Leve subida del número diario de muertos por coronavirus en España: 325 en las últimas 24 horas

España registra 325 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas. Supone un leve repunte en el número de fallecidos después de que este martes se registrasen 301 defunciones y el pasado domingo, con 288 muertes, se registrase el dato más bajo desde el pasado 21 de marzo. En total, las defunciones asciende a 24.275 personas.

Por otro lado, el número de casos positivos suma ya 212.917 personas, después de que se hayan registrado 2.144 contagiados más. El ritmo de nuevos contagios también asciende, de un 1% al 0,6% contabilizado ayer.

De estos, las personas que han precisado hospitalización han sido 115.845, 908 más que las contabilizadas ayer. Este lunes, por primera vez desde hace semanas que el Ministerio comenzó a publicar el total de acumulados de todas las hospitalizaciones.

Del total, 10.721 personas han requerido el ingreso en UCI, 49 de las cuales se han producido en las últimas 24 horas. También aumenta el número de altas, cada vez a más ritmo. Durante el último día se han registrado un récord de personas curadas, con 6.399 altas, por lo que suman ya 108.947 recuperados.

Un día más, vuelve a haber ciertas variaciones en los datos. En el número de muertes total se han contabilizado 128 defunciones que no aparecen en los fallecidos diarios. Según ha explicado el Ministerio de Sanidad en su nota, corresponden a defunciones producidas en centros sociosanitarios a lo largo de la pandemia en Galicia que hasta ahora, la comunidad no había comunicado a Sanidad y que no se han producido en las últimas 24 horas.

(Habrá ampliación)

Esta noticia es de última hora yestá en proceso de elaboración. En los próximos minutos podrá leer una versión más amplia. Mientras tanto, puede seguir toda la actualidad en www.vozopopuli.com o a través de nuestras redes sociales (Twitter o Facebook). También está disponible nuestra aplicación móvil de Vozpópuli, gratuita tanto para iOs como para Android.