El mapa de todos los brotes activos en España: Huesca y Lérida reactivan las alarmas

Durante las últimas 24 horas, en España se han producido un total de 108 nuevos contagiosde coronavirus.Si bien parece que la inmensa mayoría de nuestro país ha dejado la pandemia atrás, el virus sigue presente y está apareciendo en pequeños brotes que por el momento están controlados, según las autoridades sanitarias.

No obstante, uno de ellos, localizado en Huesca, ha obligado a las autoridades de Aragón a retroceder a la fase 2 a cuatro comarcas, lo que pone de relieve la importancia de no bajar la guardia ante la covid-19. Estos son los brotes presentes en nuestro país a día de hoy.

Aragón

Uno de los brotes que más preocupa sin duda alguna es el de Huesca, que ha obligado a las autoridades sanitarias de Aragón a devolver a la fase 2 de la desescalada a un total de cuatro comarcas: Caspe, La Litera, Bajo Cinca y Cinca Medio. Tres de ellas retrocedieron de fase ayer, mientras que Caspe lo ha hecho este martes. En total, ya son casi 80 los contagios detectados en los últimos tres días, de los cuales al menos 47 de ellos han sido identificados durante la jornada del martes.

Todos estos brotes están relacionados con la recogida de la fruta, ya que las cuatro comarcas son zonas de producción frutera que durante esta época del año aumenta su población por la llegada de temporeros. De hecho, uno de los epicentros de estos brotes ha sido localizado en la empresa frutícola de Zaidín. Las autoridades sospechan que el coronavirus se ha podido propagar debido a una fiesta en la que participaron algunos jóvenes trabajadores.

Además, hay otro foco importante en las localidades de Binéfar y Monzón. El último foco identificado en Caspe, que cuenta con 11 contagios, también está vinculado a un grupo de tempreros que trabajan en la campaña de la fruta y que vivían juntos en tres domicilios. De momento, todos los casos detectados están en cuarentena obligatoria.

Cataluña

Según explicaba este lunes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, existía el riesgo de que los brotes en Aragón, ubicados en una zona límitrofe con Lérida, pasaran a esta provincia catalana.

Si bien no ha ocurrido exactamente así, este martes se ha detectado un brote en una residencia de ancianos localizada en Castrillón de Lleida, donde al menos 18 personas están afectadas, de las cuales 13 son residentes y cinco son empleados, según datos ofrecidos este martes por la Conselleria de Salut de la Generalitat. La portavoz del Govern catalán, Meritxell Budó, cree que este brote es "independiente" del detectado en Aragón, que ha obligado a dar marcha atrás y retroceder a la fase 2 de la desescalada en tres comarcas de Huesca.

Budó ha dicho que "no está sobre la mesa" restringir la movilidad entre ambas comunidades autónomas, si bien ha reconocido que existe el "riesgo" de que personas que hayan estado en esas comarcas oscenses hayan viajado luego a Lérida. "Como que es un riesgo que está sobre la mesa, estamos encima de él para controlarlo", ha garantizado.

Más allá de la residencia, en Lérida también están aisladas un total de 42 personas en el Hotel Rambla, en la ciudad. La mayor parte de ellos también son temporeros y por el momento hay siete positivos por covid-19. Otro grupo de temporeros también se ha visto afectado en la granja escuela La Manreana de Juneda, en las afueras de Lérida, donde al menos se han producido 24 contagios.

Por otro lado, también se ha identificado un brote en la localidad de La Garrotxa, en la provincia de Girona. Por el momento no se sabe cuántos positivos hay, si bien todos forman parte de la misma empresa.

Navarra

Navarra está muy pendiente del repunte de casos que ha registrado en los últimos días tanto en el norte de la región y en la comarca de Pamplona, ambos vinculados a varias reuniones familiares. Después de que este lunes se contabilizasen de golpe 21 positivos, este martes se han registrado uno más vinculado a ese brote, de acuerdo con el último informe del Ministerio de Sanidad.

Según ha establecido la consejera de Salud del Gobierno de Navarra, los nuevos contagios van surgiendo gracias al rastreo de contactos. "No creo que haya mucho riesgo asociado a este brote, pero es cierto que hasta que no haya pasado un período de incubación, lo ideal serían dos, no podemos lanzar las campanas al vuelo", aseveró el doctor Simón este lunes sobre el brote.

Canarias

En Canarias se ha detectado un foco en Fuerteventura, donde la llegada de dos pateras interceptadas por las autoridades ha permitido detectar al menos 31 contagios en los últimos días.

Al menos 17 proceden de la última patera que llegó a la isla el pasado 18 de junio, con 31 personas a bordo procedente de El Aaiún, en El Sáhara. Otros 14 positivos proceden de otra embarcación, detectada esta vez el pasado 14 de junio. Todos los casos detectados han resultado ser asintomáticos y se encuentran en cuarentena.

Andalucía

En Andalucía hay varios posibles brotes que están en el punto de mira de las autoridades. Uno de ellos se encuentra en Algeciras, donde hay tres positivos y más de 16 personas en cuarentena después de que la Policía detectase un brote en un hostal de la localidad, donde uno de los huéspedes falleció por culpa de la enfermedad.

En Málaga, por otro lado, se Por su parte, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha notificado un clúster —agrupación de casos que se dan en un mismo lugar y tiempo— en el centro de acogida, emergencia y derivación de la Cruz Roja en Málaga. El departamento que dirige Jesús Aguirre expone en un comunicado que nueve personas han dado positivo y que 100 de sus contactos estrechos permanecen bajo seguimiento activo, por lo que deberán guardar cuarentena durante dos semanas.

En Cádiz, por otra parte, un sargento del acuartelamiento Camposoto de San Fernando dio positivo por coronavirus el pasado sábado, por lo que otros 30 militares que han estado en contacto con él se han puesto en aislamiento para evitar el contagio de la enfermedad. Por último, en Granada se está vigilando de un pequeño 'clúster' de unos 16 positivos por el momento.

Galicia

En Galicia se ha producido un pequeño repunte de casos en la la comarca de A Barbanza, donde se encuentran las localidades de Ribeira y A Pobra, donde se han llegado a investigar más de 100 posibles casos. Por el momento se han identificado 9 positivos.

El primero de esos contagios fue el de la hija de una persona que regresó a Galicia tras haber estado en Brasil durante "un tiempo" y que tomó un vuelo de vuelta desde el país sudamericano a Lisboa sin que presentase síntoma alguno.

Extremadura

El municipio cacereño de Navalmoral de la Mata cuenta por el momento con 16 contagios de covid-19, que por el momento no se consideran un brote propiamente dicho porque todos los casos pertenecen a dos núcleos familiares. Se trata de unidad de convivientes con muchos miembros, lo que "no quiere decir familiares", que están llevando a cabo el aislamiento en "un par de domicilios", la mayoría asintomáticos y algunos con "síntomas leves relacionados con la esfera digestiva y algo de fiebre".

Así lo ha asegurado el consejero de Sanidad José María Vergeles, quien ha insistido en que hasta ahora no hay transmisión comunitaria, por lo que "no es un brote". En cualquier caso, el abordaje es el mismo, que pasa por detectarlo cuanto antes, estudiar toda la red de contactos y aislar a las personas para que no se contagien.

Por otro lado, al menos tres residencias de mayores tienen a unas 22 personas aisladas, 18 de ellas en Los Pinos de Plasencia. Las otras dos residencias afectadas son DomusVi de Badajoz y Virgen De La Montaña, de Casar de Cáceres, con dos personas aisladas en cada caso.

Murcia

En Murcia, la consejería de Salud vigila un foco de nuevos casos confirmados en los últimos días, vinculados a los pasajeros de un vuelo procedente de Bolivia y que ha provocado, al menos, 17 contagios. Se trata de tres personas que al llegar a España tendrían que haber guardado una cuarentena, algo que incumplieron, e hicieron vida normal en Murcia y Cartagena, donde han contagiado a varias personas, aunque no se han registrado casos en entornos laborables

País Vasco

Se trata de la residencia de mayores de las Siervas de Jesús en Bilbao y está relacionado con el foco registrado hace casi dos semanas en el hospital de Basurto (Bilbao). El diario 'El Correo' sostiene que estos contagios se produjeron después de que una persona de esta residencia visitara a un enfermo en el centro hospitalario.