Por qué se está empezando estudiar la eficacia de fármacos como el ibuprofeno contra el virus

Hace tiempo que ha quedado claro que la enfermedad que causa el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 no es una simple infección respiratoria. Como se ha ido descubriendo con el paso del tiempo, la covid-19 es una enfermedad que va mucho mas allá. Uno de los efectos que más preocupa a la comunidad científica es la reacción de inflamación que desata en algunos pacientes graves, que terminan por desarrollar coágulos y hasta trombos que pueden provocar su muerte.

Esta semana, un estudio publicado en la revista Journal of Alzheimer's Disease explicaba con bastante claridad cómo funciona la enfermedad y por qué etapas pasan los pacientes infectados, que no sólo sufren daño en sus sitema respiratorio, sino también en el circulatorio y en el nervioso. De acuerdo con el documento, en la primera etapa, el daño del virus se limita a las células epiteliales de la nariz y la boca y los principales síntomas incluyen la pérdida transitoria del olfato y el gusto.

En la segunda, el virus desencadena un flujo de inflamación, llamado tormenta de citoquinas, que comienza en los pulmones y viaja por los vasos sanguíneos a través de todos los órganos del cuerpo. Esta tormenta de citoquinas lleva a la formación de coágulos de sangre que causan pequeños o grandes derrames en el cerebro.

Esta "tormenta de citoquinas" es la clave para poder controlar que un paciente grave con covid-19 tenga más o menos probabilidades de desarrollar un cuadro grave por coronavirus, ya que es la que provoca una inflamación generalizada que puede resultar especialmente peligrosa.

Reino Unido estudia el ibuprofeno

Es por ello que el uso de los antinflamatorios ha empezado a estudiarse en varias partes del mundo, ya que se estima que poder controlar la inflamación que causa la covid-19 puede marcar un antes y un después en la recuperación de los pacientes. Después de que el ibuprofeno fuera puesto en duda por parte de países como Francia al principio de la pandemia, ya que es creía que podía ser peligroso para los enfermos de covid-19, ahora un grupo de investigadores en Reino Unido está precisamente estudiando su utilidad como tratamiento para los hospitalizados por coronavirus.

Expertos del hospital Guy's & St Thomas' de Londres y de la universidad King's College, también en la capital británica, estiman que el fármaco puede ser utilizado para aliviar los problemas respiratorios de los pacientes y sacarlos de los ventiladores. En este ensayo, que lleva el nombre de "Liberate", la mitad de los pacientes recibirán ibuprofeno, además del cuidado habitual, según informan este miércoles los medios locales.

No obstante, en estas pruebas se utilizará una fórmula especial de ibuprofeno en lugar de las pastillas que se pueden comprar sin receta en las farmacias británicas. El ibuprofeno es recetado especialmente para los pacientes que padecen artritis. "Tenemos que hacer una prueba para mostrar que la evidencia realmente corresponde con lo que esperamos que pase", señaló Mitul Mehta, del King's College de Londres.

Otros antinflamatorios

No es el único estudio sobre la marcha en este campo, ya que un grupo de investigación español de la Universitat Rovira i Virgili (URV) publicó recientemente los resultados de un trabajo en el que concluyen que otros dos tipos de antiinflamatorios, uno de uso humano y uno de uso veterinario inhiben una enzima clave en la replicación y la transcripción del virus responsable de la Covid-19. Los resultados del trabajo han sido validados por la iniciativa Covid Moonshot que ha realizado estudios in vitro y ha evaluado su bioactividad. Los resultados se han publicado en la revistaInternational Journal of Molecular Sciences.El trabajo demuestra que un antiinflamatorio de uso humano y uno de uso veterinario -celecoxib y carprofen- inhiben una enzima clave en la replicación y la transcripción del virus responsable de la Covid-19. Esta enzima es la proteasa responsable de cortar dos polipéptidos, un tipo de moléculas producidas por el propio virus, y generar toda una serie de proteínas que son esenciales para su reproducción.