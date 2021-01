La Comisión Europea contrata 300 millones de dosis más de la vacuna de Pfizer-Biontech

La Comisión Europea (CE) ha anunciado este viernes que ha alcanzado un acuerdo para adquirir 300 millones de dosis adicionales de la vacuna de Pfizer-Biontech, con lo que dobla el número de dosis ya firmadas para vacunar a los ciudadanos de la Unión Europea.

"Hemos acordado con Biontech-PFizer extender este contrato para adquirir 300 millones de dosis", de las que 75 millones distribuidas en el segundo trimestre del año, dijo la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen en una comparecencia de prensa.

We make sure Europeans have sufficient doses of safe & effective #COVID19 vaccines. We now enable EU countries to buy more doses of the 1st vaccine approved in EU. They can now buy up to 300 million more doses of the #BioNTech/@Pfizer vaccine.https://t.co/vjZd0L17VL