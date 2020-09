Los médicos dicen que tras "el abandono" de Atención Primaria está "la privatización o el copago"

Un "infierno". Así son las consultas de los centros de salud en algunas comunidades autónomas en plena pandemia del coronavirus. Lo denuncian desde el Foro de Médicos de Atención Primaria (AP) en un durísimo comunicado en el que hablan de la "crónica de una muerte anunciada" y sugieren si, tras el "hundimiento" de AP, existe el propósito de proceder "a la privatización o al copago" cuando la situación sea ya "completamente irreversible". La llegada de la crisis de la covid-19, aseguran, ha dado "la puntilla final" a los profesionales. En algunos centros de salud, las llamadas de pacientes se han multiplicado hasta más de un 400% en las últimas semanas.

La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap); el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM); la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM); la Organización Médico Colegial de España (OMC); la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN); la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC); la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG); y la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP), aglutinados en el Foro de Atención Primaria, han aunado fuerzas para llamar la atención, por enésima vez, sobre la situación de sus profesionales.

Una situación que llevan décadas denunciando

Un panorama que, critican, llevan denunciando desde hace décadas. El coronavirus solo ha sido "la puntilla final" Los centros de salud del sistema público sanitario son, "por la escasez de medios, la sobrecarga asistencial y la pobre gestión de las autoridades sanitarias, el destino menos atractivo para ejercer la medicina y la pediatría desde hace varios años", aseguran desde estas entidades. Y van más allá: "No sabemos si se ha abandonado a la AP a la deriva buscando de forma deliberada su hundimiento para proceder entonces a la privatización o al copago, cuando la situación sea ya completamente irreversible".

La denuncia conjunta de entidades y asociaciones se produce en un momento convulso. En Madrid, el sindicato AMYTS (Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid) ha convocado una huelga indefinida de médicos que arrancará a las 8 de la mañana del próximo 28 de septiembre precisamente en Primaria con la intención de llamar la atención sobre "la dramática situación que se vive en este nivel asistencial clave".

Unas movilizaciones a las que se han sumado otras organizaciones sindicales. Ya este martes, a las 12.00 horas, están convocadas concentraciones en las puertas de los centros de trabajo "ante el abandono y desprecio de los profesionales de la sanidad madrileña", informan desde los sindicatos de la Mesa Sectorial, de la que, además de AMYTS, forman parte CCOO Sanidad Madrid o el Sindicato de Enfermería SATSE.

80 millones para Primaria en Madrid

Este lunes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba que la región destinará 80 millones de euros a ampliar y mejorar las plantillas de Primaria. Algunos sindicatos, como CCOO Sanidad Madrid, ven la medida con recelo. Los 80 millones, critican "llegan tarde, si llegan” y hay que desarrollar "a qué se van a dedicar porque podría ir a privatizar nuevos servicios públicos".

Para esta organización sindical, la Atención Primaria necesita un plan de inyección económica y aumento de profesionales desde hace años y "tiene un déficit acumulado que requiere una gran inversión y dotación de recursos humanos y materiales". La plantilla de médicos de familia en el mes de febrero de 2020 era de 4.057 y, en el mes de julio de este año, era de 4.130, apuntan. La Consejería de Sanidad solo contrató, ya sumidos en la pandemia, 73 médicos de Primaria de adultos, añaden. Los pediatras están peor: hay 10 pediatras menos que en febrero (938) frente a 928 de julio.

Murcia necesita 250 médicos en los centros de salud

Pero los problemas de la Atención Primaria no sólo se focalizan en esta comunidad. Las quejas llegan desde toda España. "Vamos cuesta abajo sin freno" describe desde Murcia, María José Campillo, del Sindicato Médico CESM. Habla de una Atención Primaria ya colapsada desde hace días y de una atención hospitalaria al borde del colapso. Un problema que, asegura a Vozpópuli,se extiende por toda España. "Nadie habla de invertir ni reforzar la sanidad", afirma.

En Murcia, por ejemplo, el 40% de los residentes "no fue contratado cuando acabaron, cuando teníamos una lista de espera tremenda. ¿Atención Primaria como muro de contención? Pues es un muro de contención donde no se ha hecho absolutamente nada. Está claro que no hay estrategia. Sólo querer recuperar una economía, que es muy preocupante, es verdad, pero es que la economía no se va a recuperar hasta que el tema sanitario no se controle. Eso no entra en la cabeza de nadie".

""Antes de la pandemia, estábamos pidiendo 500 médicos para la Región: 150 médicos de familia para los centros de salud y 100 pediatras", dicen desde CESM Murcia

En la Región de Murcia, añade la médico, no ha habido refuerzos de profesionales. Las centralitas de los centros de salud están colapsadas y las agendas llenas con médicos viendo una media de entre 60/80 pacientes diarios. "Antes de la pandemia, estábamos pidiendo 500 médicos para la Región: 150 médicos de familia para los centros de salud y 100 pediatras; más aparte 250 en hospitales. Para ir bien, antes de la pandemia. Ahora, a esa cifra, calcula un 30% por toda la actividad que estamos teniendo. Con lo que se ha contratado no se llega ni por asomo", señala Campillo.

También faltan rastreadores

Tampoco ha habido refuerzo de rastreadores en la región, critican desde CESM. Como en toda España, a médicos y enfermeras les toca hacer el seguimiento de casos positivos y contactos. Con un problema añadido, apunta la representante de CESM, y es que sólo en Murcia "hay un 60% de pacientes covid que se están saltando las cuarentenas y no pasa nada. Es una salvajada".

Precisa que, a diferencia de otras comunidades, donde el retraso en la entrega de resultados de las pruebas está incrementando el número de personas que no respetan ese obligado confinamiento, no es el caso de Murcia. Allí la media de entrega de resultados se sitúa en los tres días. Eso sí, advierte que en la región no se han hecho "tantos test como en otras comunidades".

Desde Murcia no descartan ir a la huelga como ya han anunciado sus compañeros de Madrid. "Por responsabilidad y pensando en la población", dice Campillo, es la última de las opciones a las que querrían acogerse. Pero insiste, "alguien tiene que hacer algo, tanto a nivel nacional como autonómico, porque la estrategia es que no hay ninguna estrategia".

Recelo por el plan de refuerzo en Cataluña

En Cataluña, el sindicato Médicos de Cataluña recela del nuevo plan para fortalecer y transformar la Atención Primaria anunciado por el Departamento de Salud y desconfía de la promesa de invertir 127 millones de euros anuales en la Atención Primaria hasta 2022. Critican que la partida presupuestaria adicional aprobada por Salud "está orientada a dar respuesta a la nueva etapa de la covid-19 y no a reforzar realmente la red de primaria, ante la infrafinanciación crónica que sufre".

El sindicato recuerda que, a raíz de los acuerdos de salida de huelga de 2018, firmados entre el Instituto Catalán de la Salud (ICS) y esta organización, la Administración se comprometió a contratar 309 nuevos médicos de familia, de los que sólo ha incorporado poco más de un centenar. Y también advierte que llamará pronto sus afiliados y los facultativos de Atención Primaria en general "a dar una respuesta firme, para que las demandas justas del colectivo médico se tengan en cuenta de una vez por todas ".

Fuga de médicos y pediatras

La situación de la Atención Primaria en los centros de salud lleva muchos años "deteriorándose y la pandemia sólo le está dando la puntilla", insisten desde el Foro de Médicos de AP que, advierten, existen puntos de urgencia, centros de salud y consultorios rurales que se han visto obligados a cerrar, ocasionado por la falta de profesionales. "Muchos médicos de familia y pediatras han abandonado su actividad profesional en los centros de salud buscando mejores alternativas laborales", aseguran.

Las llamadas se han multiplicado hasta más de un 400% en algunos centros de salud, denuncian desde el Foro de Médicos de AP

En la situación actual, en muchas comunidades los centros de salud se encuentran "desbordados y colapsados, antes de haberse iniciado el curso escolar, por la falta de anticipación de las autoridades políticas y sanitarias en la adecuada organización de esta segunda ola". Un ejemplo, piden mejorar la red de telefonía y la atención de la misma en los centros de salud. Ahora, dicen, está "obsoleta" y es "claramente insuficiente". Las llamadas se han multiplicado hasta más de un 400% en algunos centros de salud, denuncian.

En ese doble desafío de seguir atendiendo a los pacientes crónicos y ocuparse de los casos covid, los médicos apremian a aumentar los recursos humanos con "contratos dignos". Además, echan en falta la publicación periódica de datos oficiales que hagan referencia "a la titánica actividad realizada por los profesionales sanitarios de AP estos últimos meses".

Unidades específicas para las PCR

Entre las medidas que proponen las distintas sociedades científicas y entidades, figuran que se creen unidades específicas de apoyo para la realización de las PCR frente a coronavirus y la comunicación de resultados negativos y positivos. "Si somos los médicos los responsables de comunicar a diario estos numerosos resultados, no queda tiempo disponible para atender a las familias e importantes enfermedades agudas y crónicas se diagnosticarán demasiado tarde", aseguran.

Además, piden que la realización de las PCR no sea responsabilidad de los médicos. Y aclaran que, respecto al estudio y seguimiento de contagios y brotes, se necesitan recursos humanos y "numerosas llamadas telefónicas que actualmente son la causa del colapso de los centros de salud". Recuerdan que los rastreadores son imprescindibles para el control de los brotes y critican que actualmente "hay varias comunidades sin rastreadores suficientes y son los médicos y pediatras los que realizan esta labor".

Los médicos se quejan también del exceso de tareas burocráticas. Por ejemplo, indican que no es su función justificar las faltas de asistencia al colegio ni tampoco a los institutos o que no es competencia de los médicos el justificar la ausencia laboral de los padres en los casos en los que su hijo no presente positividad virológica. El apoyo a los centros de salud, dicen, es vital ahora mismo. "O los apoyan inmediatamente o será ya muy tarde para la AP y para todo el sistema público nacional de salud", concluyen.