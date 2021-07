El aumento considerable de contagios en las últimas semanas y la IA a dos semanas disparada entre los menores de 30 años ha provocado que las Comunidades Autónomas reaccionen e implanten nuevas restricciones. Ante la falta de una ley de Pandemias -que el Gobierno prometió hace más de un año- cada comunidad cuenta ahora con medidas diferentes para contener la rápida propagación que se está produciendo entre otras cosas por la variante india y la vulnerabilidad de los grupos que aún no están vacunados.

El sistema autonómico y la autogestión sanitaria de cada región dibujan un mapa diferente en el país de limitaciones, que varían en función de la gravedad de los datos de cada zona. Las nuevas medidas están enfocadas sobre todo en el control de la transmisión en el ocio nocturno.

Madrid

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que de momento no se contempla la implantación de nuevas restricciones. De este modo, Madrid continúa con el cierre del ocio nocturno a las 3:00 horas y el consumo en interiores seguirá estando sujeto a las mismas normas: prohibido bailar y consumir en barra.

El objetivo ahora está en continuar con la vacunación y concienciar a los jóvenes sobre la importancia de seguir respetando las medidas de prevención. En la hostelería, el cierre es a la 1:00, con el consumo en barra prohibido, el aforo a la mitad en interiores con mesas de un máximo de seis personas y de ocho en las terrazas.

Cataluña

El presidente, Pere Aragonés adelantó que esta semana se harían públicas las nuevas restricciones. Estas conllevan el cierre de los interiores en el ocio nocturno. Aquellos bares, pubs y discotecas que no tengan espacio al aire libre deberán cerrar. Además, se exigirá la realización de un test o la pauta de vacunación completa a los asistentes de eventos que alberguen más de 500 personas.

En la hostelería, se restablece el consumo en barra, con una separación interpersonal de metro y medio. Se limita a seis personas el número máximo de comensales por mesa en interiores y diez en exteriores, a menos que pertenezcan a la burbuja de convivencia. Las reuniones en espacios privados ya no están limitadas, pero se recomienda que no pasen de diez personas.

El Govern se está planteando pedir el toque de queda, a expensas de lo que diga el informe de los servicios jurídicos de la Generalitat. Cataluña ya ha comenzado con la vacunación del grupo de edad de entre los 16 y los 29 años.

Valencia

La Generalitat ha endurecido las medidas. Se suspende temporalmente el ocio nocturno. Estos locales solo podrán funcionar como restaurantes hasta las 00:30. A esta misma hora se ha establecido el cierre de la hostelería. Además se ha prohibido la venta de bebidas alcohólicas desde las 20:00 hasta las 7:00.

Los aforos se reducen en el interior, con un 50% del total y un máximo de seis personas por mesa, además de 2 metros de distancia entre agrupaciones de mesas. En las terrazas, se mantiene el cien por cien del aforo, con máximo de diez personas por mesa y 1,5 metros entre cada agrupación. Está prohibido el uso de barra.

El Gobierno regional ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia que permita el toque de queda de 1:00 a 6:00 en aquellas localidades que se encuentren en una coyuntura de riesgo extremo.

Andalucía

La Junta ha decidido mantener las restricciones que están vigentes desde finales de mayo. El Gobierno andaluz advierte que en el caso de que los datos empeores se estudiarán "medidas dolorosas". De momento, el ocio nocturno puede abrir hasta las 2:00 y la hostelería hasta la 1:00.

En los municipios en nivel 1 de alerta, el aforo en la hostelería puede ser de hasta el 75% y máximo ocho personas por mesa en interiores. En exteriores las mesas pueden ser de hasta 10 personas y la ocupación se permite al 100% de la capacidad. El consumo en barra está permitido y hay que mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros entre personas.

Asturias

La actividad de los locales de ocio nocturno queda suspendida en interiores como mínimo hasta el 26 de julio. Sin embargo en exteriores sigue abierto hasta las 3:00, ya que no se ha emitido ningún comunicado al respecto. Por su parte, la hostelería sigue con la hora de cierre a la 1:00.

Aragón

La región se encuentra en el nivel 2 de alerta. El cierre del ocio nocturno se adelanta a las 00:30 y el de la hostelería a las 23:00 tras la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Se reduce el aforo a seis personas en interior con un 50% y de diez en el exterior con el 100%. No se permite el consumo en barra ni el uso de las pistas de baile.

La comunidad se ha visto obligada a adelantar la vacunación de los jóvenes.

Baleares

El Gobierno balear ha prohibido la venta de alcohol en comercios y gasolineras a partir de las 22:00 con el objetivo de reducir los botellones. Se mantiene inactiva la actividad de salas de fiesta y de baile. En las localidades más turísticas se han implantado medidas especiales, limitando el aforo máximo a 100 personas en interiores y a 200 en exteriores.

En el ocio nocturno las personas podrán estar sentadas en mesa, con seis personas en interior y diez en exterior, hasta las 2:00. No se permite el baile ni en interiores ni en exteriores. Sigue suspendida la actividad de discotecas, salas de fiesta y de baile.

En cuanto a la hostelería, no hay límite de núcleos de convivencia en las mesas pero sí de personas: seis en interiores y doce en terrazas. La hora de cierre es a las 2:00. Además, se elimina la limitación de personas en las reuniones sociales. No obstante, el Govern recomienda diez personas en interiores y quince en exteriores.

Canarias

La isla de Tenerife se encuentra en el nivel 3 de alerta, siendo la que más contagios tiene del archipiélago. En el nivel 2 están Gran Canaria y Fuerteventura. El resto se sitúan en el 1. La apertura del ocio nocturno solo está permitido en estás últimas, con el cierre a las 2:00, la obligación de permanecer sentados y la inoperancia de las pistas de baile.

En cuanto a la hostelería, hasta el nivel 4 incluido, en exteriores, se podrá mantener un aforo al 75%, con seis comensales por mesa, y abrir en interiores, donde el aforo se reduce al 40%, elevable al 50% en caso de que un mínimo del 10% de los usuarios tengan la pauta de vacunación completa. Es decir, igual que en el nivel 3 de alerta.

Además, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha emitido un informe favorable a la solicitud del 'toque de queda' para las islas en nivel 3 y 4 entre las 00.30 y 06.00 horas para evitar aglomeraciones.

Cantabria

La comunidad cántabra fue de las primeras en dar marcha atrás y retomar las restricciones del ocio nocturno. La Consejería de Sanidad prevé que esta semana la región subirá al nivel 2. Aunque el consejero ha señalado que impondrán las restricciones independientemente del nivel en el que se encuentre.

No hay restricciones a la hora de cierre de la hostelería, que puede abrir hasta la hora que marque su licencia. Sí se mantiene la reducción de aforos en bares y restaurantes en función de la situación epidemiológica: casi todo el territorio está en el nivel 1 del semáforo de riesgo, que permite seis personas por mesa en interiores y diez en terrazas

De momento, se ha cerrado el ocio nocturno en 16 municipios, incluido Santander.

Castilla-La Mancha

La comunidad manchega ha descartado adoptar nuevas medidas. Los locales de ocio nocturno pueden seguir abiertos hasta las 3:00, con un aforo del 75% en interior y del 100% al aire libre. Este último es el único en el que está permitido el baile, siempre y cuando se respete la distancia de seguridad.

Tampoco están limitadas las reuniones. Los bares deben cerrar a la 1.00 y como mucho se pueden reunir diez personas por mesa tanto en interiores como en exteriores. El Gobierno permite eventos multitudinarios de hasta 1.000 personas.

Castilla y León

La alta incidencia entre los jóvenes ha supuesto el cierre del ocio nocturno a las 2:00, prohibiendo el consumo en barra y las pistas de baile. Se limita el número de personas por mesa a diez con un aforo máximo de un tercio y se cierran las peñas.

Bares y restaurantes pueden servir en el interior hasta la 1.00 y en exteriores hasta las 2.00. Tanto dentro del local como en la terraza se pueden reunir hasta diez comensales por mesa.

Extremadura

La región no ha puesto en marcha nuevas medidas pero sí limita las reuniones privadas a un máximo de diez personas. El cierre del ocio nocturno sigue siendo a las 3:00, estando permitido el consumo en barra siempre que haya distancia de seguridad de metro y medio.

Se establecen las 3.00 como hora de cierre de la hostelería, donde se permiten seis personas por mesa en interiores y diez en terrazas. Las medidas han sido ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Ya no hay cierres perimetrales de municipios.

Galicia

La Xunta solo permite el ocio nocturno en los municipios en riesgo medio-bajo, exigiendo un certificado de vacunación completa o una PCR negativa 48 horas antes para poder acudir en las zonas de riesgo medio. Los pubs y las discotecas pueden abrir hasta las 3:00, con un aforo del 50% en interior y del 100% en el exterior.

El Gobierno gallego ha suspendido el toque de queda salvo en los municipios con una incidencia superior a 500 casos por 100.000 habitantes en catorce días o a 200 en siete días. Ahora mismo no hay municipios cerrados perimetralmente. Ya no se aplican los límites en el número de personas para encuentros privados en interiores y exteriores ni la prohibición de reuniones entre no convivientes entre la 1.00 y las 06.00.

La hostelería puede abrir hasta la 1.00, siempre que los establecimientos coloquen medidores de CO₂. Se mantienen los grupos hasta seis personas en interior, pero se amplía hasta quince en terrazas.

Además, el Gobierno autonómico pedirá a los ayuntamientos que precinten las playes y los parques en horario nocturno para evitar los botellones.

Murcia

El ocio nocturno está suspendido en interiores. En exteriores está permitida bajo las mismas condiciones que la hostelería, es decir, con un máximo de diez personas por mesa y con el cierre a las 2:00.

La región ha impuesto una limitación de actividades no esenciales, como la hostelería, desde la 2.00 hasta las 6.00. Se permiten seis comensales por mesa en bares y restaurantes en interiores y hasta diez en exteriores. El TSJ de Murcia autorizó que las reuniones se limiten a diez personas no convivientes en las reuniones privadas.

Navarra

La Comunidad foral ha adelantado el cierre de las discotecas y de los bares especiales a la 1:00. Hasta ahora, las discotecas podían abrir hasta las 4:00 y los bares especiales hasta las 2:00. Esta medida se revisará pasados 15 días de su implantación.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha rechazado el toque de queda que quería aplicar el Gobierno navarro. Tampoco se aplica cierre en ningún territorio y ya no hay límites a las reuniones privadas. En bares y restaurantes se pueden reunir hasta seis personas por mesa en interiores y un máximo de diez personas en las terrazas. La hostelería debe cerrar a la 1.00.

País Vasco

El Comité Asesor del Plan de Protección Civil (LABI) continúa con las mismas restricciones desde el 19 de junio. El lehendakari, Iñigo Urkullu aconseja utilizar la mascarilla en todo momento. Sigue la prohibición de los botellones. El cierre del ocio nocturno se mantiene a las 2:00.

Los bares y restaurantes cierran a las 02.00 desde el sábado 19 de junio, con un máximo de seis personas por mesa en interiores y exteriores. El aforo en interiores es del 50%.

La Rioja

La Rioja se mantiene en el nivel 2 de alerta y prosigue con las mismas restricciones. La hostelería cierra a las 2:00 y se recomienda un máximo de 6 personas por mesa. El aforo puede ser del 75% en el interior y sin limitaciones en el exterior, con la recomendación de seis comensales por mesa. También puede abrir el ocio nocturno.

En toda la comunidad se recomienda un máximo de seis personas en las reuniones sociales, pero no es una obligación. La mayoría del territorio riojano se encuentra en nivel 2 de alerta.

Ceuta y Melilla

En Melilla el cierre del ocio nocturno es a las 2:00 y es necesario un registro de clientes a partir de las 00:30. Puede haber un máximo de seis por mesa en interior en bares y restaurantes y ocho en exterior. Por su parte, Ceuta permite la actividad nocturna hasta las 2:30. Bares y restaurantes pueden abrir hasta las 02.00 y los comensales pueden ser un máximo de seis por mesa en interior y ocho en exterior.