El Zendal ya es el hospital con más pacientes covid en planta de todo Madrid

El Hospital Enfermera Isabel Zendal, también conocido de manera popular como el 'hospital de pandemias', es ya el centro con mayor cantidad de pacientes con covid en planta de toda la Comunidad de Madrid. Así lo han asegurado fuentes de la Consejería de Sanidad madrileña a Vozpópuli. El gerente del Zendal, Fernando Prados, afirma que este martes eran 145 los pacientes con coronavirus en el centro (140 en planta y 5 en UCI), y que "se esperan más en los próximos días".

Esta cifra sitúa al Hospital de Emergencias como el que más pacientes con coronavirus alberga en la zona de hospitalización, seguido por La Paz y el Ramón y Cajal. Si se tienen también en cuenta los pacientes en UCI, La Paz se mantenía en el mediodía del martes en primera posición, pero desde la Gerencia del Zendal aseguran que "hoy miércoles el Zendal lo superará también en la suma de ambos parámetros (ingresados y UCI)".

Por sus pabellones han pasado ya 273 pacientes, de los cuales han recibido el alta más de 130. Fuentes del Zendal confirman que se trabaja ya a pleno rendimiento. De los 135 pacientes ingresados, cinco se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). También hay operativas 245 camas, aunque juntando los tres pabellones, en caso de necesidad, se puede albergar a 1.008 pacientes.

Otra prueba de la actividad del hospital es que se han llevado a cabo ya 943 pruebas diagnósticas. Según los datos de la Gerencia del centro, 217 pruebas corresponden a Radiología, 116 a Microbiología y 602 a Laboratorio. Las pruebas de laboratorio, no obstante, no se han realizado en el propio hospital, que carece de esta instalación de momento, sino en el laboratorio del Hospital La Paz. El director médico del centro, Javier Marco, explica cómo es el procedimiento: "Todas las mañanas se extraen analíticas, como en cualquier hospital de Madrid. Estas se mandan en un tubo de ensayo a La Paz. Allí se analizan y a las dos horas tenemos el resultado. La Paz descarga el resultado en el ordenador y nos llega automáticamente".

Como ya adelantó Vozpópuli, las obras del laboratorio del Zendal se han retrasado cinco meses más de lo previsto. "El laboratorio necesita más plazo por la complejidad que tiene y el nivel de seguridad que requiere. Estas obras fueron encargadas más tarde, y, por tanto, cuentan con un plazo de ejecución mayor por la enorme complejidad de unas instalaciones de laboratorio de alta seguridad, que son mucho mayores que las instalaciones administrativas inicialmente previstas en ese espacio", subrayaron fuentes de Sanidad.

El director médico recuerda que el Zendal está "integrado" en la estructura del Hospital La Paz. De hecho, según los datos del centro a los que ha tenido acceso Vozpópuli, La Paz es el hospital madrileño que más pacientes con covid deriva al Zendal.

Derivación de pacientes covid

El Hospital La Paz, con 42 derivaciones, junto al Gregorio Marañón y el Infanta Leonor, con 38 y 37 derivaciones respectivamente, son los centros madrileños que más pacientes covid mandan al Zendal:

HOSPITAL LA PAZ: 42

HOSPITAL GENERAL GREGORIO MARAÑÓN: 38

HOSPITAL INFANTA LEONOR: 37

HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICO SAN CARLOS: 31

HOSPITAL 12 DE OCTUBRE: 26

HOSPITAL SEVERO OCHOA: 12

HOSPITAL INFANTA SOFÍA: 11

HOSPITAL RAMON Y CAJAL: 11

HOSPITAL MILITAR GÓMEZ ULLA: 11

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE: 11

FUNDACION HOSPITAL ALCORCÓN: 8

HOSPITAL PUERTA DE HIERRO - MAJADAHONDA: 7

HOSPITAL DEL SURESTE: 7

HOSPITAL DE LA PRINCESA: 6

HOSPITAL DE EL ESCORIAL: 6

HOSPITAL DE MÓSTOLES: 4

HOSPITAL DEL HENARES 3

HOSPITAL FUENLABRADA 2

Javier Marco fue uno de los 'capitanes' del Hospital de Ifema, junto a Fernando Prados, actual gerente del Zendal, y Antonio Zapatero, hoy viceconsejero de Salud Pública. A aquel lo llamaron 'hospital milagro', mientras que el Zendal es el 'hospital de pandemias'. ¿Qué quedó del 'espíritu de Ifema'? "Aquello ocurrió en circunstancias especiales. Estábamos inmersos en una emergencia sanitaria nacional, en el seno del estado de alarma y todos remábamos a una ante el asombro general de lo que estaba ocurriendo. Ahora, en cambio, nos enfrentamos a una amenaza enorme con una sociedad polarizada", asevera Marco.

El Hospital Zendal, a diferencia del de Ifema, está preparado para atender a pacientes de mayor gravedad. "Por el momento contamos con 16 camas UCI operativas y con 32 camas de cuidados intermedios para pacientes que precisan un alto volumen de oxígeno".

¿Un hospital sin quirófanos?

Entre las polémicas que surgieron tras la inauguración del Hospital Zendal a bombo y platillo por la presidenta Ayuso con el líder del PP, Pablo Casado, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, se encuentra la que apunta a que carece de quirófanos, lo cual es una realidad indiscutible. El centro no tiene quirófanos, solo una sala de procedimientos donde hacer pequeñas intervenciones quirúrgicas (atender hematomas por una vía salida o cirugías con bisturí).

Sin embargo, Marco argumenta que la ausencia de quirófanos tiene todo el sentido del mundo en un hospital pensado para casos de coronavirus: "Este hospital está pensado para atender las necesidades del resto de centros madrileños. Ahora nuestra principal preocupación es la covid. Estos pacientes no requieren de operaciones quirúrgicas. En Ifema atendimos 3.812 pacientes y solo necesitamos cirugía en dos casos. Es decir, en el 0,5% de todos los casos".

'Voluntarios' y 'traslados forzosos'

Las críticas a la presidenta de la Comunidad de Madrid también se multiplicaron desde algunos sectores de la sanidad por la composición profesional del centro hospitalario. Algunas voces criticaron que se recurriera a voluntarios o "traslados obligatorios" en lugar de personal contratado. Muchos entendieron que el trabajo de estos voluntarios iba a ser gratuito, cosa que la Consejería de Sanidad desmintió. En la actualidad hay 611 profesionales adscritos al centro, de los cuales 504 son sanitarios y 107 de servicios. De los 504 sanitarios, 196 han solicitado de manera voluntaria trabajar en el Zendal.

En cuanto al resto, Marco explica que han sido seleccionados por "designación sindical. Vienen de distintos centros madrileños con 'contrato covid'. Este contrato señala que han sido seleccionados para combatir el coronavirus en la pandemia, y se especifica que pueden tratar a estos pacientes en cualquier hospital de la comunidad. Son profesionales jóvenes y con experiencia en esta patología".

El coste del Zendal también ha sido motivo de críticas. Aunque en un principio se habló de unos 50 millones de euros, lo cierto es que -aunque no se sabe el monto final porque aún se están licitando equipamientos- las últimas cifras ya están por encima de los 130 millones, es decir, más del doble de lo presupuestado. Sin embargo, el hospital ha dejado de ser calificado de "capricho inútil" ante la realidad de la tercera ola.

Nueva cepa de covid en el Zendal

El director médico reconoce que han detectado casos de la cepa británica de coronavirus. Sin embargo, "de momento no se ha establecido ningún protocolo especial para ellos". Marco confirma que no se ha puesto en marcha ningún protocolo especial para los enfermos de esta cepa. "No es necesario, ni tampoco motivo de terror. Se les está tratando como al resto de pacientes".

Otro aspecto llamativo es que el hospital ya ha puesto en marcha cuatro ensayos clínicos. Uno de ellos tiene que ver con la propia efectividad del centro, probando su rendimiento con el de los otros hospitales madrileños. El resto consisten en pruebas sobre los efectos en la covid de un fármaco -por el momento su nombre es confidencial-, la vitamina D y los probióticos.