El rebrote en el País Vasco retrasa la plena movilidad con Asturias, Galicia y Cantabria

El corredor en el Cantábrico no llegará el próximo 15 de junio. Los rebrotes que están teniendo lugar en dos hospitales vascos ha frenado los planes de Cantabria, Galicia, País Vasco y Asturias de adelantar el paso a la 'nueva normalidad' antes de que finalizase el estado de alarma y por tanto, dejar que sus habitantes se movieran con libertad entre estas comunidades autónomas.

En la fase 3, que es donde se encuentran todas estas autonomías, la decisión de dar por finalizada la desescalada y entrar en la 'nueva normalidad' es responsabilidad de los gobiernos regionales, después de que el Ministerio de Sanidad optase por ceder la autoridad en esta penúltima etapa.

Por lo tanto, los líderes autonómicos que ya se encuentran en fase 3 pueden elegir cuánto tiempo quieren permanecer en ella y si optan por permitir la movilidad y poner 'fin' al estado de alarma antes de que llegue su final oficial el próximo 21 de junio.

El plan original para estas regiones era terminar antes de tiempo la fase 3 y pasar a la nueva normalidad el próximo 15 de junio. Como consecuencia, los habitantes de estas tres regiones se iban a poder trasladar con libertad en esta suerte de corredor del Cantábrico antes que el resto de España.

No obstante, los rebrotes del Hospital de Basurto y en el Hospital de Txagorritxu han provocado que los Ejecutivos autonómicos hayan dado marcha atrás en un acto de prudencia, a pesar de que por el momento, no hay trasmisión comunitaria en el País Vasco.

Asturias y Cantabria se echan atrás

Esta mañana, han sido los gobiernos de Asturias y Cantabria, los que han anunciado que finalmente no abrirán sus fronteras con los territorios vecinos este próximo lunes, a pesar de que hace apenas un día, el propio presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, asegurara este miércoles que el brote en Euskadi no era un "incoveniente" para reabrir las fronteras.

En esa misma línea se ha mostrado este jueves, a pesar de su decisión. "Yo podría abrir", ha dicho Revilla, para recordar que la decisión corresponde a los presidentes autonómicos. No obstante, ha explicado que ha decidido no hacerlo porque "sería un insensato", cuando un informe de Sanidad le recomienda no abrir el lunes y esperar una semana. "Si tomara la decisión unilateralmente, sería una irresponsabilidad que no he querido aceptar", ha subrayado.

En todo caso, el máximo representante de Cantabria no entiende "por qué tiene más riesgo abrir el lunes que el siguiente lunes", cuando "tenemos que prepararnos para convivir con el virus" porque, "cuando abramos el día 21, pues va a haber contagios". Además, evalúa permitir la movilidad a partir del viernes en función de la evolución de los brotes de covid-19 aparecidos en Euskadi.

Por otro lado, la portavoz del Gobierno asturiano ha reconocido que los últimos brotes en el País Vasco han modificado la previsión inicial de adelantar la movilidad al lunes 15 de junio. En el caso del País Vasco, el Gobierno regional decidirá el próximo lunes si levanta el estado de alarma, aunque el propio Lehendekari, Íñigo Urkullu, ha mostrado a lo largo de esta semana su intención de avanzar en la movilidad con los territorios limítrofes.

Por su parte, la Xunta de Galicia, que permite la movilidad interprovincial y se está planteando pedir al Gobierno central levantar el estado de alarma en este territorio, por el momento no se ha pronunciado sobre esta apertura de fronteras con otras comunidades autónomas después de que Cantabria y Asturias se hayan echado para atrás.

Este jueves, en la rueda de prensa diaria que ofrece el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha aplaudido la "prudencia" que han mostrado los presidentes autonómicos en este aspecto. "No tengo nada más que decir que apoyar la decisión, ya que es mejor ser un poco prudentes que un poco temerarios. No podemos volver a una situación parecida", ha apuntado el epidemiólogo. "Es cierto, por otro lado que esto se debe a brotes concretos que en un principio están bien delimitados, pero tenemos que seguir teniendo mucho cuidado", ha añadido.