La OMS calcula que habrá vacuna contra el coronavirus en un año

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha avanzado este jueves que la vacuna contra el coronavirus podría estar disponible en el plazo de un año, a tenor del centenar de investigaciones que hay en marcha a nivel mundial.

Así lo ha expresado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una comparecencia ante el Parlamento Europeo en la que ha compartido las previsiones que hace el organismo. "La estimación es que podríamos tener una vacuna en el plazo de un año, si se acelera podría ser un poco antes, incluso un par de meses antes", ha señalado.

"Cuando se descubra será la primera vacuna, será difícil, porque los primeros pasos en algo son difíciles, pero tenemos ya cien candidaturas y alguna ya está en estado avanzado", ha explicado el biólogo etíope, quien, a la vez, ha avisado de que el problema entonces será la distribución y el acceso a este tratamiento.

Normalmente la primera producción de una vacuna no es masiva y no será un bien de acceso universal nada más descubrirse, ha avisado Tedros, quien considera capital el compromiso político para aumentar las inversiones en la fabricación del tratamiento. "No será fácil pero hay que caminar en la buena dirección", ha apuntado, instando a la cooperación mundial en este aspecto.

Posición de la UE

El mandatario de la OMS ha aprovechado su intervención ante la Eurocámara para señalar que la UE está en una buena posición para liderar un nuevo modelo social y económico tras la pandemia que pase por la transición ecológica, la equidad y la sostenibilidad.

A su juicio, no se puede volver a la situación anterior a la pandemia, sino que la UE debe liderar una "nueva normalidad" más inclusiva y verde. Igualmente ha puesto el énfasis en mejorar las redes de protección social e invertir más en los sistemas de salud, en especial en el área de atención primaria. "Tenemos que asegurarnos que sacamos lecciones de esto y que nunca el mundo vuelve a verse tan poco preparado para una crisis así", ha sintetizado.