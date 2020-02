El Gobierno recomienda no viajar al norte de Italia para evitar el contagio del coronavirus

El Gobierno ha aumentado las medidas de prevención relacionadas con el coronavirus a raíz del aumento de casos registrados en Italia, ante lo que el Ministerio de Sanidad ha acordado con las distintas comunidades autónomas ampliar las denominadas "zonas de riesgo" por el brote del Covid-19.

Es por ello que según ha transmitido este martes en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa, desde el Gobierno recomiendan no viajar no sólo a la provincia china de Hubei, sino también al norte de Italia, Japón, Corea del Sur, Irán, Singapur y la totalidad de China. Sanidad ya había transmitido a la ciudadanía su recomendación de no viajar a China desde el principio del brote, pero ha ampliado la lista de países a raíz de los últimos acontecimientos.

Así lo ha avanzado el ministro tras la celebración del Consejo Interterritorial de Sanidad sobre las nuevas medidas impuestas tras el avance del coronavirus en Italia, donde se han registrado ya once muertes. Desde el Ministerio, han decidido recomendar a la ciudadanía que "no viaje a las zonas de riesgo" a no ser que "sea imprescindible". "Si iba a viajar por placer a Lombardía, mi recomendación es que no vaya", ha añadido. "Es de puro sentido común", ha apostillado el ministro. Las zonas del norte de Italia afectadas son: Lombardía, Véneto, Piamonte y Emilia Romaña.

No obstante, Illa ha hecho hincapié en que "no está prohibido" viajar a estos países, aunque ha reiterado su recomendación de no viajar "en caso de que no sea imprescindible". En ese sentido, ha insistido que ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) han emitido ningún tipo de medida de restricción de ese estilo a los distintos países afectados. Una recomendación que también han hecho desde Bruselas, donde han desaconsejado cerrar las fronteras.

Por otro lado, ha apuntado que aquellos españoles que se encuentren en Italia o en algunas de las zonas de riesgo, lo único que deben hacer es "atender a las autoridades sanitarias" de dichos países, sin hablar de repatriación. Por otro lado, en el caso de los casos de españoles en estas zonas, ha advertido que están en su derecho de volver a España, aunque les ha pedido que hagan caso de las autoridades sanitarias de allí.

No amplía las medidas de seguridad

Por otro lado, el ministro de Sanidad ha confirmado que por el momento, y a pesar de la confirmación de seis casos en España, las autoridades han decidido mantenerse en "fase de contención", por lo que no van a poner en marcha mayores medidas de seguridad, más allá de aumentar la información en aeropuertos y puertos, para lo que se han puesto en contacto con el Ministerio de Fomento.

El foco, según ha recalcado el ministro, está en identificar a tiempo todos los casos posibles y seguir muy de cerca el avance del brote. Además, ha querido hacer énfasis en el hecho de que todos los casos "son importados" y no se han contagiado en España. No obstante, Illa ha negado que se vayan a implantar otras iniciativas adicionales como, por ejemplo, controlar la temperatura a los viajeros. "Actualmente no son necesarias más medidas", ha resaltado.

Por otro lado, la ampliación de las denominadas como "zonas de riesgo" supondrá un cambio en los protocolos de prevención, más allá de la recomendación de no viajar. "Todas aquellas personas que presenten síntomas gripales y que en los 14 días anteriores hayan estado en esta zona de riesgo, deben ser consideradas como un caso y deben contactar con los servicios de salud y someterse a una prueba para confirmar o descartar el virus", ha explicado Illa.

Por otro lado, el Ministerio y las comunidades han acordado este martes que se realizarán las pruebas del coronavirus a todos los pacientes con neumonía ingresados en hospitales que haya resultado negativa a otros virus como por ejemplo la gripe.

Respecto al desabastecimiento de mascarillas que está ocurriendo en muchos centros comerciales de España, el ministro de Sanidad ha asegurado que todos los centros hospitalarios y sanitarios cuentan con mascarillas y que "no es necesario" que la población vaya con mascarillas por la calle, por lo que ha pedido "no caer en el alarmismo".

En España, en este momento solo hay cuatro casos activos confirmados, dos de ellos en Tenerife, un matrimonio de turistas italiano, uno en Cataluña, una mujer de 36 años de la misma nacionalidad y residente en Barcelona, y otro en Castellón que ha sido hospitalizado en Vila-real sin que por el momento se sepa cómo se ha contagiado.