El veto a los mayores de 65 fuerza un plan distinto para la vacuna de AstraZeneca

El Grupo Técnico que asesora al Ministerio de Sanidad en la elaboración de la Estrategia de Vacunación lleva toda la semana intentando incrustar la vacuna de AstraZeneca en el plan actual. La falta de evidencia sobre su uso en mayores de 65 ha llevado a países del entorno europeo, como Francia y Alemania, a vetarla para tal grupo poblacional. Fuentes cercanas a este grupo técnico señalan a Vozpópulique su recomendación a Sanidad es hacer una priorización de grupos para cada vacuna en base a sus condiciones.

"Las vacunas de Pfizer BioNTech y Moderna seguirán con los grupos de población establecidos, y la de AstraZeneca, por sus particulares características, requerirá unos grupos distintos", afirman dichas fuentes. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado en esta línea que las personas mayores de 80 años no recibirán la vacuna de AstraZeneca, según lo acordado con las comunidades autónomas.

Tras la valoración del grupo técnico, la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial se ha reunido este viernes para dar su última palabra al respecto y estudiar a qué colectivos y de qué edades, se les administrará. Respecto a las primeras dosis de la vacuna, que empezarán a llegar este fin de semana, se ha decidido que se reserven para los profesionales sanitarios y sociosanitarios en activo que no sean de primera línea. Por el momento, y siendo paradójico, Reino Unido es quien está actuando en línea con la autorización de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que permite administrar las dosis de AstraZeneca a mayores de 18.

Diversos especialistas en Salud Pública consultados por este medio consideran que "lo más razonable sería guardar las vacunas de AstraZeneca para menores de 65". La ministra Darias anunció que llegarán a España 1.810.575 dosis de esta vacuna entre el 6 y el 8 de febrero.

Vacunas para cada grupo

José Gutiérrez, coordinador del Grupo de Trabajo de Infecciones y Vacunas de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), admite que en los estudios realizados se ha incluido a pocos mayores de 65 años y que era previsible que se descartara su administración en personas más ancianas.

"Eso es algo que ya se sabía de antemano. Que llegará un momento en el que haya varias vacunas en el mercado y cada una será específicamente para un grupo. Es como cuando se habla de la vacuna de la gripe. No es correcto. Hay varias y cada una con diferente metodología y, en función del grupo al que pertenezcas, se administra una u otra. Con la de la covid-19 pasará lo mismo".

Ritmo de vacunación

Darias mantiene el optimismo sobre el ritmo de vacunación. En el horizonte cercano, establece que, a finales del próximo mes de marzo, puedan estar ya vacunados el 80 % de los mayores de 80 años, en torno a tres millones de personas en España. Una vez que se inicie la inmunización de los grandes dependientes que viven en sus casas, irán el resto de personas que superen esa edad. La incógnita es quiénes se inmunizarán a continuación. El Ministerio dice que todavía no se ha decidido y algunos médicos advierten que es ahí donde puede comenzar el conflicto.

Según datos del INE correspondientes a enero de 2020, recogidos por el propio Ministerio de Sanidad, en su Estrategia de vacunación, en nuestro país hay 2.851.054 personas de 80 y más años -1.056.207 hombres y 1.794.846 mujeres-, lo que representa el 6% de la población.

Según el citado documento, elaborado centrándose en las vacunas de Moderna y Pfizer, tras la vacunación de los grupos 1, 2 y 3 (residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias, personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario y otro personal sanitario y sociosanitario), irá el grupo 4, personas consideradas como grandes dependientes (grado III de dependencia, es decir, con necesidad de intensas medidas de apoyo) que vivan en sus casas.

La estrategia matiza que, en cuanto al personal sociosanitario que no es considerado de primera línea, sólo se vacunará al que atiende de manera profesional a grandes dependientes que no están institucionalizados. "Aunque este personal se considera grupo 3, si es más factible podrá vacunarse en la misma visita que las personas a las que asisten, es decir, en el grupo 4", detalla el documento.

Mayores de 80, sin distinción por patología

A continuación, ya en una fase dos, según el calendario establecido por el Gobierno, se comenzará a vacunar al grupo de población de más edad, es decir, al grupo 5: personas mayores de 80 y más años. Según explica a este diario Gutiérrez, sobre los plazos "en principio, si el suministro de vacunas es el adecuado, se puede llegar a ese objetivo (que esta población esté inmunizada a finales de marzo)".

Dependerá, apostilla el geriatra, también de que exista personal suficiente administrar esas dosis. Serán fundamentales, matiza, médicos y enfermeras de Atención Primaria. El doctor Gutiérrez habla de los dos perfiles a vacunar: por un lado, los grandes dependientes que serán vacunados por los equipos en sus propios domicilios. Por otro, aquellos mayores de 80 años que puedan acudir a sus centros de salud. Así se hace con la campaña de la gripe. Según sus cálculos, en un periodo de entre uno y dos meses, podrían estar todos inmunizados.

Cuando se habla de los mayores de 80 no dependientes tanto el Ministerio de Sanidad, consultado por este periódico, como el geriatra señalan que, en este grupo específico, no hay una segunda clasificación. Es decir, por ejemplo, por las enfermedades que padezcan. "No sería útil porque el 90% tienen una o más enfermedades de base; por ejemplo un 70% pueden ser hipertensos o diabéticos", apunta el médico.

El Ministerio precisa a este digital que sólo están definidos los grupos hasta los 80 años y, recuerdan, todavía no se ha empezado a inmunizar a los dependientes no institucionalizados. Sin embargo, algunas comunidades, como Extremadura, ya han anunciado que lo harán en breve, en concreto a partir de mediados de febrero.

El sexto grupo, una incógnita

En cualquier caso, en un horizonte no lejano, siempre según las previsiones del Gobierno, de cara a primavera comenzarían a vacunarse los siguientes grupos con las vacunas de Pfizer y BioNTech. El resto de colectivos prioritarios ya estarían en un escenario de fase 3. Y es ahí donde el Ministerio de Sanidad admite que el sexto grupo -que iría después de los mayores de 80 y más- todavía no está definido. Es decir, no se sabe si se empezará por las personas más mayores (desde los 79 años) o por colectivos especialmente vulnerables, por ejemplo, por sus patologías. Sanidad insiste a este digital que es pronto para hablar de esos supuestos.

Hay que recordar que son varios los colectivos de pacientes que piden prioridad para recibir las inyecciones. Es el caso de las personas con síndrome de Down mayores de 40 años -en torno a 15.000 que, por su esperanza de vida, tienen una edad equivalente a la de un anciano de 80 o 90 años-; de las personas con enfermedad renal crónica, de las que tienen diabetes...

"Ahí es donde se entraría en el conflicto: ya tenemos vacunados a todos los de elevado riesgo, primera línea y mayores 80 años, ¿ahora cómo empezamos con los demás?", se pregunta el doctor José Gutiérrez. El geriatra indica que hay dos variables que pueden entrar: una, riesgo de contagio de enfermedad y otra, riesgo de gravedad de enfermedad por una patología de base, como podrían ser, por ejemplo, pacientes oncológicos jóvenes. Para saber eso ya hay que esperar al segundo trimestre del año", indica.