El paciente de la privada que pidió traslado al Zendal: "Aquí se salvan vidas"

Cuando uno traspasa las puertas del Hospital Enfermera Isabel Zendalespera encontrar pacientes mayores, como en la primera ola del coronavirus, o con síntomasleves, como suele pregonarse. Ni una cosa, ni la otra. Al atravesar la entrada se abre un laberinto de pasillos y módulos por el que enfermeras y médicos van y vienen. A primera vista, hay más pacientes jóvenes que ancianos. Algunos, con respirador y mala cara. Otros duermen o ven series en el móvil. Muchos hablan por teléfono. También es fácil cruzarse con familias que acuden a decir adiós a un ser querido.

El hospital atiende a 390 ingresados y, a pesar de su gran afluencia, el silencio solo lo rompe alguna tos y el ruido de los ventiladores. Vozpópuliacude al hospital madrileño que más noticias genera cada semana para hablar con Santiago Bielsa, un paciente de la sanidad privada que, estando ingresado en el hospital que le correspondía, el HM Sanchinarro, pidió ser trasladado voluntariamente al Zendal.

Nos atiende poco antes de la hora de comer. "No tengo ninguna reunión prevista para hoy", bromea. Desde que ingresara el 15 de enero ha mejorado bastante. Ya no necesita respirador y puede dar paseos. Al hablar hace un esfuerzo para respirar, todavía no está recuperado del todo. Nos reciben en su box, donde hay otros siete pacientes. Delante de él hay uno muy joven, que "llegó ayer y está fastidiado". Bielsa nos atiende sentado al lado de su cama, donde reposa la biografía de Alfredo Pérez Rubalcaba, el libro que está leyendo. "Me contagié en Nochevieja, junto a toda mi familia. Mi mujer, mis dos hijos y sus parejas... todos con covid. Afortunadamente solo me han ingresado a mí".

Bielsa y su familia empezó a notar síntomas el día 3, pero en un primer momento lo achacaron a un resfriado. Se hicieron un test de antígenos y dieron negativo. Pasaron los días y el resfriado se perpetuaba en él y su hija, por lo que fueron a hacerse un test PCR. Todos dieron positivo a la primera menos él, que lo dio a la segunda prueba.

El traslado al Zendal

"El día 12 noté síntomas preocupantes. Opresión, dificultad para respirar... Es ahí cuando acudí al Hospital HM Sanchinarro. Me hicieron unas pruebas y pasé la noche en Urgencias. Al día siguiente vi que no era viable estar allí. Había falta de camas y había que buscar alternativas. Me correspondía por ubicación el Hospital La Princesa o incluso el Gregorio Marañón, pero pedí venir al Zendal", cuenta Bielsa.

La Gerencia del hospital explica que el centro también está abierto para la sanidad privada. "La sanidad pública está para atender a todo el mundo. No podemos rechazar a alguien porque venga de un hospital privado", explican. El protocolo del Zendal contempla recibir pacientes de este sector. La pasada semana, de hecho, varios representantes de la sanidad privada visitaron el hospital con el objetivo de conocer sus instalaciones.

Cuando preguntamos a Bielsa por qué tomó la decisión de ser trasladado al Zendal, ríe y responde: "Me parece que es obvio. ¿Dónde mejor se va a estar que en un hospital diseñado para esto? La gente no tiene ni puñetera idea de lo que es esta enfermedad. Me produce escalofríos que se esté banalizando todo esto. No me entra en la cabeza que haya pacientes que no quieran venir. El hospital no es una broma, ni hay que tomárselo a broma. Aquí se trabaja mucho para salvar vidas, para que haya gente que se ocupe de miserias. Aquí se salvan vidas".

"Aquí se trabaja mucho para salvar vidas, para que haya gente ocupándose de miserias"

Bielsa no es el único paciente que ha sido trasladado desde la sanidad privada. Como él hay otros tres pacientes, dos procedentes del Hospital San Rafael y otro más del HM Sanchinarro, como confirman fuentes de la dirección del centro. De los 390 pacientes ingresados, 343 están en cama, 37 en cuidados intermedios y 10 en intensivos.

"Antes de venir, no lo voy a negar, estaba asustado porque soy hipocondriaco. Una vez que entré, desde el minuto uno, lo que he recibido es tranquilidad, no puedo decir otra cosa. Aquí es donde mejor atendido puede estar un paciente de covid", afirma. Este paciente defiende también el modelo Zendal de boxes abiertos sin camas individuales: "Es un modelo que cubre necesidades distintas a las de pacientes que tienen que estar en su habitación. Todos tenemos la misma patología y aquí ves cómo mejoran los compañeros, cómo les aplauden cuando tienen el alta... No estamos apiñados. Es un concepto innovador y tendríamos que ser ejemplo".

Sobre la comida y los baños

Respecto a las noticias que han surgido los últimos días sobre la calidad de la comida o la higiene de los baños, Bielsa, que conoce de cerca la sanidad porque trabaja como gerente de Ventas en Laboratorios Salvat, se muestra tajante: "El nivel científico y médico es muy bueno. La comida es normal, es una comida de hospital. Yo no como nada y estoy comiendo. Los baños están impolutos. Ya podrían estar así los de muchos hospitales que visito".

Cuando llegó, necesitaba oxígeno y llegó a temer por su vida. Con el paso de los días mejoró y pudo pasear y leer. Hay una biblioteca ambulante de la que los pacientes pueden coger libros. "Estaba deseando volver a pasear. Esta tarde si me dejan daré una vuelta por aquí. Ojalá me pudiera ir mañana pero bastante es que estamos mejorando". Antes de marchar, hacemos unas fotos y lamenta no haber traído la corbata.