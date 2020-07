La mitad de los nuevos casos de covid-19 ni tienen síntomas ni saben cómo se han contagiado

La mitad de los nuevos casos de covid-19 que se están detectando estos días no presentan síntomas ni saben cómo han contraído el virus. Es una de las conclusiones que saca el último informe elaborado por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) del Instituto de Salud Carlos III, que recoge datos de las 25.618 personas que se han infectado desde el 10 de mayo hasta el 17 de julio.

El rastreo de contactos ha demostrado ser uno de los puntos débiles de nuestro sistema sanitario de cara a los nuevos brotes que se están sucediendo por todo el país. España detecta unos tres contactos por cada nuevo caso detectado, muy por debajo de la media europea y uno de los principales motivos del descontrol de los brotes que se están sucediendo por todo el territorio.

De acuerdo con el informe del ISCIII, un total de 12.715 de los casos detectados hasta el 17 de julio no sabe cómo ha contraído el virus, es decir, no tiene ningún contacto conocido que sea un positivo y que le haya podido transmitir el SARS-CoV-2. Suponen un 50% del total de casos y probablemente, este porcentaje tenga relación con la falta de rastreo de contactos y con el hecho de que la mayor parte de los nuevos casos son asintomáticos, lo que complica aún más su detección.

La mayor parte se sitúan en Cataluña, que cuenta con 8.160 de estos positivos, seguida de la Comunidad de Madrid, con 1.214 casos. Sorprendentemente, en Aragón, los casos sin contacto son 489 positivos.Aragón es de hecho la comunidad con más casos por número de habitante, pero está siendo capaz de aumentar sus capacidades de rastreo en las últimas semanas, según explicaba la consejera de Sanidad de la región, Sira Repollés.

Falta de rastreadores

"Ahora mismo somos capaces de detectar por cada caso, más de seis contactos", ha aseguraba. De acuerdo con el informe del ISCII, hasta el 17 de julio lograba detectar unos cuatro contactos por caso de media. "En 62,5% de los nuevos casos de coronavirus de hoy, hemos podido trazar sus contactos. Es un dato positivo", ha asegurado el director de Salud Pública de la región.

En Cataluña, los servicios de Salud Pública hasta la fecha apenas podían identificar dos contactos por caso, ya que contaban antes de este nuevo pico con en torno a 120 rastreadores para toda la comunidad. El propio presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reconocido que hacían falta más de estos profesionales para hacer frente a los brotes y ha prometido contratar a 500 rastreadores más.

Madrid a día de hoy logra identificar como máximo tres contactos por cada positivo. En la capital sorprende especialmente la falta de brotes, que hace sospechar a muchos expertos que no se están identificando, algo que desde la Comunidad niegan tajantemente. La realidad es que si bien prometieron contratar a 400 profesionales para hacer estudio de contactos, a día de hoy la región cuneta con 182 para toda la comunidad.

La mayoría de los casos son jóvenes y asintomáticos

Por otro lado, el 55% de los casos no ha presentado síntomas, lo que complica aún más ese rastreo. La realidad es que el perfil de los casos de covid-19 ha cambiado radicalmente y ha pasado de ser en su mayoría mayores de 65 años con problemas de salud previos al contagio a jóvenes de entre 15 y 29 años, la franja de edad que más positivos ha acumulado en las últimas semanas.

En particular las personas entre 15 y 29 años ascienden a 4.254 casos, seguidos muy de cerca por la población entre 40 y 49 años (3.903), y entre los 30 y 39 años (3.466). Este cambio de perfil tiene cosas positivas, ya que al ser casos entre personas más jóvenes y asintomáticas la tasa de fallecimientos y hospitalizaciones es muchísimo menor y evita el colapso de los servicios sanitarios.

No obstante, se trata de un arma de doble filo. Los casos son más leves y no requieren hospitalización, sí, pero al mismo tiempo tienen muchísimas más posibilidades de pasar desapercibidos y contagiar sin saberlo, lo que complica muchísimo la labor de los rastreadores, que además no cuentan con el personal necesario.

La mayoría son jóvenes, pero la edad media sube

A pesar de que el hecho de que haya tantos brotes y casos asintomáticos implica que se están detectando con mucha eficiencia los nuevos positivos en comparación con el pico de la pandemia, la posibilidad de que haya muchos casos sin identificar pone en riesgo a la población más vulnerable y puede desencadenar situaciones como las de Cataluña, donde ya ha transmisión comunitaria.

Según explicaba este jueves la jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), María José Sierra, a día de hoy hay un total de 281 brotes activos, que acumulan unos 3.200 casos. Por otro lado, están aumentando los casos sospechosos, aquellos posibles positivos por covid-19 que aún no se han confirmado.

De hecho, tal y como explicaba este mismo jueves, la edad media de los casos está subiendo ligeramente, probablemente por este aumento de los casos entre los jóvenes que lo transmiten a su vez. "La edad media de la última semana es de 45 años, pero ya tenemos datos que nos hacen indicar que sube la incidencia en grupos de edad de riesgo. Nos preocupa y hacemos un especial seguimiento", aseguraba la jefa de área del CCAES.

Es por ello que desde Sanidad lleva semanas insistiendo en la responsabilidad individual, ya que les preocupa especialmente aquellos focos que están relacionados con el ocio nocturno y las fiestas familiares, que son el origen de la mayor parte de los brotes, junto a los trabajos de especial vulnerabilidad, como es el caso de los temporeros, que en muchas ocasiones viven hacinados durante la temporada de la recogida de la fruta.