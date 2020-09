Los sanitarios aseguran que Madrid está sin médicos porque no los buscó "ni dentro ni fuera"

Madrid no tiene médicos para contratar. Lo admite el propio Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Un incierto escenario en una comunidad ya sumida de lleno en la segunda oleada de la pandemia del coronavirus. Tampoco hay enfermeras. Las bolsas de empleo están agotadas y los hospitales "están desesperados", advierten desde el Consejo General de Enfermería, porque no hay enfermeras. Una de las medidas que estudia la comunidad es reabrir el hospital de Ifema para evitar el cada día mayor colapso hospitalario. El problema sigue siendo el mismo: ¿qué profesionales lo atenderán? ¿o quienes trabajarán de emergencias Isabel Zendal que se quiere abrir en noviembre?. Los sanitarios critican que la Comunidad "no buscó" profesionales, ni dentro ni fuera de España, aún sabiendo el problema que existía.

"¿Pueden tomar medidas extraordinarias de confinar barrios, cerrar parques...pero no pueden adoptar medidas extraordinarias para contratar a profesionales?". La pregunta la lanza Mar Noguerol, médico de familia en un centro de salud de Fuenlabrada -un municipio con tres zonas básicas de salud confinadas desde este lunes- y portavoz de la plataforma AP SE Mueve que, ante el inicio de una semana marcada por la incertidumbre, ha realizado una serie de propuestas para la descongestión de los centros de salud.

AP Se Mueve exige la Comunidad de Madrid que implemente las medidas ya propuestas "de forma repetida"en los últimos meses, añadiendo medidas urgentes que como la "contratación inmediata indefinida de todos los profesionales de todas las categorías que se encuentren" en las bolsas de empleo de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), incluso como refuerzos de sobreplantilla (no sólo para cubrir ausencias). La Consejería de Sanidad, se quejan, ni siquiera hapedido la clave del listado de médicos dispuestos a ser contratados que en marzo ofreció el ICOMEM (Colegio de médicos de Madrid).

¿Qué refuerzos ha hecho Madrid?

El problema es que el titular del departamento de Sanidad ha admitido que no hay médicos para contratar en Madrid. Una declaración que algunos facultativos ponen en duda. "No es cuestión de que no haya médicos en Madrid. Es que los que hay ya no quieren aceptar las condiciones que les ofrecen", criticaban recientemente en VozpópuliÁngela Hernández Puente, vicesecretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS).

"Mi pregunta al consejero es: ¿han hecho ustedes algún esfuerzo por buscar médicos?", señala la médico Mar Noguerol

Esa afirmación, que ya no hay médicos disponibles para contratar y reforzar la exhausta Atención Primaria, que da lugar a que Mar Noguerol plantee una batería de preguntas a Ruiz Escudero sobre cómo se ha llegado a esta situación: "Mi pregunta al consejero es: ¿han hecho ustedes algún esfuerzo por buscar médicos?. En mayo, acabó la promoción de los MIR, más de 300 médicos de familia e insistimos reiteradamente en que les ofertaran al menos dos años de contratos, no hasta el 31 de diciembre que es lo que se les ofreció. En Castilla y León estaban ofertándoles tres años de contrato. Pero, en Madrid, de 300 médicos internos residentes, se quedaron 44", apunta.

Profesionales que huyen de la sanidad madrileña

Esos jóvenes profesionales, abunda Mar Noguerol, se marcharon porque finalizaron sus contratos que, además, incide "son contratos basura, de dirección asistencial, donde un día te mandan a un sitio y otro, a otro. La gente necesita estabilizarse, encontrar un piso para vivir, para tener una hipoteca le piden un contrato estable. ¿Cómo vas a pedir una hipoteca con un contrato de siete meses?. La gente sale huyendo. Se va a las Urgencias o se va a la sanidad privada".

La médico plantea una nueva cuestión: "¿Han puesto algún empeño por, por ejemplo, buscar médicos en el extranjero? ¿Han hecho campañas en países vecinos, como Portugal o Francia, o en países latinoramericanos (donde tenemos el mismo idioma) para traer a esos médicos?. ¿Están apretando al Ministerio de Sanidad para homologar esos títulos de médicos que han tenido hasta trienios en el SERMAS y ahora no les dejan trabajar?. ¿Por qué no recaptan a todos esos médicos?", cuestiona.

Y aclara: "Durante estos meses nos han metido a trabajar a médicos que habían acabado la carrera pero no se habían incorporado todavía al MIR; eso también es ilegal. Exactamente igual de ilegal que echar a médicos por no tener la homologación del título. Pues que metan prisa al Ministerio". Noguerol pide a Sanidad de Madrid que explique "qué esfuerzo ha hecho para conseguir médicos". Agrega que el consejero asegura que no se pueden hacer contrataciones "extraordinarias" y se pregunta cómo es posible si ya lo hicieron en Ifema "donde trajeron a un montón de enfermeras de otras comunidades para trabajar allí".

Las propuestas para salvar el colapso

Para descongestionar una Primaria que se ahoga, Desde AP Se Mueve piden "la publicación inmediata" de los recursos humanos existentes tanto para el rastreo como para la asistencia y realización de los test de antígenos rápidos en los centros de salud; el "impulso inmediato" de las medidas de desburocratización más urgentes o la renovación automática de prescripciones cada 3 meses "mientras sigamos en pandemia".

Además, quieren la "instauración del teletrabajo y pago de doblajes (hacer en el día el trabajo de dos turnos) a precio digno" y solicitan un aumento del número de líneas telefónicas de entrada en los centros de salud y "dotación inmediata de líneas móviles con datos y whatsapp individuales". Y, muy importante, reseña Noguerol, la posibilidad de contratar auxiliares administrativos de apoyo en consulta. "Ellos tramitan las bajas mientras yo exploro al paciente. ¿Han explorado esa posibilidad?", se pregunta.

Hoy mismo, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM) mostraba su preocupación "por la situación de urgencia en la que se encuentra nuestro sistema sanitario, el desbordamiento de la Atención Primaria y posiblemente su defunción; la sobrecarga de las Urgencias; el aumento de ocupación de servicios hospitalarios y UCIs, y muy especialmente el estado de agotamiento físico y emocional de nuestros miles de médicos y médicas" .

Voluntarios para el hospital de emergencias

La apertura del hospital de emergenciasIsabel Zendal es otra de las polémicas que abordan los sanitarios tras señalar el consejero Ruiz Escudero que, ante la falta de médicos, se pedirían voluntarios para acudir a esta instalación sanitaria que podría reabrir sus puertas en cualquier momento. Voluntarios que, según las mismas fuentes sanitarias, también se podrían pedir ante una posible reapertura del hospital de Ifema, una de las medidas que contempla la comunidad ante el constante aumento de contagios y la presión en los hospitales, donde las UCIs ya están colapsadas.

Hasta hace unos días a Amyts no les constaba que desde la Consejería de Sanidad se hayan pedido "voluntarios" de Atención Primaria o residentes de cuarto año de Medicina Familiar como sucedió en la primera oleada de la pandemia para acudir a ese hospital.

"Es una auténtica locura", señala a Vozpópuli Alda Recas desde el colectivo de enfermeras AME (Asociación Madrileña de Enfermería). "Nos planteamos una vez más de donde van a sacar el personal?. En su momento tiraron de Atención Primaria, del SUMMA, pero esta vez es absolutamente insostenible que quieran tirar de unos trabajadores que ya están bajo mínimos. ¿Cuántos centros de salud han tenido que cerrar porque sus profesionales estaban de baja y no había sustitutos para cubrirlas?", señala en torno a una posible reapertura de Ifema.

"Si no consiguen profesionales para ese hospital de pandemias es la excusa perfecta para entregarles la gestión a Quirón o a Ribera Salud", denuncian desde la Asociación Madrileña de Enfermería

"Pretenden sacar profesionales de los ahogados centros de salud. Y de los hospitales, que llevan meses batiendo récord de lista de espera para consultas, cirugías y pruebas diagnósticas. Porque obviamente esos profesionales que abandonen los centros de salud y hospitales no van a ser repuestos. Es demencial", insisten desde AME.

Estrategia para derivar pacientes a la privada

Para esta asociación es, además, "una calculada estrategia para beneficiar a la sanidad privada porque si no consiguen profesionales para ese hospital de pandemias es la excusa perfecta para entregarles la gestión a Quirón o a Ribera Salud (grupos sanitarios privados). Y los centros de salud y hospitales quedan descapitalizados porque se marcharan sus profesionales, sólo quedaría derivar pacientes en masa a la sanidad privada...", auguran.

"Cuando fue la primera oleada muchas enfermeras vinieron de otras comunidades para ayudarnos pero esas enfermeras han huido", aseguran desde AME

"No hay gente en las bolsas de trabajo. Están vacías porque las enfermeras se han ido. Cuando fue la primera oleada, muchas enfermeras vinieron de otras comunidades para ayudarnos, pero a esas enfermeras se les ha dado contratos que pensaban que eran hasta diciembre y cuando vieron que no se les necesitaba se les ha dado la patad", añade Recas, que se queja nuevamente de la falta de planificación. "Han decidido huir de Madrid por esas condiciones en las que nos encontramos", remarca.

Alarmante escasez de profesionales

Hoy mismo, el Consejo General de Enfermería y la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) mostraban su preocupación debido a "la alarmante escasez de profesionales y perfiles cualificados que dificulta la debida asistencia a la población". Así, han solicitado al Ministerio de Sanidad y a los consejeros autonómicos la adopción de "un régimen de compatibilidad absoluta para el libre ejercicio de la asistencia sanitaria entre el ámbito privado, concertado y público de estos profesionales" mientras dure la pandemia. Hasta ahora, salvo algunas excepciones, una enfermera que ya trabaja a jornada completa no puede ejercer como tal en ningún otro lugar, explican.

"Son muchos los hospitales que están desesperados porque necesitan contratar enfermeras para poder dar respuesta a la pandemia, pero no lo consiguen porque no hay enfermeras en paro y las bolsas de empleo están completamente agotadas

"Esta medida, con las condiciones que se puedan consensuar, ampliaría las posibilidades de lucha contra la covid-19 en la actual situación de rebrotes que estamos viviendo en todos los ámbitos del país. Además, también se cuenta con el apoyo de la comunidad médica, que ha instado en más ocasiones al Poder Legislativo a la reforma urgente de la Ley de Incompatibilidades", según Carlos Rus, presidente de ASPE, la patronal de la sanidad privada española que grupa a más de 1.300 entidades sanitarias y representa al 80% de los centros hospitalarios.

"Son muchos los hospitales que están desesperados porque necesitan contratar enfermeras para poder dar respuesta a la pandemia, pero no lo consiguen porque no hay enfermeras en paro y las bolsas de empleo están completamente agotadas. Si se adoptase esta medida sería posible paliar, al menos en parte, esta escasez de enfermeras, evitando, además, la competencia en la captación de profesionales", subraya Florentino Pérez Raya, presidente del CGE, que representa a más de 316.000 enfermeras.

Citan el ejemplo de la Región de Murcia, donde el Consejo de Gobierno ha validado la prestación simultánea de servicios en centros del servicio de salud y en centros concertados para la prestación de la asistencia sanitaria. Tanto el CGE como ASPE instan a que se adapte dicha declaración/resolución a nivel nacional y autonómica "ara que los profesionales sanitarios, en especial enfermeros/as y médicos, puedan compatibilizar su actividad principal en un momento clave".