La cifra de fallecidos diarios por covid-19 cae a 48 personas, pero no incluye los datos de Cataluña

El Ministerio de Sanidad acaba de registrar 48 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, de acuerdo con su último balance. No obstante, esta cifra no tiene en cuenta los datos registrados en Cataluña, ya que no han podido validarlos, de acuerdo con el informe del Miniterio. En total, la cifra de fallecidos asciende ya a 27.940 personas desde que comenzó la epidemia.

En lo que respecta al número de contagios, en las últimas 24 horas se han registrado un total de 344nuevos casos positivos por pruebas PCR, otro repunte en comparación con los 416 registrados ayer. No obstante, esta dos cifras hay que tomarlas con pinzas, ya que Cataluña no ha ofrecido datos "debido a problemas en la validación de los mismos" de acuerdo con el Ministerio. Esta región es una de las que junto a la Comunidad de Madrid, más casos y fallecidos ha venido registrando en los últimos días.

Las hospitalizaciones han sufrido un repunte en estas últimas 24 horas, ya que se han contabilizado 140 nuevos ingresos. En total, ya son 124.521 las personas que han sido ingresadas por culpa de la pandemia. También han sido ingresadas más personas que ayer en en unidades de cuidados intensivos, con 20 nuevos ingresos en UCI durante la última jornada.

El caso de Cataluña no es la única anomalía que presenta hoy el informe de Sanidad. Por un lado, como viene haciendo desde hace semanas, la Comunidad de Madrid diferencia entre los casos que registra nuevos y los "nuevos diagnósticos", que son los que aparecen como nuevos casos confirmados por PCR cada día. En esta ocasión, la CAM hanotificado un total de 188 casos, de los cuales sólo cuantifica 82 como diagnosticados en las últimas 24 horas.

Andalucía este jueves es un caso similar: ha notificado en total 45 casos nuevos, de los cuales sólo considera como "nuevos diagnósticos" un total de 24, ya que los anteriores son casos no detectados que ya están recuperados. Murcia, por su parte, ha notificado un total de 10 casos nuevos, de los cuales sólo 2 cuentan como positivos confirmados en las últimas 24 horas.

Las explicaciones de Simón ante el desajuste

Las cifras de Cataluña no vienen en el informe de Sanidad porque "no ha podido actualizar los datos debido a problemas en la validación". El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha explicado en rueda de prensa que quizá a lo largo de la tarde el Ministerio pueda incorporar los datos de la comunidad catalana, una vez se trabaje en solucionar estos problemas.

"Había algunas dudas en la información. Hemos estado consultando con ellos y hemos decidido no dar la información. Es posible que a lo largo de la tarde ya tengamos los datos", ha avanzado Simón, quien ha detallado que, incorporando los datos de Cataluña, este jueves se habrían notificado "en torno a 400 casos" y "medio centenar" de fallecidos.

Sobre por qué el Ministerio lleva varios días sin informar del número de recuperados o de sanitarios contagiados, ha apuntado que, a partir de ahora, se darán de forma semanal, en concreto los viernes, para tener los datos más consolidados. "Algunos de los datos que hemos estado dando diariamente tenían una solidez algo menor comparados con otros, entre otros los de sanitarios y recuperados", ha argumentado.