Cómo Illa se ha convertido en el mejor 'aliado' de Ayuso en su gestión de la pandemia del coronavirus en Madrid

La popular Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha encontrado un aliado insospechado en el ministro de Sanidad, el socialista Salvador Illa. Lejos de "ensañarse" con la comunidad, como la propia presidenta dijo de Fernando Simón, que alertó sobre el aumento de casos y muertes por coronavirus en la región, el ministro apuesta por rebajar la tensión, incluso en contra de lo que piensan otros compañeros de su partido. Así cree que Madrid no debe perimetrarse y que, en general, lo hace tan bien como el resto de comunidades. Una defensa que causa sorpresa entre sindicatos y colectivos sanitarios que, por el contrario, muestran su preocupación por la evolución de la pandemia en la comunidad.

El ministro de Sanidad se ha convertido en el mejor aliado de la presidenta Díaz Ayuso. Este jueves, en una entrevista en Ser Cataluña y preguntado por las durísimas declaraciones del también socialista, Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha -en las que aseguró que un 80% de los casos de contagios de la comunidad les llegan "de la bomba radioactiva vírica que se plantó en Madrid"- Illa se desmarcó de su compañero de partido optando por la prudencia y evitando señalamientos.

Así, afirmó que, en la actualidad, primero, ve innecesario un confinamiento generalizado de la población, como sucedió en marzo, y en el caso de Madrid, tampoco ve viable un "confinamiento perimetral" por el aumento de los contagios. Eso pese a que, con datos del jueves, proporcionados por el Ministerio de Sanidad, Madrid ha vuelto a ser un día más la región con más casos detectados en el último día, con 1.200, acumulando en torno al 40% de los nuevos contagios y colocándose a la cabeza en comparación con el resto de las autonomías.

Ayuso acusa a Simón de ensañarse con Madrid

Con los datos sobre la mesa, Madrid reúne a un tercio del total de nuevos casos detectados. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) lleva días advirtiendo que le preocupa la expansión del virus en la región y achaca a la autonomía gran parte de los contagios y muertes por coronavirus registrados en los últimos días. Una inquietud que secunda el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien también ha mostrado su preocupación por el aumento de la incidencia del virus.

A Isabel Díaz Ayuso no le gusta el mensaje derrotista sobre lo que sucede en la comunidad. La réplica de Ayuso a las palabras de Simón no se hizo esperar. En su cuenta de la red social Twitter, la presidenta se quejaba esta misma semana: "Este ensañamiento con Madrid es injusto, desproporcionado y perjudicial para España. Si Madrid no se reactiva, España se hunde" afirmaba.

"Un buen trabajo en todos lados"

Este jueves, el ministro Illa ha acudido en la defensa de su gestión. O, al menos, no se ha ensañado, como diría la propia presidenta. Lejos de aumentar la tensión, el ministro, en la citada entrevista a Ser Cataluña, habló de que poblaciones importantes, como Barcelona o Madrid, son espacios donde las medidas para contener el virus "tienen que estar muy bien pensadas", pero, remarcó, en general, "se está haciendo un buen trabajo en todos lados". Incluida la Comunidad de Madrid se entiende.

Admitió que, aunque sí existe un incremento sostenido de casos de covid en todas las regiones -salvo Cataluña y País Vasco que caminan hacia la estabilidad y Aragón, en descenso- en caso alguno se puede comparar la situación con los meses álgidos de la pandemia como marzo y abril. Para el ministro, actualmente España está en un "escenario de control". Eso sí, subrayó que las comunidades deben detectar los casos "y actuar con velocidad y contundencia para romper las cadenas de transmisión".

Una visión mucho más benévola de la gestión que se realiza en la comunidad que la de otros socialistas que, como el presidente castellano-manchego Emiliano García Page, no han dudado en señalar a la región como culpable de los contagios en su región. Según Page, la comunidad es la responsable de "la bomba radioactiva vírica que se plantó en Madrid". Piensa que a Castilla-La mancha le irá "bien o mal" en función de que "se controle o se descontrole" Madrid.

Un hospital de pandemias innecesario

En Madrid, la oposición, tampoco da tregua a la presidenta popular por su gestión sanitaria. Hoy mismo Vozpópuli preguntaba a José Manuel Freire, médico y diputado socialista en la Asamblea de Madrid, sobre el futuro hospital de pandemias anunciado por la presidenta, uno de los proyectos estrella de la comunidad para hacer frente a la expansión del virus y cuyas obras arrancaron el pasado julio en Valdebebas. Freire insiste a este digital:"es un proyecto que no tiene ningún documento que lo justifique y que haya sido hecho público entregado a la Asamblea".

Además, lo ve "un disparate, una ocurrencia que se enmarca en el populismo sanitario de este gobierno que quiere imágenes visuales pero que no cuenta con los expertos para nada". La alternativa, en su opinión, y que indica ha expresado "cientos de veces" al Gobierno regional, es ampliar camas en las cercanías de los hospitales -como ha anunciado Cataluña que hará a través de 'hospitales satélite'.

Pero, sobre todo, señala el diputado socialista, "ese hospital no se va a poder abrir nunca porque los hospitales necesitan personal y este hospital no lo va a tener porque no hay posibilidad de sacar personal de la Atención Primaria ni de los otros hospitales en una situación de crisis".

Utilizar la crisis sanitaria en "clave electoralista"

Las palabras del ministro Illa respecto a cómo gestiona Madrid la crisis sanitaria también se escuchan con cierto recelo entre quienes, como los sindicatos o colectivos sanitarios, llevan semanas señalando que, lejos de estar bajo control, la situación de la región es, cuanto menos, para mantenerse a la expectativa. Según datos hospitalarios que baraja Vozpópuli centros sanitarios como el 12 de Octubre ya superan los doscientos hospitalizados por covid y tienen una veintena de pacientes en la UCI.

Desde la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) su vicesecretaria general, Ángela Hernández Puente admite que el número de casos de contagios registrados, parece estar en un "punto de inflexión" y que, según datos de incidencia analizados por la organización sindical, parece notarse una cierta desaceleración en el crecimiento de esos nuevos contagios.

Todo ello, claro está, a la espera de que el regreso de vacaciones no ejerza un efecto importante y de lo que pueda suponer el inicio del curso escolar. Ayer mismo, por cierto, la presidenta Díaz Ayuso sembraba la polémica al asegurar, en una entrevista en esRadio que, a lo largo del curso es probable que prácticamente todos los niños se contagien del coronavirus.

"Pedimos información clara y oficial"

La gestión de los gobiernos, tanto central como autonómico, está siendo "nefasta", apunta Hernández Puente quien sigue "echando de menos "una información clara y oficial con respecto a las medidas tanto a nivel autonómico como a nivel central, lo que redundaría en confianza ante las actuaciones en lugar de la sensación de que unos y otros usan la situación más en clave electoralista que de auténtica vocación de servicio con una gestión transparente y responsable que trate a la población como adultos".

"Tenemos unos excelentes profesionales sanitarios, pero no se puede seguir dejando todo el peso de la pandemia sobre sus hombros, hay que reforzarles con coordinación y liderazgo", señalan desde Amyts

Las quejas que le llegan de los profesionales, añade la médico, es que, aún sin tratarse de la misma situación del pasado marzo -"que esperemos que no llegue a reproducirse nunca, ya que fue muy dura en todos los sentidos" -es que están "abandonados a su suerte, en una especia de sálvese quien pueda que depende de la operatividad de sus gerentes. En el caso concreto de Atención Primaria en Madrid eso ha agudizado el desgobierno e incapacidad de sus gerentes".

La vicesecretaria general advierte, además, que "en una situación de estas características es vital ir por delante, con anticipación y no reaccionando a lo que va sucediendo. Tenemos unos excelentes profesionales sanitarios, pero no se puede seguir dejando todo el peso de la pandemia sobre sus hombros, hay que reforzarles y considerarles, todo ello con coordinación y liderazgo".