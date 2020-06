El INE registra 44.000 muertes de más durante la pandemia de coronavirus

El número estimado de muertes en España durante las primeras 21 semanas de 2020, hasta el 24 de mayo, ha sido de 225.930 personas, hasta un 24% más de las producidas durante el mismo periodo en 2019. Un repunte de exactamente 43.945 muertes que coincide justo con la pandemia del coronavirus y que recoge este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE) en un estudio donde combinan la información que reciben de los registros civiles junto con información histórica desde el año 2000 de la estadística de defunciones.

Estos datos contrastan de manera radical con las cifras oficiales proporcionadas por el Ministerio de Sanidad sobre las muertes por covid-19, que de acuerdo con su último informe, ascienden a un total de 27.127 fallecimientos desde el inicio de la epidemia. Es importante destacar que la cifra proporcionada por el INE incluye las más de 27.000 muertes oficiales, pero también muchas más que han pasado desapercibidas.

No obstante, al igual que ocurre con el famoso MoMo, el análisis del Instituto Carlos III donde se analizan las "muertes en exceso", esta estadística experimental del INE refleja fallecimientos "sin distinguir causas", por lo que advierten que no se puede "medir de forma exacta el impacto de la pandemia", aunque si "que se observa a un considerable aumento en el número de defunciones en España".

La semana más letal, la del 30 de marzo al 5 de abril

De acuerdo con el informe, la semana más negra de la pandemia fue la comprende del 30 de marzo al 5 de abril, fechas en las que se registraron un total de 20.575 muertes, hasta un 154,6% más que durante la misma semana de 2019. Por su parte, durante las semanas 12 a 16 (desde el 16 de marzo al 19 de abril) el incremento de defunciones fue siempre superior al 50%.

Por el contrario, durante la última semana estudiada, que abarca del 18 al 24 de mayo, el número de muertes fue de aproximadamente 7.470 personas, una cifra muy similar a la producida durante la misma semana en 2019, cuando hubo 7.429 fallecimientos.

A nivel geográfico, como era de esperar, el mayor aumento de muertes durante estas semanas coincide con las comunidades autónomas que mas impacto ha sufrido por culpa del virus. En particular, la Comunidad de Madrid registró un aumento de casi un 73% en comparación con el año anterior, seguida de Castilla La-Mancha, con un 58% más y Cataluña, con un 41%.

Por edades, tal y como explican desde el INE, el mayor aumento de defunciones se produce entre los mayores de 90 años -que suman con 12.824 muertes más, un 27,2% más que en el mismo periodo de 2019- y en los del grupo de edad de 85 a 89 años -con un aumento de 10.006 fallecimientos, un 25% más-.

Los datos del MoMo

Hace exactamente una semana, el sistema de monitorización de la mortalidad (MoMo) del Instituto Salud Carlos III, el sistema de vigilancia del exceso de fallecimientos del Ministerio de Sanidad citado anteriormente, sumó de golpe 12.205 personas a sus estadísticas, hasta sumar una cifra de 43.034 personas. Cuantía que se parece bastante a la que ha ofrecido el INE este miércoles.

No obstante, el estudio del INE presenta una ventaja sobre el MoMo, ya que éste último sólo cuenta con datos de los registros civiles informatizados, que no son todos los del país. Desde el INE han apostado por sumar los datos a través de la aplicación Inforeg, que cubre prácticamente todos los Registros Civiles del país. "Actualmente alcanza un grado de implantación y una estabilidad muy grande en todo el territorio nacional, ya que sólo un 6,4% de las defunciones no se grabaron en Inforeg en 2019", explican en una nota.

Por otro lado, también calculan un "coeficiente de expansión" que les permite corregir este 6,4% de registros que no tienen, obtenido a partir de comparativa histórica entre los datos de Inforeg y los que finalmente contabiliza el INE como defunciones.