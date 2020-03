Los oncólogos o cardiólogos piden a sus pacientes que no pisen la calle

Con el coronavirus convertido oficialmente en pandemia y sumando casos por minutos en España, la angustia reina en estos días entre muchos pacientes crónicos, especialmente vulnerables ante la enfermedad del COVID-19. Algunos se quejan de recibir mensajes contradictorios. Les citan para pruebas y luego, los médicos, les recriminan haber ido al hospital. En otros casos, como el de enfermos de cáncer, sus médicos han sido tajantes: que no pisen la calle.

Colectivos que, como los mayores de 65 años o pacientes con enfermedad coronaria, insuficiencia cardiaca y respiratoria, hipertensión arterial o diabetes, son especialmente vulnerables. Pueden tener una respuesta inmune deficitaria por tener las defensas comprometidas, y eso puede complicar el cuadro clínico.

Sociedades médicas, como la Fundación Española del Corazón (FEC), llevan tiempo haciendo públicas sus recomendaciones para pacientes con riesgo cardiovascular ante la aparición del coronavirus. El propio coronavirus puede empeorar la enfermedad coronaria al darse una infección respiratoria al igual que ocurre con otros virus respiratorios como la gripe, apuntan.

Mensajes cruzados

Sin embargo, a veces los especialistas no se ponen de acuerdo. A mediados de esta misma semana en Madrid, donde el propio alcalde, José Luis Martínez-Almeida ya ha pedido a la población que solo realice “actividades imprescindibles" ante el constante aumento de casos, una paciente que, hace unos meses sufrió un problema coronario, recibió una reprimenda de su médico por salir de casa pese a haber sido citada en el hospital.

“Estoy bien, me recuperé rápidamente, ahora ya hago vida normal”, relata a Vozpópuli. “Ayer, después de llamar por precaución al hospital, acudí a una consulta con la alergóloga, que tenía programada desde hacía semanas. La doctora me recibió recriminándome que me hubiese acercado a la consulta teniendo en cuenta mis antecedentes sanitarios recientes". Antes dice, llamó al hospital, la Fundación Jiménez Díaz, y no se le pusieron problema alguno por acudir, ni le recomendaron ninguna medida preventiva.

Echar a lavar la ropa

Ya en consulta, prosigue, la médico no le dejó tocar “la mesa ni la manivela de la puerta y me recomendó permanecer en casa, solo salir para ir al supermercado o a la farmacia y hacerlo siempre con mascarilla y guantes (que no tengo en casa). Me dijo que me desinfectara las manos nada más salir de consulta y que echase a lavar toda la ropa al llegar a casa”, cuenta.

Convive con una persona con una enfermedad autoinmune "que también es paciente de riesgo al tener las defensas bajas, así que desde ayer nos hemos tomado más en serio todo. No es cuestión de pánico, sí de responsabilidad y prevención. Llevamos 24 horas sin salir de casa. Teletrabajando y adaptándonos a unas circunstancias que no dejan de parecernos muy sorprendentes. Nos miramos la fiebre de forma regular y nos mantenemos ocupados y tranquilos".

"Me da pánico"

A María, paciente en otro hospital madrileño, su oncóloga le ha prohibido pisar la calle. "A mí no me han dado quimio, porque tenía las defensas bajas, pero ahora me toca ir a cambiarme una aguja (la tengo que cambiar cada 8-10 días para que no se infecte) y me da pánico", asegura.

Y, por supuesto, si tienen que salir de casa, solo si es imprescindible, deben ir con mascarilla. Otro problema añadido porque hace ya semanas que el pánico al coronavirusha desabastecido a las farmacias de toda España.

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) ultima un protocolo de recomendaciones para los enfermos de cáncer (277.234 de casos en 2019 en España) explican a Vozpópuli que estará listo en breve. Son población de riesgo, recuerdan desde la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

También desde la Sociedad Española de Diabetes (SED) han puesto de manifiesto la necesidad de que las personas con diabetes mantengan el mejor control metabólico posible, para estar preparados ante un posible episodio infeccioso.