Los médicos, preocupados por los "muchos detalles" que desconocen de la campaña de vacunación

Inquietud entre los médicos valencianos sobre cómo se organizará la vacunación del coronavirus desde Atención Primaria. El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) asegura que desconoce "muchos detalles" de cómo va a ser la estrategia que han diseñado los responsables tanto del Ministerio de Sanidad, como de la Conselleria de Sanitat. Les preocupa si habrá puntos especiales de vacunación para no trastocar la vida diaria de los centros de salud, cómo se organizarán las citas, de qué manera se distribuirán las dosis y si habrá suficientes, si se programarán las revacunaciones, se inmunizará en los domicilios o cómo se organizará el proceso para la sanidad privada.

Desde CESM-CV señalan que, a la hora de planificar un programa de vacunación que abarque a toda la población de la comunidad hay que tener en cuenta que el censo es de 5.029.000 habitantes y de ellos, tan solo unos 750.000 son menores de 15 años (según el INE a fecha enero 2020, puntualizan) . Si, según los expertos, se necesita un 70% de cobertura poblacional mínima necesaria para lograr la llamada inmunidad de grupo, continúan, en la comunidad se deberán vacunar al menos a 3.520.000 personas.

El sindicato médico recuerda que la vacuna disponible en la actualidad (Pfizer) y las que previsiblemente serán aprobadas en fechas próximas (Moderna y AstraZeneca) necesitan de 2 dosis por persona separadas 21 y 28 días, según el tipo de vacuna. Por ello, apuntan, habrá de administrarse 7.040.000 dosis de vacuna para alcanzar el 70% de población correctamente vacunada.

136.000 vacunas semanales

Según las estimaciones de CESM-CV, para conseguir el objetivo de vacunar en un año al 70% de la población se deberían suministrar y administrar 580.666 vacunas al mes en la comunidad: 136.000 vacunas semanales. Si se hace este cálculo por Departamentos de Salud, detallan, teniendo en cuenta que en la Comunidad Valenciana hay 24 departamentos, se deberían administrar una media 24.444 vacunas por Departamento cada mes o 1.222 vacunas diarias.

"Si el objetivo, como ha afirmado algún responsable de la administración, es vacunar en solo 6 meses, evidentemente estas cantidades deberán multiplicarse por dos. Para poder conseguir estas cifras, además de asegurar el suministro muy por encima de las 30.000 dosis semanales anunciadas, lo que esperamos se consiga con la aprobación de más vacunas, sería muy recomendable que la Conselleria de Sanitataclarara ciertas dudas que se nos plantean en cuanto a la administración de la misma", apuntan.

Entre las dudas, el sindicato señala que, en el caso de la primera vacuna que ha llegado a España, la de Pfizer, la metodología preparación de las dosis, en el lugar de administración y la complejidad de la misma, hace más lenta la administración lo que "ha de ser tenido en cuenta a la hora de planificar el número de personas a vacunar por sesión o el número de profesionales designados para esta tarea".

La alternativa que plantean es la preparación en las jeringas precargadas de forma inmediata previa a la administración en los Servicios de Farmacia de cada Departamento al disponer de 5 horas entre la preparación y la administración. Piden conocer cuál va a ser la metodología elegida para la vacunación y qué recursos se van a habilitar en función de la metodología seleccionada.

Puntos de vacunación

A los médicos también les inquieta dónde se va a administrar esa vacuna. Así, piensan que es necesario habilitar áreas de vacunación que no interfieran en la actividad diaria de los centros de salud. Estas áreas deben tener prevista zonas de espera con control de personal sanitario "con el objeto de atender posibles reacciones adversas, algunas de ellas graves (reacciones anafilácticas) recomendándose la permanencia de al menos 15 para cualquier persona y de 30 minutos en caso de sospecha de antecedentes de reacciones alérgicas.

Los médicos se preguntan si la Consellería ha pensando en disponer de estas áreas con o si se han planteado habilitar zonas de vacunación que reúnan estas características fuera de los centros de salud.

Las revacunaciones

Apuntan también a las revacunaciones. "Deben estar perfectamente organizadas para evitar al máximo el incumplimiento de la pauta de vacunación, una sola dosis no da cobertura vacunal" y se preguntan: ¿qué estrategias de cumplimiento se han diseñado?. En cuanto a las citas de los pacientes, indican que se ha anunciado que será nominal y ordenada por grupos de riesgo.

"Necesitamos saber desde dónde se va a citar, y si se decide hacerlo desde los centros de salud, si han valorado su impacto en la cita ordinaria si se van a reforzar o se va finalmente se va a decidir externalizar esta tarea", continúan. Piden también que todos los equipos de vacunación estén provistos de personal médico con el objeto "de atender con garantías las posibles reacciones adversas de la vacuna".

Mayores dependientes

Se preguntan también si se tiene previsto vacunar a población mayor dependienteen sus domicilios y de ser así, cómo se hará en esos lugares no medicalizados. "¿Cómo se va a trasportar este material si no se dispone de él en lugar de vacunación?", inquieren. Se refieren, en concreto, a los equipos de administración de oxígeno que, explican, requieren para su transporte vehículos homologados y no vehículos particulares.

"Es fundamental también saber si se ha previsto la vacunación en domicilios o lugares no medicalizados la presencia de personal facultativo para la atención y manejo de una reacción anafiláctica tal y como establece la normativa en vigor y los protocolos aprobados", señala el sindicato.

Además, CESM-CV pide a la Conselleria que les informe sobre el procedimiento para vacunar a los sanitarios que trabajan en la sanidad privada. "Entendemos que cumplen los mismos criterios de orden que el personal a cargo de la sanidad pública y que no se deben hacer por tanto discriminaciones entre unos y otros", concluyen.