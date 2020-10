David Nabarro (OMS): "Tendremos que llevar mascarilla bastante tiempo"

David Nabarro, encargado de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el coronavirus en Europa, advierte que el hecho de contar con una vacuna no garantiza el final de la pandemia, y que será necesario llevar mascarilla durante bastante tiempo.

El epidemiélogo británico ha participado esta tarde en el XXIII Congreso Nacional del Instituto de la Empresa Familiar, que celebra el lobby empresarial español entre hoy y mañana martes de forma telemática. En una entrevista grabada, Nabarro ha advertido que el virus "no ha cambiado, sigue siendo extremadamente peligroso" y ha recordado que uno de cada veinte enfermos "padece una larga enfermedad".

"Todos debemos hacer lo posible por no contagiarnos, animamos a los Gobiernos a tratar de tener controlados los contagios sin llegar a un confinamiento total, los datos de mortalidad no han cambiado", ha subrayado. "Los casos han aumentado en septiembre y en octubre porque ha habido mayor movilidad, las oleadas dependen de como nos comportemos en sociedad", ha señalado.

"Es importante que los Gobiernos expliquen bien que es este virus, no somos más fuertes que este virus, de nosotros depende defendernos de él, no hay elección", ha insistido Nabarro. "Los Gobiernos tienen que comunicar claramente a la población lo que hay que hacer para no contagiarse, mascarillas, higiene, aislamiento".

El científico ha recordado que el mero hecho de tener una vacuna "no quiere decir que todo el mundo se vaya a curar, debemos aprender a vivir con la amenaza constante de este virus". Nabarro ha advertido que debemos contar "con que el virus va a permanecer entre nosotros, tendremos que llevar mascarilla y ser muy cuidadosos con la higiene durante bastante tiempo", ha lamentado. "Es mejor hacer planes para convivir con este virus que imaginar que, de alguna manera, va a desaparecer".

Josep Baselga, Director Mundial de I+D del Área Oncológica de AstraZeneca, ha participado también en este foro, en el mismo día en el que se han publicado datos positivos sobre la investigación de la vacuna en la que trabaja la farmacéutica AstraZeneca. "Hoy hemos anunciado que en un estudio sobre pacientes mayores nuestra vacuna tiene una respuesta inmunológica muy potente", ha indicado, pero ha apuntado que todavía hay demostrar que es efectiva al 100%.

"Hay un sentimiento de desconfianza por una parte de la población hacia las vacunas, creo que hay una preocupación absolutamente razonable y el entorno de la vacuna que se ha politizado no ha ayudado", ha comentado sobre la percepción de desconfianza de parte de la población hacia las vacunas. "No vamos a proponer una vacuna hasta que no tengamos una evidencia clarísima de su eficacia y seguridad", ha enfatizado. "Pfizer ha hecho un manifiesto, nosotros también, ante cualquier evidencia de efecto secundario paramos los estudios de forma voluntaria", ha dicho.

Fernando Rodríguez-Artalejo, Catedrático y Director del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid, ha incidido sobre la necesidad de usar mascarilla y mantener distancia social. "En cierto modo ya tenemos una buena vacuna, la mascarilla", ha dicho. "Cuando la usamos efectivamente y mantenemos distancia las infecciones bajan mucho".

Ignacio de la Torre, Socio y Economista Jefe de Arcano, ha recordado que este año la economía española se ha hundido tanto como en el periodo de Guerra Civil, pero "la buena noticia", ha indicado, es que previsiblemente se recuperará en dos años y medio.

"La buena noticia es que el año que viene será mejor, las oleadas serán menos intensas y se irá normalizando, en dos años y medio recuperaremos el peso perdido; la recuperación en dos años y medio también se plasmará en datos de empleo, la tragedia en ese sentido será menor que la de 2008", ha opinado.

En opinión del socio de Arcano habría que haber realizado bajadas temporales de IVA, ya que es una medida que "ayuda a que el golpe en la economía sea reducido, como han hecho alemanes y británicos". También ha apostado por impulsar el sector promotor constructor, que podría generar "mayor empleo si se aprueban programas de financiación con avales públicos, volver a construir 200.000 casas al año en España".