La Guardia Civil vigila a los 30 afectados por coronavirus en La Rioja para que no salgan de sus casas

Agentes de la Guardia Civil han notificado ese domingo a los 30 afectados por coronavirus en la localidad riojana de Haro que tienen prohibido abandonar sus hogares y podrían enfrentarse a multas de entre 3.000 y 600.000 euros si incumplen la orden.

La delegada del Gobierno en La Rioja, María Marrodán, ha afirmado que la comunicación de la cuarentena por coronavirus a los afectados en Haro, que ha hecho este domingo la Guardia Civil, se ha producido en un clima de colaboración "absoluta".

La delegada ha respondido así a los medios de comunicación, durante un acto conmemorativo del Día de la Mujer, al ser cuestionada sobre los motivos por los que los Grupos de Acción Rápida de la Guardia Civil se han desplegado esta mañana en la zona en la que se concentran la mayoría de afectados en Haro.

La operación ha consistido en "notificar al cien por cien de los afectados la orden de la Consejería de Salud" para que realicen una cuarentena en sus domicilios.

Funeral en Vitoria, foco de la infección

En Haro se concentran más de 30 afectados por coronavirus en La Rioja, todos ellos contagiados tras acudir a un funeral en Vitoria y es a ellos a los que se ha notificado la obligatoriedad de seguir en sus casas.

La Delegada del Gobierno riojana ha recalcado que "no hay nada más" y ha subrayado que "Haro no está en cuarentena" y "no hay nada que haga pensar que eso será necesario", según informa Efe.

La delegada también se ha remitido a lo que comunique Consejería de Salud en las próximas horas para determinar si se mantienen las restricciones comunicadas el pasado viernes -que en teoría finalizaban este domingo- para realizar actividades deportivas o culturales en Haro, o para acceder a su centro de salud, entre otras cuestiones.

Por otro lado, la alcaldesa de Haro, Laura Rivado, ha explicado, en declaraciones a los medios, que mantiene "un contacto permanente" con el Ministerio de Sanidad "lo mismo que con las autoridades regionales" y ha subrayado que la localidad "no ha estado en cuarentena en ningún momento", aunque el Ayuntamiento ha decidido suspender todos los actos previstos hoy con motivo del Día de la Mujer.