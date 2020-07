El Sindicato Médico Catalán acusa a los políticos de estar "más preocupados por la independencia que por la sanidad"

Cataluña no deja de sumar nuevos casos positivos de coronavirus: 1.293 más según el recuento del jueves respecto a un día antes. Junto a Aragón, es uno de los mayores focos activos en este momento en España. Los sanitarios continúan cargando contra la gestión del Departamento de Salud de la Generalitat. Acusan a sus responsables de "falta de previsión" y de estar más preocupados "por el proceso independentistayculpabilizar a Madrid" que frenar la expansión del virus. El Sindicato Médico Catalán habla de "una grave negligencia" en la actuación de los dirigentes sanitarios de la comunidad.

"Es una crónica anunciada de falta de previsión", afirma contundente Álex Ramos, secretario general del Sindicato Médico Catalán (Simecat), un sindicato de carácter constitucionalista fundado en junio de 2018 en el paraninfo del Hospital Clínic de Barcelona, formado por un grupo de facultativos "sin posicionamiento ideológico" y miembro de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).

Cuando se le pregunta por la situación que atraviesa Cataluña -con un total de 79.595 casos positivos acumulados de coronavirus según datos del Departamento de Salud- el doctor Álex Ramos muestra su inquietud por los rebrotes que salpican la comunidad. Apunta a Lérida o la localidad barcelonesa de L’Hospitalet de Llobregat y critica la falta de actuación del Departamento de Salud que encabeza la consejera Alba Vergés.

El Juzgado de Instrucción 16 de Barcelona y el Juzgado de Instrucción 2 de Lérida ratificaron la madrugada de este miércoles las medidas restrictivas del Gobierno catalán para controlar los brotes de coronavirus en ambas zonas. Cataluña registró el jueves 1.293 casos más y 4 muertos más que el miércoles. En L'Hospitalet de Llobregat ha habido 3.720 casos positivos (123 el jueves), desde el comienzo de la pandemia.

"Después de echar la culpa al Gobierno central y querer todas las competencias para tener el control, nos encontramos con una situación de rebrote importante que nos preocupa mucho", resume Álex Ramos sobre la gestión política del Gobierno catalán ante los nuevos focos de contagio.

Una crónica anunciada y previsible

En el caso de Lérida y la comarca del Segrià, Álex Ramos habla de "una crónica anunciada y muy previsible. Ha habido una negligencia política en la actuación y en la gestión del brote. Teniendo en cuenta que llevamos cuatro meses desde el inicio del estado de alarma y desde que se hizo el traslado otra vez de las competencias plenas al Departamento de Salud, ha habido una grave negligencia en la gestión por no haber previsto algo tan evidente como lo que ocurre cada año", Desde el inicio de la pandemia, en la comarca del Segrià ha habido 3.763 casos positivos de covid-19 (178 más que en el balance del miércoles).

"Cataluña se dedicaba a hacer política, más pendientes del proceso independentista y de culpabilizar a Madrid y nadie se estaba ocupando de las necesidades de los temporeros", dicen desde Simecat

En Lérida, continúa Ramos, su economía "depende en gran parte de las plantaciones de frutales y hay que recoger esta fruta. De toda la vida se ha recurrido a temporeros para realizar la recolección", señala el médico en relación al alto número de focos, relacionados con empresas hortofrutícolas. "Pues este año, con un mes de febrero en el que ya las veíamos venir y un mes de marzo en estado de alarma, existe un Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca que tenía que haber tomado las medidas oportunas mientras se combatía el coronavirus día a día", prosigue.

Lo más grave, en opinión del representante de Simecat, "es que Cataluña se dedicaba a hacer política, más pendientes del proceso independentista y de culpabilizar a Madrid, aprovechando la coyuntura de una gravedad como una pandemia, y nadie se estaba ocupando de las necesidades de estos temporeros y cómo articular un dispositivo de recursos humanos de recolección de frutas o en la propia industria cárnica, que también hay en Lérida, aún viendo a sus vecinos en la Franja de Aragón afrontar este tema o viendo lo que sucedió en Alemania".

Falta de previsión política

Para el secretario general del Sindicato Médico Catalán era previsible que surgieran brotes entre los temporeros que acuden a Lérida a recoger la fruta. "Es gente que vive muy hacinada, en condiciones muy precarias y viene aquí a ganar dinero y a trabajar, no quieren que les hagan pruebas. Ha sido una falta de previsión política y de gestión flagrante tanto del Departamento de Salud como el de Agricultura. Un fallo claro", asevera.

Desde Simecat, su secretario general también llama la atención sobre la "deficiente estructura de detección de casos a través de los rastreadores". Atención Primaria, señala, está saturada y, en Cataluña, se necesitarían de 1.000 a 2.000 rastreadores para perseguir los contactos de casos positivos "y hay ciento y pico". Seguir los casos positivos "cuando no tienes a quien los persiga es difícil. Esos casos se van replicando porque no has parado la cadena de transmisión por falta de recursos. Ya no tienen las riendas de la situación, se les ve todas sus carencias y van dando palos de ciego", concluye.

En los últimos días, varios sindicatos sanitarios catalanes consultados por Vozpópuli hicieron críticas en la misma dirección. Los sistemas de rastreo no están funcionando en Cataluña donde, recordaban esas fuentes, la carencia se produce tras adjudicar un contrato por 17,7 millones de euros a Ferrovial para externalizar el seguimiento telemático de contactos estrechos de nuevos casos. Una decisión que levantó ampollas entre los sanitarios que pidieron a la Generalitat revertir el contrato.

Circuito de detección de casos

Hoy mismo, en rueda de prensa, la consejera de Salud, Alba Vergés; el director de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, Xavier Llebaria, y el coordinador de la Unidad de seguimiento de la covid-19 en Cataluña, Jacobo Mendioroz, explicaban el circuito de detección de casos y el seguimiento de los contactos que se llevará a cabo en la comunidad.

Según avanzó la consejera de Salud, su departamento ha previsto que se incorporen a unos 500 "gestores" en la Atención Primaria paraseguir los casos sospechosos de padecer coronavirus, ofrecer información y ayudar a establecer sus contactos rápidamente.