Los médicos venezolanos sobre las 'gotitas' anti-covid de Maduro: "Es una irresponsabilidad"

El anuncio del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de que el país cuenta con una potente medicina frente al coronavirus, el Carvativir, que él mismo bautizó como "gotitas milagrosas" es un "acto de irresponsabilidad". Así lo piensan los médicos venezolanos afincados en España que, además, recuerdan que la Academia Nacional de Medicina de este país ha pedido prudencia hasta tener mayor evidencia científica sobre un compuesto que, supuestamente, es un derivado del tomillo.

Durante una alocución televisada en la que ofreció un balance sobre la pandemia, Nicolás Maduro presentaba el pasado domingo una medicina que, asegura, neutraliza el 100% de la covid-19. Unas gotas que tildó de "milagrosas". "Diez gotitas debajo de la lengua, cada cuatro horas, y el milagro se hace, es un poderoso antiviral, muy poderoso que neutraliza el coronavirus", insistió Maduro que indica que la evidencia sobre este producto "se va a publicar en revistas internacionales".

Maduro avanzó en su intervención que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, entregará toda la información sobre este producto a la Organización Mundial de la Salud (OMS) "para que conozca y certifique este poderoso antiviral" del que su gobierno comenzará una "producción masiva" y que prevé establecer un sistema de distribución directa que asegure la llegada de estas dosis a todos los hospitales y centros de salud.

"Un acto de irresponsabilidad"

"Es un acto más de irresponsabilidad; ha quedado claro cuál ha sido su conducta y su tendencia. Un acto más de circo por parte de Maduro anunciando este tratamiento milagroso sin ningún tipo de evidencia científica. No es más que una maniobra para distraer la atención de las cosas importantes que ocurren en Venezuela", asegura a Vozpópuli el doctor Giovanni Vento, especialista en Cirugía Oncológica y Mastología y director científico y académico de la Asociación de Médicos Venezolanos en España.

En Venezuela, las cifras de contagios que se dan a conocer de forma oficial no se acercan a la realidad, asegura el médico. "Hay un sub-registro muy importante (de pacientes covid). Hasta la fecha han fallecido más de 1.200 personas por coronavirus, pero estimamos que son muchas más porque no se hace el diagnóstico de forma adecuada, no tenemos pruebas para hacerlo", añade.

"Cuando quieren distraer de temas importantes sacan cualquier noticia loca que suene y juegan con la esperanza de la gente", señalan desde la Asociación de Médicos Venezolanos en España

La pandemia del coronavirus, añade, no ha hecho más que "exacerbar esa crisis sanitaria". En ese contexto, continúa "cuando quieren distraer de temas importantes, como el número de fallecimientos, sacan cualquier noticia loca que suene y así juegan con la esperanza de la gente".

Un sistema sanitario "abandonado"

El médico venezolano describe un sistema sanitario "abandonado y que se encuentra en terapia intensiva desde hace muchos años, lo que ha hecho que muchos pacientes sufran por no tener una atención adecuada". Relata que los sanitarios "no tienen gasolina para desplazarse a los centros de salud y no se cuenta con equipos de protección individual (EPIs)". En su país, detalla, 200 facultativos han fallecido por la enfermedad.

En los centros sanitarios, abunda, "no hay algo tan básico como agua o jabón para lavarte las manos, ni suficientes respiradores en terapia intensiva. No es como en España". Para desviar la atención sobre esas carencias, insiste, "nos inventamos esto de gotas milagrosas" y se promociona un producto que "hay que ver si cumple con los estándares internacionales de calidad".

Extractos de plantas

El tratamiento anti-covid anunciado por Maduro está basado en extractos de tomillo. Cuando se le pregunta al doctor Vento, responde que es llamativo. "Muchos fármacos son hechos con extractos de plantas y, en ensayos in vitro, funcionan, pero no quiere decir que haya evidencia científica de que suministrarlo a un humano sea la cura", apunta.

El doctor Vento alude a otra recomendación anterior del Gobierno venezolano para acabar con el coronavirus: la vacuna de la tuberculosis.

Se remite a otra recomendación del Gobierno venezolano para acabar con el coronavirus: la vacuna de la tuberculosis. "Estuvieron repitiendo mil veces esa mentira y, a posteriori, se demostró que no había ningún tipo de inmunidad ni defensa entre esa vacuna y la covid-19", apunta.

Un derivado del tomillo

Tras el anuncio realizado por el mandatario venezolano sobre esas "gotitas milagrosas", este mismo lunes, la Academia Nacional de Medicina de Venezuela emitía una nota preliminar sobre el antiviral Carvativir como medicamento para la covid-19. En cuanto a la naturaleza química del producto, desde la Academia indican que "se supone que es un derivado del tomillo (Thymus vulgaris) con el nombre químico de '2-metil-5-(1-metiletil)-fenol recombinado', mejor conocido como 'Carvacrol' o '2-Metil-5-(1-metiletil) fenol'.

Los académicos precisan: "no tiene nada de novedad, pues tanto los extractos como los productos puros del tomillo tienen ya una larga tradición como nutricéuticos y agentes terapéuticos desde tiempos ancestrales". Al respecto, indican, se conoce la estructura química "de un sinnúmero de sus aceites esenciales, producto del metabolismo secundario (terpenos) del tomillo".

El caso del Remdesivir

En su nota preliminar, los académicos venezolanos se preguntan qué se requiere para lograr la aprobación ante la OMS del Carvativir. "El ejemplo más elocuente y reciente de la revisión de un antiviral por la OMS está representado por el Remdesivir, famoso compuesto por haber sido usado aún sin la aprobación oficial del la FDA, con el presidente saliente de Estados Unidos como paciente covid-19", apuntan.

"Por cierto, la patente de Remdesivir a nombre de Gilead Sciences Inc., de Foster City, California, tomó más de nueve meses, del 29/10/2015 al 08/08/2017 (20 meses), pero es posible que en Venezuela el proceso sea más rápido", añaden en relación al medicamento anunciado por Nicolás Maduro.

Y, en cuanto a las conclusiones preliminares sobre el producto como posible medicamento antiviral contra la covid-19, sentencian: "Hay una sola conclusión válida con la información que hasta ahora es del dominio público: los extractos de tomillo, incluyendo muchos de los aceites esenciales derivados de esa planta, tienen el potencial terapéutico contra coronavirus, sin embargo, es prudente esperar por mayores datos de las pruebas del Carvativir, según los protocolos internacionales descritos arriba para calificar como candidato a medicamento anti covid-19".