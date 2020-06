Los geriatras sobre el protocolo de Madrid para no enviar a los mayores a los hospitales: "No lo hemos visto"

A la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) "no le consta" que hayan existido protocolos en la Comunidad de Madrid para evitar el ingreso de mayores en los hospitales durante la epidemia del coronavirus. Es más, asegura que, desde el 1 de marzo al 5 de junio, se trasladaron 10.300 residentes, una media 106 cada día, a los hospitales de la región. Esta misma sociedad pedía el pasado mayo la investigación de las muertes de mayores en las residencias y que se depurasen responsabilidades en caso de negligencia.

La SEGG ha entrado de lleno en el terreno político y se ha colado en el cruce de acusaciones entre el PP y Ciudadanos a costa de las hospitalizaciones de ancianos de las residencias en Madrid durante la crisis sanitaria. En Madrid, han muerto más de 6.000 mayores de las residencias durante los últimos tres meses.

José Augusto García Navarro, presidente de la SEGG, asegura a este digital que todo obedece a "un debate acalorado y de tintes políticos porque ha habido muchísimos muertos". Este lunes insistía en una entrevista en Telemadrid, el consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad de la región, Alberto Reyero, hubo al menos un protocolo que se envió "firmado" por el director general de Coordinación Socio-Sanitaria de la Comunidad de Madrid, el ya dimitido Carlos Mur de Víu, dando instrucciones para no derivar a residentes a hospitales durante el pico de la pandemia.

El doctor García Navarro niega la versión del consejero. "Yo pregunto por ese protocolo. Si existe, yo no lo he visto. Hablo con los geriatras de Madrid y me dicen que están muy preocupados. Han tenido que trabajar 14 horas al día de lunes a domingo, mediante 22 equipos de valoración, equipos de geriatría de enlace que lo que hacen es valorar la necesidad del traslado", indica.

106 traslados al día

El presidente de la SEGG añade que, entonces, y ante las informaciones que circulan, decide ver qué traslados se han producido desde las residencias a los hospitales durante la crisis sanitaria. "Se han producido 10.300 traslados de residentes desde el 1 de marzo hasta el 5 de junio. Una media de 106 cada día. El pico máximo coincide con el pico de máxima incidencia de la infección también en la población no institucionalizada y es de 206, que es el día 6 de abril".

La SEGG, insiste "no habido una negación (en hospitalizar a a ancianos). Que puntualmente ha podido haberla, pues que se investigue, es evidente". Cuando este digital le pregunta por la noticia sobre la firma digital del director general del mencionado Carlos Mur de Víu que puede poner en serios aprietos al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y a la propia presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ante una eventual judicialización de la gestión en las residencias de mayores, vuelve a repetir: "No puedo negar que exista, pero no lo he visto. No me lo han enviado, ni el protocolo, ni el borrador".

Una situación dramática

El doctor García Navarro expone la situación vivida en los geriátricos y por los especialistas. "Yo estoy en el hospital, vienen de la residencia. ¿Es un perfil paliativo o un residente que podrá afrontar la enfermedad? Había gente muy delicada. Si se podía se trataba en las misma residencia por no moverlo de su entorno; había hospitales en la pandemia que llegaron a acumular 200 personas pendientes de urgencia porque no había camas. ¿Qué hago yo con ese paciente en Urgencias si se puede tratar en la residencia donde estará mejor?. Ahí lo que se iba es pactando la salida de cada paciente".

El presidente de la SEGG apuesta por "'desescalar' el tono del debate. Si no, no hay respuestas serias. En la 'desescalda' se permitirá la entradas de familiares a las residencias y habrá brotes porque el virus sigue estando en la sociedad. El debate este (por el políotico) hay que dejarlo irse. Lo que hay que hacer es prepararse par el rebrote y necesitamos reservas de equipos de protección, test o planes de contingencia".

Determinar responsabilidades por las muertes

Precisamente esta misma sociedad hacía públicas, el pasado 8 de mayo, una serie de propuestas de cara a un rebrote o futuras crisis sanitarias. En aquel momento, la sociedad se mostraba mucho más dura con lo sucedido. En el documento, la SEGG señalaba que, durante la pandemia, "la respuesta y actuación con las personas mayores ha sido insuficiente y desde el punto de vista de Salud Pública, no se ha actuado de forma eficaz, en la prevención, detección, aislamiento y circuitos de casos". Además, pedía a las autoridades competentes que investigasen los fallecimientos para "determinar las responsabilidades y que se adopten cambios futuros".

La SEGG asegura que, de todos los muertos por covid-19, el porcentaje en residencias, es muy alto en todo el mundo: 82% en Canadá, 51 % en Francia, 49% en Suecia, 40% en Estado Unidos o 30% en España

El pasado domingo y en la línea de lo expuesto a este digital por su presidente, la SEGG emitía un comunicado señalando que "el culpable" de las muertes en las residencias era el coronavirus. La sociedad se remitía al pasado 3 de marzo cuando falleció la primera persona afectada por coronavirus en Madrid: una mujer de 99 años, ingresada en el Servicio de Geriatría del Hospital Gregorio Marañón, que vivía en una residencia de mayores.

De todos los muertos por covid-19, el porcentaje en residencias de ancianos sobre el total de fallecidos es muy alto en todo el mundo: 82% en Canadá, 51% en Francia, 58% en Noruega, 49% en Suecia, 40% en Estado Unidos o 30% (sólo confirmados por PCR) en España, seguía el escrito. "Esta pandemia ha afectado principalmente a los ancianos ingresados en residencia. Lo ocurrido en España no ha sido diferente a lo ocurrido en nuestro entorno. Y esto no quiere decir adoptar una actitud complaciente sino ponerse rápido en acción para que no nos vuelva a ocurrir", agregaba.

En el comunicado, la SEGG sostiene que la implicación de los Servicios de Geriatría madrileños en esta epidemia "ha sido excepcionalmente elevada porque, a su labor en la asistencia hospitalaria de los pacientes mayores con covid-19 ingresados en los hospitales, han añadido la puesta en marcha de la figura del “geriatra de enlace” para valorar la idoneidad del ingreso de los pacientes de residencias, siempre buscando el máximo beneficio y calidad de vida para cada persona".