Los sindicatos se suman a la amenaza de huelga de los médicos por el "desprecio" a los sanitarios

Madrid se enfrenta a un otoño caliente. Si el pasado lunes, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) anunciaba una posible huelga si no les recibe la presidenta Isabel Díaz Ayuso para hablar de los problemas de la sanidad pública en la región, ahora son todas las organizaciones presentes en la Mesa Sectorial las que anuncian movilizaciones. Denuncian el "abandono y desprecio a los profesionales, por parte del Gobierno Regional". Advierten que si no te atiende sus reclamaciones, no descartan la convocatoria de paros parciales o totales.

Los cinco sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad -SATSE, CCOO, AMYTS, CSIT UNIÓN PROFESIONAL y UGT- han emitido un comunicado conjunto en el que anuncian la convocatoria de movilizaciones. El motivo, señalan, que no han avanzado en ninguno de los temas que quedaron en suspenso por causa de la pandemia del coronavirus y que la Consejería de Sanidad "no ha llevado a cabo el cumplimiento de compromisos adoptados entre ambas partes".

Entre los ejemplos que citan está la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales; el cumplimiento del acuerdo y la reconversión de los 10.100 contratos covid como plantilla estructural "para comenzar a paliar la infradotación de plantillas actual"; el nombramiento de personal interino pendiente, así como la reconversión del personal eventual en interino o un plan de choque para Atención Primaria.

Concentraciones en los centros sanitarios

De entrada, los sindicatos convocan a todos los profesionales a concentraciones en las puertas principales de los centros sanitarios, el martes 15 de septiembre -a las 12 horas- y el 21 de septiembre ante la sede de la Consejería de Sanidad. Advierten que, de no cumplirse los acuerdos y compromisos alcanzados, "procederemos al endurecimiento de las medidas de presión, en defensa de la sanidad pública madrileña y de las merecidas mejoras laborales del conjunto de los profesionales, sin descartar la convocatoria de paros parciales o totales".

Las organizaciones sindicales reiteran el colapso de la Atención Primaria. El pasado 18 de agosto, aseguran, solicitaron a la Consejería de Sanidad la elaboración de un plan de contingencia que, entre otras medidas, contemplara el aumento real de la plantilla, la contratación de los rastreadores de Salud Pública, la mejora de las condiciones laborales y salariales, la supresión de la burocracia no imprescindible o larealización periódica de PCR a los profesionales. Medidas sobre las que, critican, "a día de hoy no hemos obtenido ninguna respuesta al respecto".