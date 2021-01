Los rostros del coronavirus: "Es como si nos hubieran quitado varios años de vida"

El coronavirus tiene rostro y deja secuelas. Más que sabido a estas alturas de pandemia, con los hospitales otra vez reventando de enfermos, aunque a veces se olvide. Sólo quien lo ha pasado o sufrido a su alrededor, quien ha perdido a alguien querido, comprende qué se habla. Lo dicen los pacientes. Lo atestiguan los sanitarios, que llegan sin aliento a esta tercera ola. En el Gregorio Marañón de Madrid, el centro que más pacientes covid ha atendido en Europa, Mercedes y Carlos, enfermos de la primera oleada, relatan su lucha contra el virus. Y sentencian: "Te pasa por encima, sin contemplaciones. Le da exactamente igual lo que hicieras antes. Te destroza".

Los dos son enfermos de la primera ola. De los que entraron en un hospital que, en aquel mes de marzo, vivía un infierno. Casi un año después, se reúnen con Vozpópuli en uno de los grandes centros hospitalarios de la comunidad, hoy nuevamente en tensión. Junto a ellos dos médicos jóvenes, pero ya muy expertas. También, confiesan, muy agotadas: las doctoras Eva Cervilla y Cristina Ausín, ambas especialistas en Medicina Interna.

Mercedes Esteban es médico del Instituto Nacional de Toxicología. Carlos Berenguel, diseñador industrial. Ella, 61. Él, 49. Carlos estuvo mucho más grave que Mercedes, como luego relatan, pero es ella quien hoy arrastra unas secuelas que le han tronzado la vida, lo que se conoce como covid persistente. Casi un año después de resultar contagiada, lidia con unos síntomas que van y vienen cuenta con mirada apagada: cansancio, dolores, pérdida de vista, depresión... Hasta llegó a perder el pelo. Las médicos lo atribuyen a una respuesta del cuerpo al estrés.

"Son secuelas reales. Existen", enfatiza Berenguel que saber que "estuvo caminando por el filo del alambre" se considera afortunado porque se siente mejor que Mercedes. Más allá de una fatiga que a veces le impide darlo todo, por ejemplo cuando hace deporte, se encuentra bien explica con enorme entusiasmo.

Un brote de cansancio

Mercedes comenzó a sentirse mal a finales de marzo de 2020. Lo suyo arrancó "con muchísimo cansancio y dolores musculares". No llegó a tener una fiebre demasiado alta. Como se ha dicho es médico y, además, madre de médico. Ambas se dieron cuentan un día de que la cosa iba a peor. "Al mirarme la saturación y auscultarme me vine al hospital. En la primera visita a Urgencias tenía un poquito de afectación pulmonar. Me pusieron un tratamiento y volví a casa", recuerda.

A los pocos días, comenzó a sentirse muy mal de nuevo. Cuando volvió al hospital ya tenía neumonía bilateral, pero ningún síntoma respiratorio. Estuvo ingresada una semana con oxígeno y tratamiento. En su entorno, no fue la única en caer. Su marido fue positivo, pero asintomático. También varios compañeros del Instituto. Una, acabó muy fastidiada en La Princesa, rememora. Cuando dejó el Marañón, fue mejorando. Pasó unos meses en los que se encontraba bien.

La sombra alargada

Tras ese periodo de cierta normalidad, a mediados del pasado noviembre, la sombra del "bicho" volvió a acechar a Mercedes. Seguía con anticuerpos, pero volvieron el cansancio, los dolores articulares..."Se me cayó el pelo. Me quedé con unas calvas horribles. Ahora los ojos me lloran y he perdido vista. Tengo una mano hinchada y se me engatillan los dedos. Hay días en los que casi no puedo salir a la calle", describe sobre su estado. Luego está lo anímico. Se encuentra más depresiva.

El perfil de Mercedes, explican las doctoras Eva Cervilla y Cristina Ausín, responde al de pacientes que no necesariamente han tenido ingresos largos, ni tan siquiera han acabado en la UCI e, incluso, han pasado la enfermedad de forma ambulatoria y con síntomas más o menos leves. Pacientes con "periodos fluctuantes", explican.

El conjunto de síntomas es común: dolores articulares, dolores de cabeza intensos, caída del pelo, problemas de concentración...". Casi están más fastidiados en su vida diaria que el otro perfil de pacientes que han estado más graves, por lo que dificulta su calidad de vida, que es muy reducida en comparación con antes. No sabemos exactamente por qué les pasa, hay muchas teorías", explican.

Un tercio de afectados

¿Sería lo llamado covid persistente? Sí, afirman. Después de ver a más de 600 pacientes, se están encontrando una serie de manifestaciones clínicas muy características, al menos en un tercio de los enfermos. Hay más mujeres afectadas, detallan y son jóvenes: entre 40 y 60 años es lo más frecuente. ¿Cómo se combaten esos síntomas? Primero, continúan necesitan identificar cuál es el motivo, descartar que haya otros problemas añadidos, como una anemia o una alteración del perfil tiroideo.

"Hay una gran incertidumbre y no queremos tirar de analgésicos para que no haya abuso y acaben enganchándose", indican las especialistas sobre la covid persistente

Después, apuestan, sobre todo, por promover la actividad física como se haría, por ejemplo, para hacer frente a una fatiga crónica. "Es de las pocas cosas que pueden ayudar. No tenemos medicinas ni nada mágico. Hay una gran incertidumbre y no queremos tirar de analgésicos para que no haya abuso y acaben enganchándose", indican las especialistas. Con el ejercicio, los pacientes mejoran. Muy lentamente, eso sí.

Cuando está fastidiada, Mercedes se toma un paracetamol. Tiene días buenos y los malos. "¿Qué ha supuesto para mi? Te afecta como si te hubieran echado diez años encima. Hay días que me duele desde la punta del pie, por no hablar de los trastornos del sueño. Antes no tenía problemas de ánimo, ni me quejaba. Ya no soy la misma", asevera.

Una consulta muy particular

Mercedes Carrasco, subdirectora médica del hospital, explica cómo se trabaja en el seguimiento de los pacientes que han pasado la enfermedad y han estado ingresados en Medicina Interna. El abordaje es multidisciplinar, precisa. Con consultas presenciales y telemáticas. Dependiendo de la gravedad o los síntomas de cada paciente.

Arroja algunos datos de un servicio del que se muestra orgullosa: durante los tres primeros ciclos de la pandemia, han atendido, en primera consulta telefónica, a 529 pacientes o a 92 en los circuitos de alta resolución en los que se han dado 125 altas directas. Se han hecho 287 revisiones telefónicas y 129 presenciales con 115 altas (tras esas revisiones). "En marzo cumpliremos un año (de pandemia) y todos hemos aprendido. Aún nos queda mucho de aprendizaje con las secuelas de estos pacientes, pero poderles dar apoyo es algo que hace que sigamos con más ganas ".

El despertar de Carlos

Carlos Berenguel se presenta como una persona sana, que ni fuma ni bebe, y siempre hizo deporte. Hasta que se despertó una madrugada de marzo "como si me hubiera pasado un autobús por encima, con muchísimo dolor muscular y fiebre". Llamó al teléfono covid habilitado entonces y, tras explicar su estado, le dijeron que "paracetamol y en casa".

Día a día, fue empeorando. Al séptimo, ya no podía respirar. Se fue a Urgencias e ingresó un 19 de marzo en el Marañón: "PCR, radiografía y neumonía bilateral con infiltraciones típicas de covid", enumera. Estuvo un par de días en planta. Acabó en la UCI. "Estaba francamente mal. Tuve la suerte de que me libré del respirador. Conseguí evitarlo, no sé muy bien cómo. Estuve una semana en cuidados intensivos bastante fastidiado pero bastante bien en comparación con los que tenía alrededor", rememora con tono positivo.

Carlos recuerda sus primeros días de hospital un poco como una nube "por los mórficos". El día lo pasaba bastante bien, salvo cuando le movían. Entonces se ahogaba y empezaba a toser.

Las médicos que le escuchan aclaran. Su estado era muy comprometido. "No estaba intubado, pero sí con soporte de alto flujo de oxígeno, una terapia no invasiva. Se libró porque tuvo ese soporte", afirman. Él recuerda aquellos momentos un poco como una nube "por los mórficos". El día lo pasaba bastante bien, salvo cuando le movían. Entonces se ahogaba y empezaba a toser. También recuerda con mucho desagrado cuando, en planta y consciente, le tenían que poner boca abajo. Es la maniobra de cúbito prono, que primero se utilizó en la UCI y luego llegó a planta.

Tras una semana en intensivos, cuando mejoró pasó a planta. En total, tres semanas de ingreso. Con un hermano cardiólogo, en el Virgen de la Salud, en Toledo, que seguía muy de cerca su evolución no le contaban su estado real, para no desanimarlo. Sobre todo porque había algo que le atenazaba en los días de hospital y un motivo importantísimo para salir de allí cuanto antes: es viudo y tiene una niña de cinco años.

"Para mí era una angustia estar allí. Sabía que la niña estaba bien, cuidada por su tía, pero también su tía acabó ingresando por covid y mi cuñado se tuvo que quedar con tres niñas muy pequeñas a su cargo", relata. Cuando por fin dejó el hospital y vio su informe médico se echó las manos a la cabeza: "Te das cuenta de que has estado caminando por el filo del alambre", repite.

Dos pacientes, dos historias

"El nivel de inflamación pulmonar que tuvo Carlos fue mucho mayor que el que tuvo Mercedes, se libró de la intubación por poco y, aunque ahora tiene cierta limitación cuando hace esfuerzos o ejercicio, porque tiene afectación pulmonar residual, no tiene ese conjunto de síntomas y su calidad de vida es mejor", inciden las especialistas.

Carlos Berenguel ahora está muy bien, dice con amplísima sonrisa que contrasta con la mirada más triste de Mercedes. Poca a poco ha ido recuperando su vida. Sigue haciendo deporte, pero sabe que se cansa más. Lo asume. Y para. "Al final tienes que seguir viviendo. No hay otra", concluye.

¿Y cómo están las médicos? "Estamos agotados, ya no podemos más y esta tercera ola es el estoque final. No somos capaces de afrontarlo. No dormimos. Ningún sanitario está en condiciones de afrontar lo que se nos viene encima. Hay mucha gente todavía que no lo ha pasado ni lo ha visto de cerca y no tiene ninguna conciencia", concluyen las doctoras.