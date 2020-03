El Gobierno pide jugar a puerta cerrada los partidos con equipos procedentes de zonas de riesgo

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, acaba de anunciar que a raíz de la expansión del coronavirus en España, todas aquellas competiciones profesionales deportivas cuyos equipos procedan de zonas de riesgo tendrán que celebrarse a puerta cerrada, con tal de evitar nuevos contagios. Por otro lado, también ha recomendia cancelar todos los congresos médicos que se celebren en las próximas semanas para evitar un aumento del número de contagios entre los profesionales sanitarios.

Tal y como ha trasladado el ministro, en conjunto con las CC.AA y el Consejo Nacional de Deportes, se ha acordado celebrar a puerta cerrada todos aquellos eventos deportivos que vayan a suponer la afluencia de gran cantidad de aficionados procedentes de los países considerados como zonas de riesgo del nuevo coronavirus, como Corea del Sur, Japón, China, Irán, Singapur y las regiones del norte de Italia: Lombardía, Veneto, Piamonte y Emilia Romana.

"En consonancia con las comunidades autónomas y el Consejo Nacional de Deportes, hemos decretado una nueva medida las competiciones deportivas, a aquellos eventos de competiciones deportivas en las que se espere un alto numero de aficionados que procedan de las zonas de riesgo. La recomendación es que se celebren a puerta cerrada", ha señalado el ministro en una rueda de prensa convocada a última hora.

La recomendación del Ministerio afecta en particular a cuatro competiciones deportivas cuyos equipos proceden del norte de Italia: el Valencia Basket contra el Olympia de Milán el próximo 5 de marzo, el Valencia CF contra el Atalanta de Bérgamo -Champions- el próximo 10 de marzo, el partido del Getafe contra el Inter de Milán -Europa League- el próximo 19 de marzo y la competición de basket femenino del Girona contra el Venezia.

Según ha explicado el ministro, la medida tiene como objetivo intentar evitar que acudan un gran número de aficionados procedentes del norte de Italia que puedan provocar un aumento del número de casos de coronavirus en nuestro país.

En línea con las autoridades italianas

Aunque la decisión final es de las comunidades autónomas, ya que el Ministerio de Sanidad no tiene tiene autoridad, el ministro ha especificado que la medida se ha tomado en consenso con las autoridades regionales. Por su parte, la Real Federación Española de Fútbol ha asegurado a Vozpópuli que seguirá todas las recomendaciones propuestas por el Ministerio.

Es una medida que viene de la mano con la adoptada por las autoridades italianas en el norte del país. "No tiene sentido que no puedan celebrarse en el norte de Italia y aquí pueda venir un alto número de aficionados", ha apostillado el ministro. Esta recomendación viene en línea con la de no viajar a las zonas de riesgo a no ser que sea absolutamente imprescindible.

No obstante, aquellas competiciones profesionales que tengan un impacto reducido del número de aficionados -es decir, aquellos que se puedan identificar fácilmente- sí se celebrarán: "En Girona, por ejemplo, hay un campeonato de tenis de mesa en los próximos días a los que acudirán un total de diez deportistas italianos, por lo que sí se celebrará", ha apuntado Illa.

Suspensión de todos los congresos médicos

La segunda medida que ha anunciado el ministro ya la había adelantado esta mañana en una entrevista con la Cadena Ser. El Gobierno recomienda la suspensión de todos los "congresos, jornadas o cursos que impliquen a profesionales sanitarios, en línea con las recomendaciones que han anunciado el Colegio General de Enfermería y otras asociaciones médicas profesionales", ha dicho el ministro.

"Necesitamos que todos los profesionales sanitarios estén disponibles y sanos en las próximas semanas, por lo que esta es nuestra recomendación.", ha aseverado. Por el momento, hay 13 profesionales sanitarios contagiados por el virus, y más de un centenar se mantienen en cuarentena en el País Vasco "Esto no nos lo podemos permitir porque es una merma de unos profesionales que ahora mismo son imprescindibles", ha señalado.

"Estamos seguros de que si seguimos las recomendaciones podremos contener el virus. Hay que seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, sobretodo en materia de higiene, que puede parecer una banalidad pero no lo es", ha concluido el ministro.

Según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, hay un total de 151 personas infectadas por el virus, una más de la comunicada esta mañana por el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón.

Madrid lidera el número de casos con hasta 49 positivos, seguida de Cataluña y Valencia, ambas con 15 casos positivos. Les siguen Andalucía y País Vasco (13), Cantabria (10), Castilla y León (8), Castilla-La Mancha (7), Canarias (7), Extremadura (6), La Rioja (3), Baleares (2) y Asturias y Navarra con uno. Aragón, Galicia, Murcia, Ceuta y Melilla continúan libres de coronavirus.