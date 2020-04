Los síntomas menos conocidos del virus: la pérdida del olfato y el gusto

A día de hoy, prácticamente toda la población sabe identificar los principales síntomas de coronavirus: fiebre, tos seca, fatigua generalizada y en los casos más graves, dificultad para respirar. No obstante, no son los únicos que pueden aparecer y de acuerdo con algunos de los últimos estudios científicos publicados sobre la enfermedad, todo apunta a que la pérdida de gusto y olfato pueden suponer dos de los síntomas "escondidos" de esta nueva enfermedad.

Por el momento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha incluido en la lista de síntomas "oficiales" la pérdida del olfato y el gusto, debido a que considera que no hay suficiente evidencia científica. No obstante, sigue estudiando la posibilidad, ya que cada día más expertos consideran que sí es uno de lo síntomas a tener en cuenta.

Uno de los últimos estudios elaborados sobre el asunto ha establecido que cerca del 80% de los pacientes diagnosticados con Covid-19 experimenta la pérdida del olfato durante la enfermedad y en torno a un 88% ve como su gusto se ve alterado en cierto modo. El estudio ha sido publicado en la revista 'European Archives of Oto-Rhino-Laryngology' y realizado por el grupo de Jóvenes Investigadores de la Federación Internacional de Sociedades de Otorrinolaringología (YO-IFOS), con el apoyo de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC) y de otras sociedades europeas.

En total han sido analizados 417 pacientes de un total de 12 hospitales de España, Bélgica, Francia e Italia. Otra de las conclusiones más notables a las que ha llegado el informe es que en torno al 79% de los pacientes analizados no presentaban ningún tipo de obstrucción nasal, rinorrea o mocos, síntomas comunes del catarro que podrían explicar la pérdida de olfato.

El 88% tiene dificultades para identificar los sabores

Otra de las curiosidades del estudio es que de acuerdo con sus resultados, las mujeres son más propensas a perder el olfato al contagiarse de Covid-19. En cuanto al gusto, el 88% de los pacientes manifestó tener dificultad para identificar distintos sabores como dulce, salado o amargo.

"Los datos clínicos que nos llegaban del continente asiático destacaban como síntomas más prevalentes la fiebre, la tos, dificultad para respirar, secreciones espesas, dolores musculares o articulares, diarrea, dolor de cabeza, dolor de garganta o rinorrea. Sin embargo, hemos visto como la diseminación del Covid-19 en España y en Europa se ha acompañado de dos nuevos síntomas como son la alteración del sentido del olfato y del gusto", ha dicho el coordinador de YO-IFOS de la SEORL-CCC, Carlos M. Chiesa.

Hasta el momento, tan solo se habían descrito alteraciones del olfato asociadas a infección por otros virus como pueden ser el virus de Epstein-Barr, Parainfluenza, rinovirus o incluso otros virus de la familia de los coronavirus.

"Múltiples hipótesis podrían explicar por qué los pacientes del continente europeo con la enfermedad causada por este nuevo coronavirus, conocida como COVID-19, han desarrollado síntomas o alteraciones sensoriales en el área de nariz y garganta: como puede ser la predisposición a la enfermedad de algunos individuos o las mutaciones genéticas sufridas por el virus descritas recientemente por investigadores italianos", ha subrayado el coordinador del Grupo de Trabajo en COVID-19 y director de Relaciones Internacionales de la SEORL-CCC, Pablo Parente.

De momento, los resultados son preliminares y no permiten conocer completamente el significado de este síntoma en la enfermedad o el porcentaje de pacientes que lograran recuperarse, sin embargo, el seguimiento de los mismos ayudará a recoger una mayor cantidad de datos para ofrecer información correcta y contrastada a nuestros pacientes.