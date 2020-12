Los médicos de Baleares alertan sobre el colapso de los hospitales y piden más restricciones

Baleares está "en la UCI desde el punto de vista pandémico". Lo afirman desde el sindicato médico de esta comunidad -actualmente la de mayor incidencia de España- desde donde se muestran pesimistas ante el imparable avance del coronavirus. Los datos, dicen, les sitúan en el escenario del mes de abril y la presión asistencial sobre el hospital de Palma es muy importante. Piden a la población responsabilidad, al gobierno autonómico que reevalúe las restricciones navideñas -algo que la presidenta autonómica, Francina Armengol ya ha descartado- y advierten: están exhaustos y, además, la mala evolución de la pandemia les han dejado sin vacaciones.

Así lo explica a Vozpópuli el presidente del Sindicato Médico de Balears (Simebal), el doctor Miguel Lázaro, que dibuja un escenario pesimista de cara a las próximas semanas. Según los datos publicados este martes por el Servicio de Epidemiología de la Conselleria de Salud y Consumo, a fecha del 28 de diciembre, en la comunidad se habían registrado 34.354 casos confirmados desde el inicio de la pandemia, 26.612 altas y 462 defunciones por el coronavirus. Los casos activos en Palma suponen ya el 48,57 % del total (7.329 casos) que se registran en las islas.

En las últimas 24 horas se han producido 45 altas hospitalarias y 267 de atención primaria, pero siguen subiendo los ingresos en planta (343 ingresados, tres más que el lunes) y también en la UCI (83 ingresados). Mallorca tiene actualmente 329 pacientes positivos ingresados en planta y 76 en UCI; Ibiza nueve en planta y cinco en UCI; y Menorca, cinco en planta y dos en cuidados intensivos.

El doctor Lázaro apunta precisamente a la situación que atraviesa el hospital Son Espases en Mallorca, el centro sanitario de referencia en Baleares. "En estos días recibe una media de 12/15 pacientes al día positivos. La Unidad de Cuidados Intensivos ya está al límite, es monográfica covid y ha obligado a abrir otros espacios como unidades de reanimación o de rehabilitación anestésica. Es verdad que el centro tiene una capacidad importante de ampliar camas, pero falta personal", señala.

Se quedan sin vacaciones

Tanto es así, que la gerencia del centro ya les ha reunido para pedirles que anulen sus vacaciones navideñas. "Tan necesarias después de todo lo vivido", recuerda. "Ya en octubre se advirtió que se hicieran contratos de un año a las enfermeras y ahora estamos en una situación de incidencia por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, somos los líderes de España y tenemos más doscientos profesionales sanitarios que están de baja por covid", describe ante el malestar que les ha causado que les pidan que renuncien a sus descansos.

El presidente del Simebal señala que el colectivo "se siente maltratado" por el el Servicio de Salud de las Islas Baleares (IBSalut) "No hemos cobrado un complemento covid, no estamos considerados como profesión de riesgo...", señala entre la lista de agravios.

Pero, más allá de las reclamaciones profesionales, pide a la población responsabilidad y si hace falta auto-confinamiento para frenar unas cifras de contagios que, de seguir así, señalan, pueden llevar a la comunidad a traspasar "una línea roja" en enero. "Austeridad, prudencia y empatía compartida" por parte de la población, incide, son las claves.

El puente y las aglomeraciones

¿Cómo ha llegado Baleares a esta situación cuando en la primera oleada fue una de las comunidades menos golpeadas por la pandemia?. El doctor lo atribuye a diferentes situaciones como los casos de contagios tras el puente de diciembre, las compras navideñas, las aglomeraciones o la entrada de positivos a los que no se les pidió PCR por el aeropuerto antes de que la comunidad impusiera esta medida.

En ese sentido, señala que el servicio de Microbiología del Son Espases no ha detectado, por el momento, ningún caso de contagio de la variante británica de la covid, lo que, precisa, no necesariamente significa "que no exista". El médico insiste en que no sólo valen con las medidas que adopte la población para evitar la expansión del virus. Pide al Gobierno balear "que reevalúe las restricciones navideñas" por el notable aumento de casos en la comunidad.

Sin embargo, este mismo martes, la presidenta de Baleares, Francina Armengol, ya ha comunicado que, por ahora, esas medidas no se reevaluarán y que se esperará a ver qué impacto tienen las últimas restricciones acordadas en la comunidad.