Una madre y su hijo con Down infectados por Covid-19 logran reunirse en un mismo hospital

Los madrileños hospitales Gregorio Marañón y La Princesa y el Summa 112 han conseguido reunir, en el mismo centro y en la misma habitación, a una madre y su hijo adulto con Síndrome de Down infectados por coronavirus. Una más de las historias extraordinarias que suceden estos días en una ciudad donde hay 42.450 casos positivos por la Covid-19. Desde el inicio de la pandemia, han fallecido 14 personascon Down y alrededor de 80 permanecen hospitalizadas en toda España.

Las cifras las aporta a Vozpópuli Agustín Matía, gerente de Down España quien, señala, la emotiva historia de reagrupamiento familiar hoy desvelada por el Gregorio Marañón se reprodujo también hace unos días en otro hospital madrileño, en este caso del grupo privado Quirón.

Bulo en redes sociales

Antes, explica Matía y también en Madrid, se produjo una situación familiar en un hospital del privado grupo Quirón y, en días anteriores, tuvieron constancia del caso de David, un hombre de 40 años que fue ingresado en un centro sanitario del grupo HM en Móstoles. Precisamente a raíz de ese caso, Down España tuvo que desmentir un bulo en redes sociales relativo a que no se estaba admitiendo a personas con Down en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs) de los hospitales.

Lo cierto, indica Matía, es que en estos días de confinamiento la red de asociaciones de la federación que encabeza se está volcando en la atención al colectivo. "Se está atendiendo a distancia a las familias como nunca", precisa. Tirando mucho de las tecnologías, una forma de trabajar que asegura les servirá de aprendizaje en un futuro.

No hay más infectados en personas con Down

En lo relativo a la salud de las personas con Down, unas 35.000 en España, en relación a la Covid-19, Agustín Matía explica que han preocupado y mucho los casos de contagio en entornos familiares. Además, han sufrido falta de recursos y de test de diagnóstico, como el resto de la población lo que ha complicado la situación.

Aunque los datos de los que disponen son de recuento propio, por eso dice que hay que tomarlos con cautela, la entidad indica que, cuando surgió la crisis sanitaria, preguntaron a los médicos si el coronavirus tendría mayor prevalencia en las personas con Síndrome de Down, "porque la apariencia indicaba que podía ser así".

Ya al inicio de la emergencia sanitaria los médicos dijeron a las familias de personas con Down que no se estaba viendo una mayor incidencia de contagios, al menos de forma generalizada.

Sin embargo, los médicos, ya al inicio de la emergencia sanitaria, les dijeron que no se estaba viendo una mayor incidencia de contagios, al menos de forma generalizada. Es más, los facultativos han visto algún factor sorprendente: "se esperaba que en las personas inmunodeprimidas el factor de gravedad fuera mayor y, sin embargo, también en las personas con Down, precisamente ha hecho que la enfermedad haya sido más leve".

En el caso de los niños, les preocupaba el tema de las cardiopatías, que afectan a un porcentaje elevado de menores con Down, "pero si están tratadas, que es lo habitual en estos momentos, tampoco ha habido mayor problema".

Matía sí apunta a los problemas registrados en residencias o centros de día donde viven personas con Síndrome de Down y discapacidad intelectual. "Ha sido la misma situación que en residencias de tercera edad, quizá no tan exagerada. Si esto no hubiera sido una epidemia en plan oleada, en muchos casos se leshubiera atendido mejor, con más prevención o la posibilidad de hacerse pruebas. Porque en adultos mayores en entornos más normalizados, no ha habido tantos casos. Todo, siempre, con datos muy parciales".

Un encuentro en el Gregorio Marañón

Desde el madrileño hospital Gregorio Marañón trasladan la emotividad del encuentro entre una madre y su hijo enfermos por coronavirus. Según detallan, la madre fue la primera en ingresar en este centro sanitario con una neumonía provocada por el virus. Su hijo, se quedó a cargo de un familiar pero, finalmente, comenzó a presentar también síntomas de la enfermedad y su estado empeoró. Se le trasladó entonces al Hospital de La Princesa, donde acabó hospitalizado.

Cuando se supo que ambos estaban ingresados en sendos hospitales, muy cercanos entre sí, se activó un protocolo de coordinación para que el chico fuera trasladado con su madre al Gregorio Marañón donde, indican desde el centro, se hicieron los trámites para que pudieran estar juntos en la misma habitación.

El madrileño Hospital Universitario de La Princesa cuenta con una Unidad de Síndrome de Down, referente en toda España.

El traslado, organizado desde La Princesa, fue llevado a cabo por el Summa 112. Según informan desde los centros sanitarios, madre e hijo están ya hospitalizados en el Gregorio Marañón donde "reciben atención especializada, atención médica y de enfermería, y pueden estar juntos cuidando el uno del otro".

El madrileño Hospital Universitario de La Princesa cuenta con una Unidad de Síndrome de Down, referente en toda España. Se creó en 2005 y la dirige el doctor Fernando Moldenhauer. En el servicio se atiende las necesidades específicas de más de mil madrileños con Down.

Test de detección para personas con discapacidad

Con el comienzo de la pandemia organizaciones como Plena Inclusión Madrid pidieron test de detección para las personas con discapacidad intelectual y quienes les atienden. La entidad explicó que cerca de 2.000 personas están siendo atendidas en las residencias y viviendas del movimiento asociativo en Madrid y subrayó que muchas de ellas son mayores con grandes necesidades de apoyo "que requieren de atención y contacto individual y permanente, incluso en circunstancias normales".

Según Plena Inclusión, disponer de las pruebas facilitaría la puesta en marcha de "protocolos y estrategias de aislamiento, incrementar la seguridad de los profesionales y los residentes y optimizar los recursos humanos disponibles, en los que se van produciendo cada vez más bajas".