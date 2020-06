¿Tu grupo sanguíneo determina la gravedad con la que sufres covid-19?

¿Por qué algunas personas desarrollan cuadros de coronavirus muy graves, mientras que otros pasan la enfermedad sin apenas desarrollar síntomas? Todavía no existe una respuesta clara a esta pregunta. La comunidad científica, no obstante, lleva semanas investigando nuestros genes con el objetivo de intentar encontrar pistas al respeto.

Esta pasada semana, un grupo 120 de científicos europeos, entre los que se encuentran numerosos investigadores de varios hospitales españoles, como el Hospital Vall d'Hebrón, el Clínic de Barcelona o el Ramón y Cajal en Madrid, han determinado en un estudio preliminar que la respuesta a esta pregunta podría estar en una variación del gen que determina qué tipo sanguíneo tenemos, conocido como el gen ABO.

De acuerdo con los resultados de este informe, publicado en el servidor médico medRivx, el riesgo de sufrir fallos respiratorios al contagiarse de covid-19 podría estar relacionado directamente con las variaciones de este gen, que al mismo tiempo es el que determina nuestro grupo sanguíneo.

De esta manera,en el estudio han determinado que las personas con sangre de tipo A tienen un 50% más de probabilidades de necesitar oxígeno al infectarse con coronavirus. Por el contrario, las personas que tenían sangre de tipo O tienen hasta un 35% de menos posibilidades de sufrir fallos respiratorios una vez contraída la enfermedad.

El estudio -que ha analizado los genes de más de 1.600 pacientes en Italia y España que sufrieron insuficiencias respiratorias- no es el único que ha arrojado este tipo de resultados. La primera pista salió a la luz hace algo más de un mes, después de que un estudio chino que analizaba el mismo punto llegase a una conclusión muy parecida.

El estudio de 23andMe

Por otro lado, esta semana también se ha publicado otro informe, obra del gigante de los test genéticos norteamericano 23andMe. En abril, la compañía puso en marcha un análisis con el que buscaba utilizar los millones de perfiles en su base de datos de ADN para arrojar luz sobre el rol de la genética en la enfermedad. Ahora, después de recopilar los datos de más de 750.000 participantes, han determinado que la sangre de tipo O supone de alguna manera una "protección" frente al SARS-CoV-2.

Al contrario que el estudio anterior, que se centraba en las posibilidades que tenían los pacientes ya infectados de empeorar su cuadro clínico por covid-19, este informe ha analizado muestras de personas tanto contagiadas como no. En ese sentido, han concluido que las personas que tienen sangre de tipo O tienen entre 9% y 18% menos probabilidades que las personas con otros tipos de sangre de haber dado positivo en la prueba del virus.

No obstante, los propios autores del estudio de 23andMe, que ha usado los datos de sus clientes y de participantes voluntarios, han insistido en que los resultados son sólo preliminares.“Son los primeros días; incluso con estos tamaños de muestra, podría no ser suficiente encontrar asociaciones genéticas. No somos el único grupo que analiza esto y, en última instancia, la comunidad científica puede necesitar unir sus recursos para abordar realmente las preguntas que rodean los vínculos entre la genética y la covid-19", explicaba en un comunicado el director del estudio, Adam Auton.