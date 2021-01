Las cicatrices de un año de pandemia: un 80% de enfermeras con síntomas de ansiedad

Los datos sobre el impacto de la pandemia del coronavirus en la salud mental de los sanitarios españoles son contundentes. Diferentes estudios dan idea de las cicatrices que les ha dejado la emergencia sanitaria: casi la mitad de los profesionales presenta un riesgo alto de trastorno mental tras la primera oleada. En el caso de las enfermeras, un 80% manifiesta síntomas de ansiedad y creciente agotamiento. "El daño es evidente", sentencian los psicólogos.

"La primera ola fue un tsunami inesperado que nos pasó por encima mientras nos cogía con el pie cambiado. Durante las primeras semanas, especialmente, la tensión, el miedo y la incertidumbre fueron máximas. Como nunca antes he visto en once años de servicio en la sanidad pública", resume a Vozpópuli Javier Prado Abril, portavoz de la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes (Anpir) y profesional del Servicio Aragonés de Salud. Una ola que, rememora, "navegamos con más dosis de vocación que recursos disponibles. También, seguramente, con más inconsciencia que heroicidad".

Un 45% de sanitarios en riesgo

Casi un año después del abrupto estallido de la pandemia, diferentes estudios dibujan el coste en la salud mental de los profesionales españoles que asistieron durante aquella primera ola a los enfermos. Dos investigaciones realizadas por el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas y médicos del Hospital del Mar (Barcelona) y del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) -con datos de 9.138 trabajadores de 18 centros de salud de toda España- han arrojado en estos días datos esclarecedores.

Según estos estudios recogidos por la agencia Efe, casi la mitad -un 45%- de los encuestados presentaba cribado positivo de un trastorno mental y un 14,5% sufre un trastorno mental discapacitante, es decir, con repercusiones negativas en su vida. Un 3,5%, incluso, llegan a pensar en el suicidio, más del doble de la media del resto de la población.

"No nos sorprenden las cifras. De hecho, son coherentes con nuestras expectativas y previsiones. Fueron meses con un potencial traumático enorme que, además, exigieron una respuesta excepcional demasiado prolongada", indica el vocal de ANPIR. Sin embargo, matiza, "hay que poner en perspectiva la metodología, encuestas online en el peor momento de los últimos 11 meses sin seguimiento de las personas. Es posible que un porcentaje de los resultados hablen más de reacciones de adaptación que de futuros trastornos mentales".

Aunque, subraya Prado Abril, "queda negro sobre blanco el impacto en la salud mental. La evaluación en el tiempo, que nos consta que se está realizando, nos dirá la magnitud del daño que es evidente". El portavoz de Anpir se remonta a momentos en los que aquellos profesionales, probablemente menos de los que lo necesitaban, aclara, "empezaron a llegar progresivamente a los programas que desplegamos en muchos hospitales. Servicios creados sobre la marcha, no dotados extraordinariamente ni financiados. De nuevo, más vocación y entrega que recursos humanos y medios".

Éxodo de enfermeras

En estos mismos días, otra investigación recogida por el Consejo General de Enfermería (CGE) concluye que un 80% de las enfermeras españolas "manifiesta síntomas de ansiedad y creciente agotamiento". La investigación, realizada por el Consejo Internacional de Enfermeras y que ofrece una instantánea mundial del impacto, ha alertado de que la crisis sanitaria está provocando "un trauma colectivo". El organismo internacional resalta que, si los gobiernos no toman medidas "se corre el riesgo de que la pandemia dañe a la profesión durante las próximas generaciones y podría suponer un éxodo de la profesión".

"Es inaceptable no cuidar de los que llevan meses mirando de frente a la muerte y sacando adelante las trincheras de la sanidad pública. Evaluar, monitorizar y tratar el volumen de reacciones sintomáticas que citan los estudios, es una tarea inevitable. Lo que no gastemos ahora en prevención, lo gastaremos en discapacidad y abandono de la profesión en el futuro y será mucho más caro", zanja el psicólogo clínico Javier Prado Abril.