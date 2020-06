Coronavirus: última hora, en directo | Más casos en el rebrote en Pekín y sesión de control al Gobierno

Noticias de última hora sobre el coronavirus, en directo

09.53 "Mientras ustedes siguen intentando abrir polémicas completamente estériles, nosotros seguiremos trabajando para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", responde Marlaska.

09.50 "Insinuar que la Guardia Civil tiene que dar su confianza al Gobierno es una falta de respeto a la tradición e historia de la Benemérita", dice el ministro del Interior.

09.45 Ignacio Gil Lázaro (Vox) pregunta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, si continúa confiando en la Guardia Civil. "No van a conseguir ustedes convertir a la Guardia Civil en una policía política bolivariana como le gustaría a Pablo Iglesias", dice.

09.38 Iglesias afirma que tiene "la sensación de una provocación constante, el berrinche y la mala educación" del PP porque "no saben perder". El líder de Unidas Podemos y vicepresidente segundo del Ejecutivo acusa a los populares de "traicionar a España".

09.35 "Todos ustedes, como Gobierno, asumieron el mando único en marzo. La gestión de la crisis es suya, y la responsabilidad de la misma también", dice el popular. "Dejen de insultar a la gente que ha estado en la primera línea trabajando contra el coronavirus, al turismo, a los agricultores, o a la Guardia Civil", añade.

09.34 Iglesias responde: "Toda la responsabilidad, señoría".

09.32 Turno de pregunta para Teodoro García Egea (PP) a Pablo Iglesias. Pregunta al vicepresidente segundo si "le merece la pena enterrar todos sus principios por estar ahí sentado". "¿Qué tipo de responsabilidad asume por su gestión en esta crisis?", cuestiona.

09.24 "Sí vamos a convocar la mesa de diálogo", responde Calvo en una segunda intervención, después de haber ignorado la pregunta en su primera intervención. "Le invité a un café como dos mujeres normales, usted quería un circo. Yo debato aquí con cámaras y taquígrafo", dice.

09.21 Cayetana Álvarez de Toledo (PP) pregunta a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, si va a "convocar en julio otra mesa de negociación con los separatistas". "No estamos ante una crisis constituyente, sino ante una crisis ideológica y moral del socialismo", dice la popular.

09.19 "Ni antes ni después de la pandemia usted ha considerado a este un buen Gobierno", responde Sánchez.

09.17 Carlos García Adanero (UPN), a Sánchez: "Si es el responsable de haber salvado 450.000 vidas por habernos confinado, ¿es también el responsable de no habernos confinado antes?".

09.13 "Parece que ustedes, además de divisiones por sexos y por barrios, también nos traen divisiones por edades, porque parece que no todas las vidas importan", dice Abascal al Gobierno.

09.10 El presidente de Vox, Santiago Abascal, pregunta a Sánchez si sigue pensando que de esta crisis "salimos más fuerte". "Fíjese, podemos salir más fuertes si planteamos respuesta de unidad, aunque con ustedes es imposible", responde el líder socialista.

09.08 El líder del PP, Pablo Casado, asegura que Sánchez no tiene que buscar "más culpable", porque el "único culpable" es el líder del Ejecutivo. Sánchez afirma que "dos no se pelean si uno no quiere" y que no va a entrar en sus "provocación".

09.05 El próximo día 16 de julio se celebrará una ceremonia de Estado en homenaje a las víctimas del coronavirus, anuncia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

09.00 Comienza la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

08.59 La inflación británica se situó al 0,5% en mayo, el nivel más bajo desde 2016.

08.51 'España 2050': el documento que preparan 100 expertos fichados por Sánchez para salir de la crisis

'España 2050'. Es el previsible nombre del documento que desde hace un mes elaboran a contrarreloj un centenar de economistas y otros profesionales de primer orden fichados por el Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo ha optado por un grupo multidisciplinar –y plural, con las diferentes sensibilidades ideológicas representadas– para plantear una salida a medio y largo plazo a la crisis del coronavirus en sus distintas facetas, como otros países ya están haciendo.

08.45 Hoy, sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados

A partir de las 9.00 horas el Congreso de los Diputados acoge una nueva sesión de control al Gobierno. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tendrá que responder a varias cuestiones relacionadas con la Guardia Civil.

08.40 Presentan la primera querella contra Marlaska en el Supremo por el cese de De los Cobos

El hijo del expresidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, Ramón Trillo, ha presentado la primera querella contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.

08.36 Norwegian reabre 14 rutas en España a partir del 1 de julio

Norwegian reabrirá un total de 76 rutas a partir del 1 de julio, catorce de ellas en España, todas con Escandinavia, según ha informado este miércoles la compañía, que añade doce aviones a su operativa, con lo que la flota activa se eleva de ocho a 20 aparatos.

Así, a partir del 1 de julio Norwegian unirá Oslo, Copenhague y Estocolmo con Alicante, Barcelona, Málaga y Palma de Mallorca, así como Oslo con Gran Canaria y Bergen con Alicante.

08.21 Arrimadas y Casado preparan un gran acto conjunto para la campaña electoral de las elecciones vascas

El pacto alcanzado entre PP y Ciudadanos para acudir juntos a las elecciones que en un principio se iban a celebrar el 5 de mayo en el País Vasco -se tuvieron que suspender por la crisis sanitaria producida por el coronavirus, va a mostrar algo inaudito hasta ahora. Inés Arrimadas y Pablo Casado planean un acto juntos para apoyar a Carlos Iturgaiz, el candidato de la coalición en los comicios vascos.

7.41 Pekín cierra parcialmente la capital tras el último foco y eleva la emergencia sanitaria al segundo nivel

Las autoridades de Pekín han anunciado este martes un cierre parcial de la ciudad después de los 31 nuevos casos de la covid-19 registrados en la capital, relacionados con el último rebrote originado en el mercado mayorista de Xinfadi, situado en el distrito de Fengtai, en el suroeste de la ciudad, y han elevado la alerta de emergencia sanitaria al segundo nivel.

7.03 Pekín suma 31 nuevos casos de la covid-19 tras rebrote, 44 en China

La Comisión Nacional de Salud de China informó hoy de 44 nuevos casos de la covid-19 detectados el martes, 11 de ellos procedentes del exterior y 33 a nivel local, de los cuales 31 se registraron en Pekín, tras el nuevo brote de coronavirus detectado en el principal mercado de la capital.

6.50 Colombia roza los 55.000 casos de coronavirus el día de la reapertura de comercios en Bogotá

Las autoridades sanitarias colombianas han informado este martes de que la cifra de afectados por el coronavirus en el país latinoamericano roza ya los 55.000, el día en que la práctica totalidad de los comercios de la capital, Bogotá, han reabierto sus puertas.