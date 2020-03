El Gobierno incumple su propio protocolo sobre el coronavirus: no existen los "negativos no concluyentes"

A última hora de este martes, después de que Vozpópuli confirmase a través de fuentes médicas que la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, había dado positivo por coronavirus, desde el Ejecutivo han emitido un comunicado en el que aseguran que se trata de un "negativo no concluyente".

¿Es esto posible? ¿En qué consiste un negativo no concluyente? Si bien es posible que un test de coronavirus sea "no concluyente", el término utilizado por el Gobierno es algo engañoso. De acuerdo con el último protocolo publicado por el Ministerio de Sanidad, donde informa a los facultativos de cómo funcionan las pruebas PCR para detectar el virus, se establece la siguiente clasificación de casos en función de los resultados obtenidos en las pruebas:

Caso confirmado: aquel en el que el resultado de las pruebas de Covid-19 resulta positivo.

aquel en el que el resultado de las pruebas de Covid-19 resulta positivo. Caso probable: aquellos casos cuyos resultados de laboratorio para detectar SARS-CoV-2 no sean concluyentes. En tal caso, se enviarán las muestras al Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda para volver a analizarse y obtener un segundo diagnóstico.

aquellos casos cuyos resultados de laboratorio para detectar SARS-CoV-2 no sean concluyentes. En tal caso, se enviarán las muestras al Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda para volver a analizarse y obtener un segundo diagnóstico. Caso descartado: aquello en los que el resultado de laboratorio para SARS-CoV-2 sean negativos.

aquello en los que el resultado de laboratorio para SARS-CoV-2 sean negativos. Caso posible: un caso en el que se presenten síntomas de infección aguda respiratoria pero no caso con infección respiratoria leve "sin criterio para realizar test diagnóstico", según explican desde Sanidad.

Por tanto, de acuerdo con el comunicado del Ejecutivo, la vicepresidenta primera del Gobierno habría pasado de ser un caso posible a un caso probable, por lo que habrá que esperar a que se realicen una segunda tanda de análisis de laboratorio para descartar el positivo -o el negativo-.

Según la nota publicada por la Secretaría de Estado de Comunicación, Calvo "continúa hospitalizada con el tratamiento médico prescrito para la infección respiratoria que padece, se encuentra en una habitación aislada y le serán practicadas las pruebas que determinen los facultativos".

Ese comunicado se ha hecho público inmediatamente después de que Vozpópuli y otros medios digitales publicasen la noticia del positivo de Calvo. Unos minutos antes de publicar la noticia, y para tratar de obtener la versión oficial del Gobierno, este periódico llamó a los portavoces oficiales de la vicepresidenta, que ofrecieron la siguiente respuesta: “No podemos confirmar nada porque no tenemos el resultado de la prueba. Cuando lo tengamos, lo haremos público. No podemos decir nada más”. Sin embargo, a los pocos minutos de publicarse la noticia, el Ejecutivo ha enviado su nota a todos los medios para desmentir la información y asegurar que se trata de "un negativo no concluyente".

Durante todo este martes las preguntas de los periodistas al Gobierno por el caso de Calvo han sido insistentes, ya que se encontraba ingresada desde el domingo por la noche, se le había hecho la prueba del coronavirus y no se habían transmitido todavía los resultados, cuando habitualmente se conocen a las seis horas de recogerse la muestra. De hecho, esta misma tarde, tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, se ha negado a aclarar si Calvo había dado finalmente positivo.