Los hospitales de Madrid recobran "cierta normalidad" tras el paso de 'Filomena'

Los centros de salud y hospitales madrileños intentan recuperar una "relativa normalidad" tras los estragos causados por el temporal 'Filomena' en la región. La peor parte se la llevan los centros ubicados fuera de la capital, donde los accesos siguen siendo muy complicados y hay varios ambulatorios que permanecen cerrados. Con todo, los centros han procurado mantener la campaña de vacunación entre los sanitarios que, precisamente, ha arrancado este fin de semana.

Desde hospitales como La Princesa o La Paz, indican a Vozpópuli que la situación es de "relativa normalidad". Según información de la Consejería de Sanidad, se mantiene, en todos los casos, la actividad esencial o no demorable; se reprogramarán las citas de los pacientes o se realizará consulta telefónica a los que no han podido llegar a los hospitales. Algunos hospitales, precisan, han cancelado actividad programada y se ha avisado a los pacientes.

En La Princesa, por ejemplo, no ha habido que suspender intervenciones pero sí ha habido pacientes que no han podido llegar a las citas que tenían programadas. También se ha solventado la situación de aquellos pacientes que debían acudir a diálisis gracias a la ayuda prestada por los voluntarios que prestaron sus vehículos 4X4 y el Samur. Desde La Paz se señala a este digital que sus trabajadores están consiguiendo llegar al centro en metro, pero todavía queda algún profesional aislado que no ha podido acudir al centro por vivir en la sierra y permanecer aislado.

En estos días, ha sido extraordinaria la labor realizada por todos los sanitarios que, en muchos casos, se han visto obligados a doblar y triplicar turnos en los centros ante la imposibilidad de la llegada de relevo de compañeros a sus centros, en imágenes que han quedado para la historia.

La mitad de hospitales con problemas

Según el resumen de incidencias recogido por CCOO Sanidad Madrid entre sus diferentes delegados en los centros, más de la mitad de los hospitales de la Comunidad siguen con problemas de accesos "porque no está limpiando la nieve acumulada tras el paso, lo que supone muchas dificultades para la llegada de ambulancias y de mercancías". El domingo empezaron a hacerse los relevos a los profesionales que llevaban encadenando hasta cuatro turnos pero hay zonas de Madrid donde todavía no se ha podido normalizar al completo.

Citan el caso del Hospital Severo Ochoa de Leganés, donde hay problemas de acceso al hospital "y el parking está impracticable. Se ha abierto un camino desde el metro a la entrada principal y está lleno de hielo. No hay sal. El acceso de las ambulancias esta lleno de nieve. Hay problemas para que lleguen los pacientes que deben deslizarse", añaden. En este centro, según el sindicato, se ha suspendido la cirugía en dos quirófanos y no se están dando altas de pacientes mientras se valora su traslado a sus domicilios "por medios especiales".

Traslado al Isabel Zendal

En el Hospital de Alcalá de Henares, además de los problemas ocasionados por eltemporal y el incremento de pacientes covid, CCOO se queja de que se siguen trasladando enfermeras y TCAEs hasta el Hospital Enfermera Isabel Zendal, "dejando bajo mínimos las plantillas". Las camas de UCI de este centro, indican, están casi llenas.

En el Hospital del Tajo, en Aranjuez, "llevan tres días sin lavandería y la situación delencería está al límite. No pueden asear a los pacientes". En Getafe, detallan, se están dando problemas con la ropa: no entra nada en lencería desde el viernes.

En el caso del Hospital de Cantoblanco, el Ejército está intentando habilitar rutas con elhospital psiquiátrico Dr. Rodríguez Lafora (ubicado en la carretera de Colmenar Viejo) y poder garantizar el transporte de las dietas. Igualmente están habilitando rutas internas entre pabellones. Los traslados de los pacientes que se van de alta, que no son covid y que pueden valerse por sí mismos, se están llevando a cabo con voluntarios de 4x4. Lo mismo ocurre con el traslado de los profesionales.

En el Hospital Rodríguez Lafora, donde cuentan con la ayuda de la Unidad Militar de Emergencia (UME) para garantizar el acceso al centro, no existe fecha de inicio de vacunación, indican a Vozpópuli las mismas fuentes. Se están utilizando las furgonetas del transporte de pacientes para llevar y traer a los trabajadores desde un punto cercano de metro.

Durante el fin de semana, ha habido muchos problemas de suministro de comida en elHospital de Cantoblanco, apuntan las mismas fuentes. "Han estado aislados y tuvieron que suministrarles alimentos preparados en las cocinas del Hospital Rodríguez Lafora, que está a poca distancia. Los profesionales quedaron aislados y tuvieron que hacer hasta cuatro turnos seguidos", detallan.

Los sanitarios reciben las vacunas

Lo que, no sin mucha dificultad, han conseguido los centros sanitarios es que no cese la campaña de vacunación entre los profesionales. En La Princesa, donde los accesos a a Urgencias y la entrada principal ya están despejados, comenzaron a vacunar el pasado sábado, entre los profesionales de Urgencias y desde primera hora de la mañana.

CCOO Sanidad Madrid indica, por su parte, que los principales hospitales de la capital han podido iniciar la vacunación entre los sanitarios este pasado fin de semana. Así se ha hecho, también, entre el sábado y el domingo, en La Paz, el 12 Octubre o Puerta de Hierro, pero, puntualizan, la llegada de las vacunas en los centros situados en otras zonas fuera de la ciudad se ha retrasado con el temporal. Este lunes, según la misma información, se ha comenzado a vacunar en el Hospital de Getafe.

En cuanto a la vacunación frente a la covid, la Consejería de Sanidad explica que el SUMMA 112 está vacunando tanto en residencias como a su personal; se lleva a cabo también la administración de las dosis a profesionales en casi todos los hospitales y en el centro José Germain se ha vacunado a los pacientes y empiezan a administrar la vacuna al personal.

En el Hospital Puerta de Hierro, que inició la vacunación el sábado, se ha vacunado a 150 profesionales, indican desde CCOO. Hay quirófanos abiertos y preparados para operar si se requieren y, en el Hospital Niño Jesús, también se está operando a los pacientes que estaban citados (niños) que han acudido al centro.

Problemas en Atención Primaria

En Atención Primaria, según la Consejería de Sanidad, hay seis centros de salud cerrados: Campamento (en Madrid capital); centro de salud San Blas y Las Américas (en San Blas); Centro de Salud María Montesori, (Leganés), centro de salud Navas del Rey (Navas del Rey) y centro de salud Collado Villalba (en Collado Villalba). También hay cerrados 79 consultorios locales. Además, hay otros ocho centros de salud con incidencias (con horario más restringido) y otros 14 consultorios locales, que igualmente, han modificado horario. En Primaria, ha comenzado la vacunación del personal sanitario en el Centro de Salud Federica Montseny, en Puente de Vallecas.

Con respecto a los centros de salud, el domingo por la noche los sindicatos sanitarios mantuvieron una reunión de urgencia con la gerencia de Atención Primaria. Desde la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) indican que han tenido conocimiento de que algunas direcciones asistenciales no permitieron el cierre de los centros de salud el pasado viernes a las 18.00 horas (cuando comenzó el temporal con mayor dureza) lo que provocó que varios profesionales se quedaran encerrados en sus centros.

Caídas y centros sin calefacción

Es más, precisan, en localidades como Morata de Tajuña, Navas del Rey o Cadalso de los Vidrios hay médicos que continúan sin poder salir de los centros. El sindicato se queja de "abandono total" de la gerencia de Atención Primaria a los Servicios de Atención Rural (SAR) donde no se ha planteado el cierre pese a la situación. La Consejería matiza que de los 40 SAR de la región han abierto todos, salvo el de Velilla de San Antonio.

Amyts señala que en la mañana de este lunes les siguen llegando noticias de centros inaccesibles y cubiertos de nieve y hielo, con profesionales limpiando ellos mismos los accesos. Relatan también "caídas y lesiones a causa del hielo y otras malas condiciones en las calles" y centros donde se está pasando consulta sin calefacción.