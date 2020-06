Coronavirus: última hora, en directo | El Congreso aprueba hoy la renta mínima y más noticias

Vídeo en directo de la sesión de control al Gobierno:

Noticias de última hora sobre el coronavirus:

12.28 El Hospital de Basurto, en Bilbao, registra cinco positivos más, hasta 25, y un fallecido a causa del rebrote de coronavirus.

12.16 Olona acusa a Marlaska de "odiar a la Guardia Civil" y alude a un episodio oscuro en el asesinato del juez Lidón.

12.08 Sebastián Albella, presidente de la CNMV: "Lo peor ya ha pasado".

11.58 Urkullu "espera" recuperar la movilidad entre País Vasco y Cantabria este lunes.

11.39 Sánchez acusa a PP y Vox de utilizar el coronavirus para intentar "derrocar" a su Gobierno.

11.25 Responde la ministra Darias: "Cuando habla de respeto, ¿a qué se refiere? El diálogo se ha iniciado ya y seguimos en ello".

11. 22 El diputado de UPN, Carlos García Adanero, pregunta a la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, por la modificación de la legislación civil Navarra y pide respeto: "Hace 120, éramos un reino".

11.18 Planas reconoce que en la última campaña se registró una "bajada injusta de las retribuciones", pese a la calidad y cantidad del aceite en España. El ministro adelanta que ya ha convocado una reunión con el sector olivarero "cuatro meses antes de la campaña" para diseñar medidas de actuación.

11.17 El PSOE pregunta al ministro de Agricultura, Luis Planas, por la situación actual del olivar en España y las perspectivas económicas.

11.16 Ante la algarabía de los diputados, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ruega "respeto".

11.06 El ministro Marlaska asegura que el Gobierno está trabajando en la "modernización de las políticas de seguridad y la recuperación del prestigio" del Ministerio del Interior. "No hemos ido a una purga, pero tampoco hemos mantenido las estructuras", señala Marlaska.

11.01 La diputada de JxCat, Laura Borràs, pregunta al ministro del Interior por las actuaciones previstas después de que el presidente del Gobierno haya reconocido la existencia de una "policía patriótica".

10.58 "Usted sabe que la acusación es muy grave porque vulnera el principio de presunción de inocencia", contesta Marlaska.

10.57 "La realidad, ministro, es que usted mintió", critica la diputada de Vox, Macarena Olona.

10.53 Responde ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: "Lamento que la pregunta no figure en el orden del día, pero no tengo reparo en contestar: no me extrañan las falsedades".

10.51 La diputada del PP, Beatriz Fanjul, pregunta sobre sus planes para remodelar a la Guardia Civil.

10.49 "Ustedes defienden los intereses de aquellos señores a los que representan: los que se manifiestan en descapotables con palos de golf", le espeta Montero al portavoz de Vox: "Nosotros defendemos otra cosa".

10.48 "Ustedes están amenazando con tasas nuevas", enfatiza Espinosa: "Les pido que vuelvan a la senda de la moderación".

10.46 "Creo que es la cuarta vez que le contesto a la pregunta", responde la ministra de Hacienda, María Jesús Montero: "Este Gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora".

10.45 El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, pregunta al Gobierno si pretende subir o crear impuestos: "¿Sí o no?".

10.43 El ministro Juan Carlos Campo comienza respondiendo con agradecimientos por el "tono" de la pregunta, y defiende la transparencia del Gobierno durante todo el estado de alarma.

10.41 El PNV acusa al Gobierno de falta de transparencia y sostiene que es "una media verdad" que el Ejecutivo haya mantenido activo su portal de datos abiertos: "Solo para su publicidad". "¿Por qué ha estado confinada la transparencia durante el estado de alarma", preguntan los nacionalistas vascos.

10.34 El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, recuerda que son los tribunales los encargados de determinar qué organizaciones o movimientos son "terroristas".

10.33 ERC pregunta al Gobierno si pretende ilegalizar el movimiento antifascista, como ha hecho Donald Trump en Estados Unidos.

10.31 "Que ustedes mientan, no es una novedad", responde el vicepresidente Pablo Iglesias. Preguntado por qué medidas ha adoptado el Gobierno en materia de residencias, Iglesias responde que las autonomías estaban facultadas por los decretos del estado de alarma para actuar y sin embargo algunas, como Madrid, negaron ingresos hospitalarios a mayores: "Qué poca vergüenza, señoría".

10.29 "¿Qué es eso tan grave que ocurrió el 8 de marzo y que quieren ocultar?", pregunta Teodoro García Egea.

10.18 La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, pregunta de forma "directa" a Pedro Sánchez si el Gobierno hará recortes. El presidente responde que apuesta por las "políticas anticíclicas", con una futura "reforma fiscal", y reconoce que "lógicamente" habrá partidas que se vean reducidas cuando disminuya la tasa de desmpelo.

10.12 El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, apela a la "responsabilidad" del presidente del Gobierno con políticas "para todos": "Eso sí será la nueva normalidad". "Podemos hacer más", reconoce Pedro Sánchez.

10.08 Sánchez acusa a Casado y la "ultraderecha" de "utilizar el virus" para enfrentarse al Gobierno "legítimo": "Y ha sido un fracaso".

10.06 Casado considera "claro" que es el Gobierno el que esparce "el veneno de la confrontación" si no acepta "el antídoto" del PP, que propone la creación de una oficina de atención a víctimas y afectados por el coronavirus.

10.03 Arranca la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados con la pregunta del líder del PP, Pablo Casado, que acusa al presidente Pedro Sánchez de enchufismo y le insiste en la necesidad de elevar el número de fallecidos por coronavirus. "¿Usted va a perseverar en la confontración y en la bronca?", le pregunta Sánchez a Casado en su respuesta.

9.54 Desplome histórico en la vivienda: la compraventa cayó un 71,3% en abril

El Consejo General del Notariado ha ofrecido su primera estadística sobre el impacto íntegro del coronavirus en el mercado de la vivienda.

Según sus registros, la compraventa de viviendas cayó un histórico 71,3% interanual, al tiempo que los préstamos hipotecarios para la adquisición de una vivienda cayeron un 57,2%. 9.35 El Gobierno crea una "red nacional de vigilancia" del coronavirus en la 'nueva normalidad'. Lee aquí la información completa de Leo Rama.

9.27 El Gobierno elimina las restricciones en la oferta de los vuelos en Canarias y Baleares

La Dirección General de Aviación Civil ha dictado una resolución por la que deja sin efecto en Canarias y Baleares la reducción mínima del 70% en la oferta total de operaciones en los servicios de transporte público de viajeros por vía aérea sometidos a servicio público (OSP). De esta forma, los operadores aéreos podrán, a partir de este momento, adecuar libremente su oferta en las rutas mencionadas.

9.16 La pandemia de coronavirus supera los 7,24 millones de casos con más de 411.000 muertos en todo el mundo

La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha dejado más de 411.000 víctimas mortales y más de 7,24 millones de personas contagiadas en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins.

9.00Investigan cuánto tarda en evaporarse el coronavirus cuando alguien infectado tose

Una de las muchas preguntas que los investigadores tienen sobre la covid-19 es cuánto tiempo permanece vivo el coronavirus después de que alguien infectado tose o estornuda. Una vez que las gotas que transportan el virus se evaporan, el virus residual muere rápidamente, por lo que la supervivencia y la transmisión de la covid-19 se ven directamente afectadas por el tiempo que las gotas permanecen intactas.

8.47 Alemania registra un descenso en el balance diario del coronavirus con 18 muertos y 318 casos

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 18 víctimas mortales y 318 casos de coronavirus, frente a los 37 fallecidos y los 350 contagios de la jornada anterior, lo que eleva el balance a más de 184.000 contagiados y más de 8.700 muertos.

8.20 El coronavirus arrastra a Inditex a perdidas históricas de 409 millones

Inditex ha presentado las primeras pérdidas de su historia a raíz de la crisis del coronavirus. La compañía textil ha registrado durante el primer trimestre unos números rojos de 409 millones de euros, frente al beneficio de 734 millones en el mismo periodo del año anterior. Se trata de las primeras pérdidas en la historia de la compañía.

8.03 HBO retira de su plataforma 'Lo que el viento se llevó' tras ser acusada de racista

La plataforma de streaming HBO Max ha retirado este miércoles la película 'Gone With The Wind' ('Lo que el viento se llevó') de su catálogo en Estados Unidos, después de que la cinta de 1939 haya sido criticada durante años por ofrecer una visión idealizada de la esclavitud y perpetuar estereotipos racistas.

El movimiento coincide con la decisión de otras compañías como Disney, que evitó incluir en su nueva plataforma 'Song of the South' (Canción del Sur) -un filme polémico desde su estreno en 1946- o la cadena detelevisión Paramount que canceló el programa de telerrealidad 'Cops' protagonizado por policías de Estados Unidos.

7.19 La pandemia de la covid-19 deja más 26.000 casos y 385 muertes entre el personal médico de México

Las autoridades sanitarias mexicanas han informado este martes de que se han registrado entre el personal médico y sanitario del país 26.666 casos de coronavirus y 385 muertes desde que estalló la crisis sanitaria hace más de dos meses.

7.04 Colombia supera los 42.000 casos y bate récord de muertes con 64 en las últimas 24 horas

Colombia ha informado este martes de que se han registrado hasta la fecha 42.078 casos de coronavirus, después de confirmar 1.359 más, mientras que el número de muertes por la COVID-19 ha ascendido a 1.372, tras alcanzar la cifra más alta en un día, 64.

5.50 La ONU alerta de que la crisis derivada del coronavirus aumentará "rápidamente" el hambre en el mundo

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha avisado este martes de que la crisis derivada de la pandemia del coronavirus aumentará "rápidamente" la cantidad de personas que sufren hambre o desnutrición en el mundo. "Nuestros sistemas alimentarios están fallando y la pandemia de la enfermedad por coronavirus está empeorando aún más las cosas", ha indicado Guterres, que ha insistido en que, si no se toman medidas "inmediatamente", habrá una emergencia alimentaria mundial con repercusiones de largo plazo para "cientos de millones" de personas.

5.08 China confirma tres nuevos casos importados de la covid-19 en el norte del país

El Ministerio de Salud de China ha informado este miércoles de tres nuevos casos importados de coronavirus, dos de ellos en la Región Autónoma de Mongolia Interior y otro en el municipio de Tianjin, ambas en el norte del país. En las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud no ha registrado ninguna nueva muerte a causa del coronavirus, por lo que el número de fallecidos se ha mantenido en 4.634. Mientras, la cifra de contagios hasta el martes ha ascendido a 83.046.