Qué hacer (y que no) para protegerse del coronavirus al hacer la compra en el supermercado

A medida que avanzan la epidemia de Covid-19, aumenta la preocupación entre la población ante el posible contagio, a pesar de que cada vez tenemos más conocimiento sobre cómo debemos protegernos para evitar riesgos: lavarse las manos, distanciamiento social y sobre todo, quedarse en casa para lograr que el brote de coronavirus en nuestro país pase lo antes posible y no colapse los sistemas sanitarios.

El pasado 14 de marzo, el Gobierno decretaba el estado de alarma en el país como medida para frenar la expansión del coronavirus en España. Dentro de las medidas se encontraba un estricto confinamiento en nuestras casas, a excepción de algunas salidas puntuales, como el hacer las compras de primera necesidad en nuestro supermercado más cercano.

Todas las cadenas de alimentación han tomado medidas de precaución para evitar posibles contagios en sus superficies: límites de aforo, colas fuera del establecimiento y un estricto régimen de limpieza de todas las instalaciones (y productos).

No obstante, muchas personas todavía tienen dudas sobre qué medidas de protección deben tomar para acudir al supermercado, sobre todo desde que se hiciera público un estudio científico publicado en The New England of Medicine en el que se ha descubierto que el virus puede aguantar hasta horas en determinadas superficies. Entonces, ¿llevamos mascarilla al súper? ¿Son realmente un foco de contagio?

"La única medida crucial es que nadie que presente síntomas vaya al supermercado. Es imprescindible que si tienes cualquier duda, te quedes en casa", explica a VozpópuliRafael Cantón, Jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Ramón y Cajal. Según explica, lo importante -más allá de ponerse mascarilla o guantes que según apunta no es "estrictamente necesario"- es lavarse las manos en cuanto se llegue a casa y ante todo, no tocarse la cara durante todo el proceso.

Guía de consejos

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han elaborado una guía con cinco consejos básicos a seguir cuando acudamos a hacer la compra con las que Cantón se muestra totalmente de acuerdo. Por su parte, el Ministerio de Sanidad también ha emitido sus propias recomendaciones. Recopiladas todas, son las siguientes:

1. Evitar ir al supermercado si se presentan síntomas. Esta parte, según apunta Cantón, es la "más efectiva de todas.

2. Llevar nuestras propias bolsas de casa.

3. Usar guantes para tratar los alimentos frescos, igual que haría normalmente. Los mismos que ofrecen en todos los supermercados en la sección de frutas y verduras son válidos. Si bien no hace falta llevar guantes de casa, Cantón explica que si quiere hacerlo por precaución y así no tocar ningún envase, es esencial desecharlos en cuanto se llegue a casa y no tocarse la cara en ningún momento con ellos.

Si prefiere lavarse las manos antes y después de ir al supermercado no debería tener problema, apunta. Un buen truco para evitar un posible contagio es utilizar la mano contraria a la habitual. De esta mano, si somos diestros y cogemos las cosas con la izquierda, si nos tocamos la cara por error con la derecha -ya que es un autorreflejo- estará menos expuesta al coronavirus.

4. No es necesario llevar mascarilla a no ser que presente síntomas, aunque sean leves. En cualquier caso, de presentar síntomas no tendría que estar yendo a hacer la compra de todos modos.

5. Mantenga un metro y medio de distancia del resto de compradores y con los trabajadores del supermercado, especialmente cuando tenga que hacer la cola.

6. Siempre que pueda, utilice la tarjeta y evite el efectivo. En las monedas y en los billetes el virus puede aguantar cierto tiempo, por lo que así evita poner en riesgo a los trabajadores.

No, no se puede coger coronavirus a través de la comida

La única manera de que los alimentos supongan una forma de contagio es que un cliente del supermercado hubiera estornudado momentos antes de que cojamos un envase o producto del estante del supermercado. Los alimentos en sí no son una vía de transmisión del virus, tal y como ratifica la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (ESPA). Cantón insiste también en este punto.

Si aún así uno quiere extremar las medidas de precaución, basta con cocinar los alimentos a altas temperaturas y lavarlos antes de comerlos. En el caso de los envases, pueden pasar un paño húmedo con una solución de agua y un poco de lejía.

"Si alguien quiere extremar las medidas de precaución puede pasar un paño mojado con una solución muy rebajada de lejía, si así se quedan más tranquilos", explica. "Ante todo, lo fundamental es que cualquier persona que tenga síntomas, por leves que puedan parecer, no vaya a hacer la compra, si no que se lo pida un familiar", señala.