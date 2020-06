Sanidad notifica cinco nuevos fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas

El Ministerio de Sanidad acaba de notificar un total de cinco nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas. De acuerdo con el nuevo sistema, la cifra total de fallecidos de ayer, miércoles, era de 27.128 personas, mientras que hoy aparecen un total de 27.133 defunciones.

Según explicó ayer en rueda de prensa el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, sólo suman al total de muertos aquellos fallecimientos cuya fecha de defunción haya sido en las últimas 24 horas. Por otro lado, suma un total de 56 muertes en los últimos siete días, si bien ayer eran un total de 63 personas.

En lo que respecta a los contagios, se han registrado un total de 195 nuevos casos diagnosticados en el último día, de los cuales, hasta 87 se han producido en la Comunidad de Madrid. Le sigue de cerca Cataluña, con un total de 51 nuevos casos diagnosticados nuevos. En total, en los últimos siete días se han registrado un total de 2.276 nuevos casos diagnosticados. En total, desde el inicio de la pandemia se han notificado un total de 240.660 casos positivos.

El lío del nuevo sistema

El nuevo sistema de Sanidad para contabilizar los fallecidos está provocando cierto malestar entre las comunidades autónomas, ya que siguen registrando muertes cada día que no aparecen como diarias en el informe del Ministerio. Si bien hoy se han notificado cinco fallecimientos, el lunes y el martes no se registró ninguno diario, mientras que algunas autonomías sí que sumaron nuevas muertes. El Financial Times ha criticado el caos que está provocando en las cifras en un artículo este jueves.

El objetivo con este nuevo registro es, según Sanidad, saber cuándo se han producido los fallecimientos que muchas comunidades notifican con retraso. Es decir, la cifra anterior de fallecidos diarios sumaba no sólo las muertes que se habían producido en las últimas 24 horas, sino todas las defunciones que le llegaban a las comunidades cada día, cuya fecha de defunción podía ser de los días anteriores.

Ahora usan dos 'métodos' para apuntar las defunciones por covid-19. Por un lado, hay una serie en la que suman los fallecimientos en los últimos 7 días, donde añaden todas esas defunciones que notifican las comunidades a diario después de revisar con detalle la fecha de defunción.

El otro método, por así decirlo, de contar fallecidos son las muertes que se suman a la cifra de defunciones totales, que del martes al miércoles sólo varió en una persona. El lunes y el martes se mantuvo igual. Aquí es donde entran los decesos cuya fecha de defunción es en las últimas 25 horas. "A la columna del total metemos sólo los que tienen fecha de defunción de ayer, ya que esta serie está congelada hasta que todas las comunidades puedan hacer la notificación de todos los casos", explicó Simón.