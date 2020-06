Coronavirus: última hora, en directo | El Gobierno aprueba un fondo de 16.000 millones para las autonomías y más noticias

Noticias de última hora sobre el coronavirus, en directo:

13.57 "La vacuna va a ser el único remedio eficaz, definitivo", recuerda Montero, que señala que es médico, por lo que no puede compartir el criterio del "movimiento ciudadano" contra las vacunas, pese al "respeto" que profesa su opinión.

13.53 "Este es el momento de 'qué tenemos que hacer' más que el momento de 'quién propone las medidas'... No tenemos tiempo que perder, los ciudadanos nos esperan", señala Montero.

13.50 "El dinero público que se ponga a disposición de los ciudadanos tiene que tener un objetivo claro", apunta María Jesús Montero.

13.49 La portavoz Montero señala que el acuerdo del PSOE con Podemos es la "hoja de ruta" del Gobierno, si bien afirma que debe "adaptarse" a la situación actual: "No podemos hacer como si la pandemia no hubiera ocurrido".

13.44 La ministra Maroto no se pronuncia sobre la posibilidad de realizar test a los turistas y asegura que "en estos momentos" está "testando" los protocolos de seguridad de España que se están probando con el corredor entre Baleares y Alemania: "En unos días veremos si son adecuados".

13.39 La portavoz del Gobierno, sobre la mesa de diálogo con Cataluña, asegura que el presidente Sánchez mantiene su compromiso y sigue pensando que es la mejor "solución": "Queda pendiente concretar día y lugar".

13.34 Montero remarca que las ayudas implementadas por el Gobierno para paliar los efectos económicos del coronavirus son "homologables" a los de otros países.

13.32 "Nuestra realidad fiscal se tiene que adaptar a nuestro tejido productivo", apunta la ministra portavoz del Gobierno.

13.28 "Se está negociando", afirma María Jesús Montero, preguntada por la prolongación de los ERTE.

13.26 "Nuestra voluntad es la de seguir hablando con aquellos que hicieron posible la investidura de Sánchez", señala la portavoz del Gobierno, que extiende la mano al resto de formaciones: "Nunca ha sido más importante aprobar los Presupuestos".

13.25 Preguntada por los pactos para la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado, Montero reclama colaboración a todos los partidos políticos: "Es ahora o nunca".

13.16 Maroto destaca el interés del Gobierno por la "reindustrialización" y "digitalización", por lo que han aprobado un paquete de 750 millones de euros para el sector industrial y otros 80 millones para pequeñas y medianas empresas.

13.16 Turno para la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto: "Hemos movilizado 650 millones de euros" para el sector automovilístico.

13.15 El plan 'Educa en digital" es "un primer paso de otros que van a seguir", advierte la ministra de Educación.

13.12 Celáa informa de la aprobación de un convenio interministerial para impulsar el plan 'Educa en digital', que movilizará 260 millones de euros para la modernización de equipos informáticos, mejora de plataformas virtuales y preparación del profesorado. Estará en parte financiado por el Gobierno, así como por fondos europeos y por aquellas comunidades autónomas que se adhieran al plan.

13.10 "A pesar de que hayamos podido arreglarnos con la educación 'online' [...], hemos podido comprobar que todavía tenemos muchas necesidades", apunta la ministra de Educación.

13.09 La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celáa, toma palabra y destaca el papel de la educación como "motor" de la sociedad: "Una educación más fuerte garantiza sociedades más prósperas".

13.06 Según indica la portavoz del Gobierno, hasta la fecha, las empresas han recibido más de 69.000 millones de euros mediante préstamos ICO.

13.04 El Gobierno aprueba un nuevo tramo de avales ICO por valor de "15.500 millones de euros, de los que 7.500 se ponen a disposición de autónomos y pymes".

13.01 El cuarto tramo del fondo, de 5.000 millones de euros, se pagará en diciembre: 4.200 para el descenso de la recaudación y 800 para compensar la disminución del número de viajeros en los transportes públicos. "En este cuarto tramo no participan las comunidades forales de País Vasco y Navarra", señala la portavoz.

13.00 El tercer tramo, dedicado al sector educativo, llegará en septiembre y contará con 2.000 millones de euros.

12.59 El primer tramo de las ayudas, dotado con 6.000 millones de euros, se destinará al sector sanitario se abonará en julio. El segundo, de 3.000 millones, se pagará en noviembre.

12.58 9.000 millones se destinarán al sector sanitario público, apunta Montero. 2.000 millones irán al sector educativo y otros 5.000 se dedicarán a compensar la caída de ingresos fiscales y el descenso del turismo.

12.56 "Es la mayor transferencia de recursos que jamás se ha transferido a las comunidades", apunta la portavoz del Gobierno, que insiste en el "compromiso" del Gobierno con las autonomías: "Es un balón de oxígeno real".

12.55 "Tenemos la convicción de que la educación y la sanidad son fundamentales", recalca Montero, que presenta ahora el fondo de 16.000 millones de euros para ayudar a las comunidades autónomas, a las que pide "seguir fortaleciendo" ambos aspectos del Estado del bienestar.

12.53 La portavoz del Gobierno pide "que los debates se agilicen para poder disponer cuanto antes de esos recursos", en referencia a los próximos presupuestos europeos marcados por el coronavirus, y reclama al resto de partidos españoles que defiendan los mismos postulados en las instituciones comunitarias.

12.52 "El sello de seguridad es la mejor garantía de futuro para el sector", asevera la ministra Montero, que muestra su "esperanza" por la "reapetura de fronteras": "Todo el mundo que venga puede sentirse seguro en nuestro país".

12.50 La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, comparece en este momento en rueda de prensa desde La Moncloa y avanza que el próximo jueves será presentado un plan de reactivación del turismo: "Somos un país que merece la pena".

12.43 La ministra española de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha asegurado que, en el caso de que Reino Unido decida mantener la cuarentena a viajeros procedentes de España después del 22 de junio, el Gobierno español estudiará imponer esa misma medida en "reciprocidad".

Lee aquí la noticia completa.

12.29 El presidente de Iberia, Luis_Gallego, reclama más ayudas para que las aerolíneas españolas puedan competir en igualdad con las del extranjero: "Sin turismo ni movilidad, nuestro país peligra"

Lee aquí la noticia completa de Beatriz Triguero.

12.24 La intención de gasto de los consumidores españoles se desploma un 32% para este verano por el impacto del coronavirus, por lo que se convierte en el registro más bajo de la serie histórica de 'El Observatorio Cetelem Estacional'.

12.22 Sonorama aplaza su festival a 2021 pero celebrará este año una versión reducida que se retransmitirá por Internet.

12.21 La voz de la artista granadina Estrella Morente protagoniza el vídeo que ha lanzado este martes el Patronato de la Alhambra y Generalife en sus redes sociales para promocionar el monumento granadino con motivo de su reapertura este miércoles 17 de junio.

"Si pertenezco a esta tierra y en ella vive la historia, yo quiero cantar la gloria de tan grandiosa belleza"Gracias @EstrellaMorente por acompañarnos en esta esperada vuelta y cantarle a la #Alhambra con tanto amor 💚 #VuelveALaAlhambra@CulturaANDpic.twitter.com/oDg81v8Cqs — Alhambra de Granada (@alhambracultura) June 16, 2020

12.07 La Airef pide a Sánchez que no use la incertidumbre como excusa para no hacer un plan de equilibrio.

Insiste en que es necesario elaborar ya un plan de salida de la crisis a medio plazo que solucione el problema de la deuda y el déficit público.

Lee aquí la noticia completa de Alejandra Olcese.

12.01 El turismo critica la "falta de trabajo" del Gobierno: "Va a batir el récord en cierre de empresas".

Globalia, Barceló y AC Hoteles exigen más ayudas al Gobierno para superar la crisis del coronavirus.

Lee aquí la noticia completa de Beatriz Triguero.

11.55 Oficiales de la Guardia Civil defienden a los investigadores del 8-M y critican la gestión de Interior.

La asociación Unión de Oficiales de la Guardia Civil sale al paso de las críticas contra el informe de los miembros del Instituto Armado y arremeten contra Marlaska y Gámez.

Lee aquí la noticia completa de Gonzalo Araluce.

11.54 El PP se abre a un pacto económico con el Gobierno por los "estragos" del coronavirus.

Lee aquí la noticia completa.

11.32 Los pacientes infectados por el nuevo coronavirus que padecen de base una enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes u obesidad tienen un mayor riesgo de padecer eventos trombóticos, según un informe del Grupo de Análisis Científico del Coronavirus del Instituto de Salud Carlos III sobre problemas de coagulación y trombos en pacientes con Covid-19.

11.20 Madrid no entrará directamente en la nueva normalidad el 21 de junio sino de "forma progresiva".

Lee aquí la noticia completa.

11.07 Los epidemiólogos piden no responsabilizar a los técnicos de las decisiones de quien gobierna.

La Sociedad Española de Epidemiología recuerda en una carta que el papel de los técnicos es asesorar y servir a la Administración y pide que no se les utilice para aumentar la crispación política.

Lee aquí la información completa.

11.02 La financiación privada se encarecerá por la crisis del coronavirus.

Lee aquí la noticia completa.

10.56 Una de cada cinco personas corre el riesgo de desarrollar covid-19 si se infecta.

Las patologías previas hacen que en torno a un 4% de la población mundial corra el riesgo de necesitar ser hospitalizado si resultase contagiado de coronavirus.

Lee aquí la información completa de Diana Fresno.

10.44 El sindicato Amyts, la organización profesional mayoritaria entre el colectivo médico en Madrid, convoca una manifestación el próximo 20 de junio a las 12:00 horas en la Puerta de Sol para homenajear a las víctimas del coronavirus y en denuncia del maltrato a la profesión médica.

10.31 Barones del PP presionan a Sánchez para que cierre Madrid y Barcelona si hay rebrotes.

Lee aquí la noticia completa de Antonio Rodríguez.

10.26 Unas 74.000 enfermeras han padecido covid-19 y 5.500 han estado graves, según una encuesta del sindicato Satse, que pone de manifiesto que sólo a tres de cada diez enfermeros se les ha realizado más de una prueba diagnóstica de la enfermedad durante la crisis sanitaria.

10.19 Las aseguradoras critican al Gobierno la falta de ambición en su programa contra la pandemia.

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, lamenta que las medidas aprobadas en España sólo representen el 11% del Producto Interior Bruto (PIB)

Lee aquí la noticia completa de David Cabrera.

10.11 Solo hay 150 funcionarios para controlar las fronteras por el coronavirus en turistas.

La necesaria coordinación pondrá al límite al departamento de Sanidad Exterior, ya que solo cuenta con 150 sanitarios -médicos y enfermeros- en plantilla.

Lee aquí la noticia completa.

10.09 Reabre con lista de espera el yacimiento arqueológico romano de Noheda, en Cuenca.

El yacimiento romano de Noheda, que alberga el mosaico figurativo más importante del Imperio, reabre el próximo jueves tras meses cerrado por la pandemia de coronvirus y lo hace con lista de espera y con la intención del Ayuntamiento de Villar de Domingo García (Cuenca) de que el personal necesario sea del municipio para luchar contra la despoblación.

10.02 Navarra inicia su programa cribado anticuerpos en 17.000 sanitarios y sociosanitarios.

El Departamento de Salud de Navarra ha comenzado esta semana un programa entre los más de 17.000 profesionales sanitarios y sociosanitarios de la red pública y privada de Navarra para comprobar su situación inmunológica frente al coronavirus detectar posibles infecciones asintomáticas de coronavirus en estos colectivos.

9.55 Reino Unido pierde más de 600.000 nóminas por la pandemia, pero logra frenar el paro.

El mercado laboral del Reino Unido ha perdido 612.000 nóminas entre los meses de marzo y mayo como consecuencia de la hibernación económica forzada para contener la propagación de la pandemia de Covid-19, mientras que la tasa de paro del país británico correspondiente a los tres meses hasta abril se mantenía en el 3,9%, apenas una décima por encima del nivel del mismo periodo de 2019, según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

9.51 Reabren los institutos de Madrid para dar clases voluntarias a alumnos de 2º de Bachillerato.

Los institutos que abran desde este martes para ofrecer clases voluntarias de refuerzo deben haber celebrado los exámenes finales del curso.

Lee aquí la noticia completa.

9.42 El Museo Arqueológico Nacional reabre hoy con una exposición sobre al-Ándalus.

La entrada gratuita puede adquirirse tanto de forma 'online' como en taquilla, los asistentes deberán acudir con mascarilla y el aforo máximo será de un tercio de su capacidad.

Lee aquí la información completa.

9.40 Ayuso cree que los consejeros deben hablar de su gestión y no de la de compañeros: "No estamos en oposición".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que cada consejero tiene que centrarse en hablar de su gestión, en decir lo que ha hecho y explicarlo, y no en la de sus compañeros.

"No estamos en oposición, estamos en gobierno", ha sostenido en una entrevista en 'Cope', recogida por Europa Press, al ser preguntada por las críticas de su consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, (Cs) al de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, (PP) por la gestión de las residencias.

9.37 Ayuso dice que podrán sufragar "gran parte" de los gastos de Sanidad y Educación con los fondos para las comunidades autónomas que entregará el Gobierno

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que podrán sufragar "gran parte" de los gastos de Sanidad y Educación derivados del coronavirus con lo que les corresponderá del fondo de 16.000 millones no reembolsable que el Gobierno repartirá entre las autonomías.

9.23 Nueva York desmantelará su unidad policial contra el crimen tras las protestas

El jefe de la policía de Nueva York, Dermot Shea, anunció este lunes que desmantelará la Unidad Contra el Crimen, integrada por 600 agentes que vestidos de civil patrullan las calles de la ciudad, porque a menudo ha sido acusada de usar tácticas fuertes contra comunidades minoritarias.

8.47 Alemania aumenta el balance diario de coronavirus con nueve muertos y 378 casos en las últimas 24 horas

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania nueve víctimas mortales y 378 casos, un ligero aumento frente a los cuatro fallecidos y los 192 contagios de la jornada anterior, según el balance publicado este lunes por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas.

8.31 Amnistía Internacional alerta de que algunas apps para rastrear la covid-19 violan derechos humanos

Amnistía Internacional (AI) alertó este martes de que algunas de las aplicaciones desarrolladas para rastrear cadenas de infección de COVID-19 conllevan "graves violaciones de los derechos humanos", y destacó que las de Bárein, Kuwait y Noruega son las más "invasivas".

El Laboratorio de Seguridad de la ONG, con sede en Berlín, estudió 11 aplicaciones desarrolladas por estados de Oriente Medio, el norte de África y Europa y llegó a la conclusión de que infringen el derecho a la esfera privada, a la protección de datos y a la seguridad.

8.27 La pandemia de la covid-19 supera los ocho millones de casos y deja ya casi 437.000 muertes

La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha dejado ya más de ocho millones de personas contagiadas y cerca de 437.000 víctimas mortales en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 07.00 horas de este martes, el balance global del coronavirus asciende a 8.034.461 casos y 436.899 fallecidos en 188 países y territorios.

8.18 Cantabria acepta abrir la movilidad con el País Vasco desde el 19 de junio

La movilidad entre Cantabria y País Vasco se iba a permitir desde el 15 de junio, pero los rebrotes que tuvieron lugar en dos hospitales vascos retrasaron esa apertura entre las dos comunidades limítrofes. Pero ahora, los presidentes Miguel Ángel Revilla e Íñigo Urkullu reafirmaron su intención de pasar a la nueva normalidad de la 'desescalada' y abrir la libre circulación entre los dos territorios el próximo viernes, dos días antes que el resto del país.

7.54 El Gobierno aprueba este martes transferir 16.000 millones a las autonomías por el coronavirus

El Consejo de Ministros de este martes tiene previsto aprobar el fondo covid-19, 16.000 millones de euros de transferencias directas a las comunidades autónomas para paliar los estragos del coronavirus, destinados en su mayor parte al gasto sanitario pero también a educación y otras partidas.

7.31 Telefónica y Vodafone ofrecen gratis al Gobierno el rastreo por la covid, pero Orange lo cobra

Orange cobrará 60.500 euros por facilitar datos de movilidad de sus usuarios para el desarrollo del estudio DataCOVID-19 liderado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), al frente de la cual se encuentra Carme Artigas.

Un proyecto en el que también participan Telefónica y Vodafone, pero que en su caso han renunciado a cobrar cualquier tipo de honorario a modo de donación para combatir la covid-19, tal y como pone de relieve la memoria justificativa de la contratación pública a tal efecto. Lea aquí toda la información de Marcos Sierra. 6.58 China registra un total de 107 casos en Pekín tras el rebrote e inicia un plan de 90.000 pruebas diarias

El Ministerio de Salud de China ha informado este martes de 40 nuevos casos de coronavirus, 27 de ellos detectados en Pekín, después del nuevo foco de contagios originado en un mercado mayorista en distrito de Fengtai, en el suroeste de la capital, que ya ha provocado 107 contagios desde el jueves, por lo que las autoridades ya han iniciado un plan para llevar a cabo 90.000 pruebas diarias.

Lee aquí la información completa.

6.31 Gobierno y Canarias negocian instalar puntos de control en puertos y aeropuertos y abren la puerta a hacer test.

El Gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo de Canarias han empezado a negociar la posibilidad de implantar puntos de control en puertos y aeropuertos de las islas que abrirían la puerta, incluso, a hacer test para detectar coronavirus en destino. Así lo han acordado este lunes tras una reunión bilateral celebrada entre el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y los consejeros de Sanidad, Turismo y Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, Yaiza Castilla y Sebastián Franquis, respectivamente.