras suficientes para emprender esas campañas", añade García.

Desde la Comunidad Valenciana, Víctor Pedrera recuerda que los centros de salud llevan meses de parón de su actividad ordinaria. "El 80% de las demandas sanitarias se atienden allí. Hay que recordar que no son centros exclusivos de vacunación y no puede abandonar sus tareas propias que son el seguimiento de pacientes crónicos, la patología aguda no compleja, las vacunaciones que ya están en marcha -la gripe, las infantiles...-, además de los pacientes covid que se han asignado con muy pocos recursos. Ya no se da abasto", asegura.

Un plan ajustado a los recursos reales

"Nos preocupa que el plan no se ajuste a los recursos reales. Hay una situación desbordada de base, poco personal, muchas bajas, espacios limitados. No pueden hacerse las cosas sin un cómputo real de recursos", señala desde Galicia Matilde Maceiras, delegada de Atención Primaria de CESM.

Desde Murcia, su compañera María José Campillo, advierte: "El tema es que vamos a estar casi un año vacunando. Por supuesto, hay que contar con los profesionales pero lo que no puede ser es que la vacunación sature la Primaria y esté peor de lo que está ahora mismo. Hay que ver qué necesidades hay".

¿Centros de salud o centros de vacunación?

En España, el Gobierno presume que, junto a Alemania, es de los pocos países europeos que ya tienen un plan de vacunación completo. Con salvedades. El alemán es uno de los más detallados y completos del entorno europeo. Todo está calculado al milímetro. Y es el espejo en el cual se miran otros países, con estrategias mucho menos avanzadas. Por ejemplo, en Alemania se contemplan puntos específicos para las inminuzaciones dispersos por todo el país y en grandes espacios.

Víctor Pedrera apuesta por ese modelo porque, recuerda, con la vacunación masiva de la covid, los centros de salud ya no podrán funcionar como antes. "Estamos en un momento en el que las medidas de seguridad, de distanciamiento, de diferentes circuitos -covid y no covid- marcan el día a día. Los centros de salud, siendo los que más capacitados, no tienen medios humanos suficientes para un despliegue así", advierte.

"Si ahora estamos con la gripe y ya provoca problemas, hay que imaginarse lo que puede implicar una vacuna multiplicada por diez y en dos dosis", dicen desde CESM Comunidad Valenciana

"Si ahora estamos con la gripe y ya provoca problemas, hay que imaginarse lo que puede implicar una vacuna multiplicada por diez y en dos dosis. Lo que han pensado países como Alemania, que es contar con centros específicos, con su dotación de personal suficiente y espacios físicos específicos, es más adecuado", asegura.

"Todo lo que sea disminuir las posibilidades de contagio viene bien. Está claro que a nivel espacios cerrados siempre habrá más riesgo", añaden desde CESM. Desde SATSE, María José García recuerda que los espacios han de tener circuitos de recogida de residuos o de ventilación de aire. También contemplar, en los centros de salud, por si a alguien le da una reacción adversa a esa vacuna. Está por ver, precisa, con qué dotación se contará.

Ayuda del Ejército

El Gobierno germano también prevé apoyarse en el Ejército y en la sanidad privada para llevar a cabo su estrategia con la mayor rapidez posible, según ha explicado el ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn.

Una posibilidad, la de contar con el Ejército, que en España, por ahora ni se contempla. De hecho, hubo una operación frustrada, bautizada con el nombre de 'Zendal', en la que los militares iban a apoyar a Sanidad para realizar test masivos de coronavirus. Finalmente no lo hicieron por razones como evitar posibles polémicas en regiones que podían mostrarse reacias o la formación que habría que dar a los militares.

Desde el Ministerio de Defensa siempre han dejado claro que su intervención frente al coronavirus es de rastreadores y de apoyo logístico a centros colapsados. Hoy por hoy, Defensa no ha recibido ninguna petición de ayuda por parte del Ministerio de Sanidad como sí se prevé en Alemania, donde está previsto terminar la campaña de vacunación a finales de 2021.