Los técnicos de laboratorio piden vacunarse: "Estamos en contacto directo con el virus"

La vacunación de sanitarios en primera línea frente al coronavirus está generando no pocas complicaciones. A las quejas por la falta de vacunas, las denuncias por quienes se cuelan en las listas o las denuncias por errores o discriminación en los turnos entre los propios sanitarios, se suma la incertidumbre de cuándo le tocará a colectivos que, sin estar en contacto directo con los pacientes contagiados, sí lo están con el virus. Es el caso de los técnicos de laboratorio de hospitales públicos que todavía no han sido inmunizados. Además, desde los laboratorios privados piden que también se les considere grupo preferente y no se produzcan agravios comparativos con sus compañeros.

De acuerdo con la Estrategia de Vacunación, este personal se incluiría en el grupo 2, -personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario- ya que, en este apartado, figuran quienes prestan servicio en instalaciones donde "se toman y manipulan muestras que potencialmente pueden contener virus viables".

Sin embargo, por delante van otros compañeros, explica a Vozpópuli desde el Hospital de Salamanca, donde trabaja, Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación Española de Técnicos de Laboratorio (AETEL), que representa a los Técnicos Superiores de Laboratorio Clínico y Biomédico y a los Técnicos Superiores de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico.

"A nosotros todavía no se nos ha vacunado, al menos en Castilla y León, porque me consta que en Andalucía o Cantabriaalgunos compañeros ya están inmunizados. Depende de la comunidad", indica el dirigente de la asociación. Juan Carlos Rodríguez recuerda que, antes que a ellos, la estrategia especifica que van sus compañeros que están en contacto directo con pacientes covid -urgencias, plantas covid, UCI, reanimación, quirófanos...- pero, advierte, aunque tienen una protección diferente a quien maneja pacientes positivos, su colectivo está "en contacto directo con el virus".

Los retrasos cambian los planes

En cualquier caso, Rodríguez se muestra paciente y, además, recuerda los retrasos que se están produciendo en el suministro de vacunas a las regiones. En Castilla y León, primero, señala, se debe acabar con las vacunaciones en las residencias en una comunidad, con una población muy envejecida y donde hay muchos centros sociosanitarios. "De momento no se nos ha vacunado y no sabemos cuándo nos tocará", añade.

Subraya, eso sí, los malísimos datos de su comunidad autónoma. "Aquí se han suspendido todas las vacaciones y días libres; estamos otra vez de analíticas y pruebas que no damos abasto. En Salamanca, hemos tenido otra vez que pedir ayuda al laboratorio de la Universidad. Estamos casi peor que en la primera ola. Así que sólo queda confinar", asevera.

Los privados piden su turno

Este lunes la Asociación Nacional Empresarial del Laboratorio de Análisis Clínico (ANLAC) se dirigía por escrito al Ministerio de Sanidad y a los titulares de las consejerías de Sanidad para pedirles que el personal que presta servicio en los establecimientos del sector sea incluido en los procesos de vacunación "con la prioridad que les corresponde como personal sanitario expuesto al contagio".

"Nuestra pretensión no es vacunar a nuestro personal antes que a sus homólogos de la sanidad pública. Lo que pedimos es que se tengan en cuenta los laboratorios de análisis clínicos para que sean incluidos, cuando corresponda", señalan desde ANLAC a Vozpópuli. "Sería una discriminación que les vacunaran a ellos antes que a nosotros", puntualiza Juan Carlos Rodríguez desde AETEL .

ANLAC insiste: pese a las peticiones realizadas -y a haber comenzado ya la vacunación del grupo 2-, ninguna autoridad sanitaria, ni nacional ni autonómica, salvo la Comunidad de Madrid, ha contactado oficialmente con los laboratorios de análisis clínicos privados para poder materializar la vacunación de su personal, lo que está generando "gran preocupación entre el sector", se quejan.

Sin fecha de vacunación

Una preocupación que va en aumento, aseguran, cuando alguna de las contestaciones recibidas pospone esa inmunización "a un futuro indeterminado". Desde ANLAC se considera que el personal que debería ser vacunado "es todo el que presta servicios en los laboratorios, ya que se produce afluencia a sus instalaciones de pacientes potencialmente contagiados".

Desde los laboratorios privados indican que de no vacunarles "se estaría produciendo un trato discriminatorio"

No obstante, reconocen, dentro de que todos son prioritarios, "tendrían mayor urgencia los administrativos que están en contacto con el paciente, el personal de toma de muestras, el que posteriormente las manipula y los que recogen y tratan los residuos generados".

"Teniendo en cuenta estas circunstancias, no se entendería la no inclusión de estas personas con la prioridad que les corresponde con independencia de que presten servicio en operadores privados", indican. De no vacunarles, señalan, "se estaría produciendo, además de un trato discriminatorio, una quiebra importante en el proceso de inmunización del personal sanitario frente a la covid-19".