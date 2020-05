¿Y si la pérdida de olfato fuera el síntoma más eficaz a la hora de identificar casos de covid-19?

¿Y si el sufrir la pérdida de olfato, uno de los muchos síntomas relacionados con el nuevo coronavirus, fuera una de las formas más fáciles de identificar nuevos casos? Hasta el momento, este síntoma fue descubierto tarde y ha sido 'eclipsado' por los más comunes: fiebre, tos seca o dificultades para respirar.

No obstante, a medida que aprendemos más sobre la covid-19, van apareciendo nuevos datos, como que se trata de una patología que no sólo afecta a nuestros pulmones, sino que va más allá. De hecho, recientemente se ha empezado a asociar con dificultades cardiovasculares, por lo que los científicos están comenzando a probar el uso de anticoagulantes como tratamiento contra la covid-19.

La pérdida de olfato ha sido tradicionalmente considerado como uno de los síntomas 'raros' del coronavirus. No obstante, podría ser mucho más común de lo que pensamos. De hecho, es una de las conclusiones del estudio de seroprevalencia que ha puesto en marcha el Gobierno: la pérdida del olfato es la que más se relaciona con la presencia de anticuerpos.

El 43% de los que han pasado la enfermedad tuvo este síntoma

Según explicó el pasado miércoles en rueda de prensa la directora del Centro Nacional de Epidemiología y directora del estudio, Marina Pollán, en torno al 43% de todas las personas que han superado el virus en nuestro país presentaron este síntoma, de acuerdo con las encuestas y pruebas realizadas.

En particular, el 43% de las personas que han pasado el virus en España experimentaron este síntoma, frente al 26% de asintomáticos y el 23% restante que experimentaron entre 3 o más síntomas. Las conclusiones de este estudio, en el que se ha determinado que un 95% de la población española aún no ha sufrido la enfermedad, dan una idea más "realista" del alcance que ha tenido el virus.

Según ha explicado este jueves la propia Pollán en una entrevista con RTVE, "no es uno de los más frecuentes y por eso no se había identificado desde el inicio de la pandemia como el síntoma específico". "Pero este estudio nos ha permitido ver que la pérdida de olfato es el signo que más se relaciona con la presencia de anticuerpos frente al virus", ha apuntado durante su intervención.

De hecho, recientemente el Ministerio de Sanidad ha ampliado la definición de caso de coronavirus, para poder incluir estos síntomas considerados anteriormente como poco comunes. Según han incluido en la "Estrategia de Diagnóstico, Vigilancia y Control en la Fase de Transición de la Pandemia de Covid-19. Indicadores de Seguimiento" publicada hace unos días por este departamento tras haberlo consensuado el pasado lunes con las comunidades autónomas.

Será caso sospechoso "cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire", como hasta ahora, a los que se añadirán "otros síntomas atípicos como la odinofagia -dolor de garganta al tragar-, anosmia y ageusia -pérdida del olfato y del gusto-, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros".

¿Es la mejor manera de detectarlo?

Un estudio publicado recientemente apuntala un poco más esta hipótesis. Al tratarse de un síntoma, que, al contrario de lo que ocurre con la tos seca o la fiebre, no aparece también en la gripe común, puede convertirse en uno de los mejores indicadores para distinguir coronavirus.

En el estudio, publicado el pasado 11 de mayo en la revista Nature, establece que la pérdida de olfato y gusto pueden ser dos de los síntomas más efectivos para poder identificar una infección, incluso cuando los casos son muy leves.

"La falta de esos dos sentidos es un síntoma tan raro que no ocurre con otras enfermedades, por lo que es más difícil equivocarse con él", explicaba en una entrevista con The New York TimesTim Spector, director del estudio y epidemiólogo del King's College de Lonres.

En el trabajo, los investigadores analizaron datos de más de 2,6 millones de personas residentes en Estados Unidos y Reino Unido. Para registrar su información, lo hicieron de manera voluntaria a través de una app, en la que apuntaban cómo se encontraban a diario, qué síntomas presentaban, si habían tenido que ser sometidos a una prueba de covid-19 o si tenían patologías previas. En torno a 18.000 personas fueron testadas de coronavirus.

Del total de participantes que resultaron casos positivos de covid-19, más de un 65% de ellos registraron pérdida de olfato y gusto. Por otro lado, en torno a un 20% de los participantes cuyas pruebas de covid-19 habían resultado negativas también presentaron estos síntomas.