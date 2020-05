Los futuros MIR se enfrentan a Sanidad por el proceso de elección de plazas: "No somos números, somos profesionales sanitarios"

Es una de las múltiples consecuencias de la crisis del coronavirus. La paralización de la elección de plaza (y su posterior incorporación) de los aspirantes que, tras examinarse el pasado 25 de enero, optan a una plaza de Formación Sanitaria Especializada (FSE), entre las que se encuentran las de Médico Interno Residentes (MIR). Se quejan de desconocer los plazos de esa asignación que, además, por la crisis sanitaria, Sanidad pretende que sea por vía telemática.

El pasado domingo, un colectivo independiente formado por opositores a esas plazas, en su gran mayoría MIR, convocaron una manifestación virtual en redes sociales. Inundaron Twitter con mensajes reivindicativos utilizando etiquetas como #FESnLlamas,#FSEnLucha o #MIR2020CONGARANTIAS. Piden que se garantice transparencia en la asignación de sus plazas, que este año, marcado por la pandemia, no será presencial por la imposibilidad de comparecencia física de los aspirantes en el Ministerio de Sanidad.

"Un éxito" de convocatoria admite a VozpópuliSheila Justo, presidenta del sector MIR de la Asociación Madrileña de Médicos y Titulados Superiores (Amyts), quien subraya los incontables apoyos con los que contaron los aspirantes en sus reclamaciones. "Somos miles de opositores a una plaza de Formación Sanitaria Especializada muy descontentos con el manejo de esta convocatoria 2020"; "llevamos muchos años luchando por alcanzar nuestra plaza" o "no somos simples números, somos profesionales sanitarios y sobre todo somos personas", son algunas de las consignas que los opositores "corearon" en las redes.

Adjudicación por medios electrónicos

Justo alude a la incertidumbre a la que se han visto sometidos en las últimas semanas los aspirantes, después de que el Ministerio de Sanidad haya establecido que la adjudicación de las plazas para la formación especializada de las distintas profesiones sanitarias se realice este año por medios electrónicos. Se trata de una modificación motivada por la imposibilidad de comparecencia física de los aspirantes en el Ministerio por culpa del estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus. La resolución fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 15 de mayo.

La convocatoria de acceso en 2020 lanzada por Sanidad cuenta con un total de 9.680 plazas. En el caso de los MIR son 7.615

La convocatoria, explica Justo, establece que aumentan las plazas en varias categorías, comenzando por los MIR, el colectivo más numeroso, y continuando con la de Enfermero Interno Residente (EIR), Farmacéutico Interno Residente (FIR); Psicólogo Interno Residente (PIR) o Biólogo Interno Residente (BIR), entre otras.

Se trata de un total de 9.680 plazas. En el caso de los MIR son 7.615 (un centenar más respecto a las anunciadas); pero también se convocan 32 plazas más de Enfermero Interno Residente (EIR), con un total de 1.495 o cinco más en el caso de la categoría de Farmacéutico Interno Residente (FIR), con un total de 276 plazas.

En esa misma orden, el departamento que dirige Salvador Illa fija que, debido a la crisis sanitaria, la elección de plaza será vía telemática lo que ha levantado ampollas entre los futuros residentes que piden garantías y transparencia en el proceso.

Elección en subdelegaciones de Gobierno o embajadas

Hoy mismo, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha dirigido una carta al ministro en la que señala que la habilitación de la vía telemática para la elección de plazas "ha generado un profundo malestar entre la práctica totalidad de profesionales afectados que no entienden cómo no es posible habilitar un sistema que permita la elección presencial".

Según CESM la elección de plaza puede hacerse de forma descentralizada en subdelegaciones del Gobierno, embajadas o delegaciones consulares sin aglomeraciones y en tiempo real

CESM señala que es posible hacerlo, aunque sea de manera descentralizada, a través de las subdelegaciones del Gobierno, embajadas o delegaciones consulares sin aglomeraciones y en tiempo real y "con las garantías suficientes en cuanto a aseguramiento de la identidad de cada uno de los opositores, como de la accesibilidad y que no ponga en peligro la elección de la plaza deseada".

La organización sindical entiende que "con los medios electrónicos actuales y la previsible evolución de la pandemia, es totalmente posible habilitar estos medios y hacer que la elección de plaza discurra sin tensiones, con total transparencia y con todas las posibilidades de elección que establecía la convocatoria inicial". CESM anuncia que va a iniciar acciones en los distintos Servicios de Salud, tanto ante sus responsables, como a través de todas las unidades docentes, con ese objetivo.

La brecha digital entre comunidades

"Intentamos que, aunque la vía de elección de plaza sea exclusivamente telemática, se organicen todas las posibilidades que se puedan presentar frente a una vía que antes era mixta. Se creó un debate con las alternativas posibles, para que no haya grandes concentraciones de personas pero sí una posibilidad presencial, porque un problema de conexión, por ejemplo, te puede costar la elección de una plaza", explica Sheila Justo desde Amyts sobre la brecha digital, precisa, entre algunas comunidades autónomas.

En relación al colectivo, Sheila Justo asegura que "están muy alterados y es de entender; llevan muchos años formándose y este MIR ha sido muy diferente, se han cambiado los tiempos de examen, el número de preguntas, la baremación de los expedientes, que también ha traído consigo cambios posteriores en notas finales, ha habido expedientes subsanados fuera de plazo... No ha habido una información fluida. Ha sido una incertidumbre constante", concluye.

Inseguridad a los futuros MIR

Desde la Vocalía de Médicos en Formación del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) se han sumado a la reclamación de sus compañeros. El empleo de la vía telemática como sistema único de selección de plaza tiene "grandes ventajas" dado el estado actual de pandemia, apuntan, pero "también genera inseguridad en los futuros MIR que deben elegir su plaza en esta convocatoria".

"La sistemática descrita de elección, mediante el envío de una listado con las plazas deseadas por el solicitante hasta 12 horas antes de su turno, genera dificultades para garantizar que cada elector sea capaz de seleccionar con garantías la plaza que realmente desea. Un periodo de doce horas puede provocar inconvenientes como la selección inadecuada de plaza al desconocer simultáneamente el movimiento de los puestos", indican desde el ICOMEM.

El Colegio de Médicos de Madrid advierte que existe la posibilidad de que no todos los electores dispongan de las herramientas digitales "para ser capaces de acceder en tiempo y forma a la solicitud de plaza". Consideran que supondría "un tremendo agravio ya que, aunque la medida de la selección telemática se ha tomado por la situación actual de pandemia, no era previsible cuando se realizó la convocatoria en el año 2019. Por tanto, no podemos exigir a todos los candidatos que reúnan las condiciones que ahora se les solicita".